Titokzatos férfival kapták le Michael Jackson lányát: Paris újra szerelmes?

Paris Jackson is részt vett szerdán a Jackass: Best and Last Los Angeles-i premierjén, azonban nem elragadó külsejével hívta fel magára a figyelmet, ugyanis akadt egy titokzatos kísérője, aki ott volt mellette a vörös szőnyegen. Egy szemfüles lesifotós több képet készített róluk a távolból.

Paris Jacksonra újra rátalálhatott a szerelem.

Forrás: 00741707 / Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Paris Jackson a Jackass-film új részének premierjére egy titokzatos férfival érkezett.

A külföldi sajtó már azt találgatja, hogy Michael Jackson lánya ismét bepasizhatott.

Paris 2025-ben bontotta fel jegyességét Justin Long zenei producerrel és hangmérnökkel.

Paris Jackson újra szerelmes lehet

A 28 éves Paris egy fekete hajú pasival lépett a Jackass-fim premierjének vörös szőnyegére. Ahogy az alábbi fotón is látszik, Debbie Rowe és Michael Jackson lánya csak úgy ragyogott mellette.

Paris Jackson a Jackass: Best and Last premierjén jelent meg egy titokzatos pasival.

Forrás: FUFU / BackGrid / Profimedia

A Daily Mail már azt pedzegeti, hogy a férfi lehet Paris új párja. A brit lap már egyből próbálta felvenni a kapcsolatot a pop királyának lányával, de az végül nem adott választ a kérdéseikre, így egyelőre csak feltételezni lehet, hogy tényleg rátalált újból a szerelem.

Michael Jackson lánya korábban már volt menyasszony, de váratlanul felbontotta a jegyességet.

Forrás: FUFU / BackGrid / Profimedia

Paris sok évig élt komoly párkapcsolatban, Justin Long zenei producerrel és hangmérnökkel 2022-ben találkozott a Jimmy Fallon show backstage-ében. Long randira hívta, majd szépen lassan egymásba szerettek. Úgy tűnt, a Jackson lány megtalálta az igazit, hiszen a férfi 2024 decemberében Budapesten, a New York Caféban ereszkedett térdre, hogy megkérje szíve választottja kezét. Eljegyzés ide vagy oda, végül nem jutottak el az oltárig. 2025 júliusában jelentették be, hogy már nem alkotnak egy párt. A szakítás óta már bőven eltelt elég idő, hogy begyúgoljanak a sebek, így simán elképzelhető, hogy Paris tényleg továbblépett.

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