Hugh Jackman dühöng – Volt felesége az elevenére tapintott: „Nem hajlandó tétlenül ülni és tűrni"

Hugh Jackman felesége, illetve az exe miatt dühöng. Deborra-Lee Furness állítólag olyat tett, amivel a színész elevenére tapintott. Bennfentesek tálaltak ki az esetről.

Hugh Jackman és Deborra Lee Furness 2022-ben.

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Hugh Jackman kiakadt exére, Deborra-Lee Furnessre: ezt tette a volt felesége

Az egykori párhoz közel álló források tálaltak ki arról, milyen indulat forr az egykori házastárs között. Hugh Jackamn és Deborra-Lee Furness 27 év házasság után váltak el egymástól, miután a színész összeszűrte a levet kolléganőjével, Sutton Fosterrel, akivel azóta is egy párt alkotnak és össze is költöztek. Legutóbb a Met-gálán jelentek meg nyilvánosan együtt, ahol Hugh Jackman meg is alázta exét, de most kiderült, hogy őt is érték bizony sérelmek, amik miatt tajtékzik a színész. Hollywood ugyanis állítólag ellene fordult, amiért Deborra-Lee Furnesst okolja a színész.

Azt gondolja, hogy volt felesége hangolta ellene a showbiznisszben dolgozó barátaikat, Nicole Kidman például levegőnek nézte a színész és Sutton Fostert a Met-gálán. „Nicole úgy érzi, hogy Debet mélyen megsebezte az, ahogy az események alakultak" – mondta egy bennfentes.

Ennél is rosszabbul esik a sztárnak az, hogy az olyan ausztrál honfitársai, mint Naomi Watts és Russel Crowe szintén tartják tőle a távolságot. „Hugh egyre dühösebb, mert úgy érzi, szépen csendben fordulnak ellene egyre többen Hollywoodban” – mondta egy forrás. „Ezt 100 százalékig Debnek tulajdonítja, és azt állítja, hogy a kulisszák mögött folyamatosan ellene hangolja az embereket.”

Források szerint A legnagyobb showman sztárját az is mélyen megrázta, hogy Fostert kirekeszti a társaság, ami miatt szintén volt feleségét okolja.

„Szerinte hihetetlenül igazságtalan, hogy Suttont kirekesztik és elítélik azok az emberek, akik korábban szívesen társalogtak vele. Hugh azt követeli Debtől, hogy ne kavarjon tovább. Szerinte a helyzet már messze túllépett egy szokásos szakítás utáni viselkedésen, és egy összehangolt erőfeszítéssé vált, amelynek célja, hogy társasági szempontból elszigeteljék őket. Dühös, és azt mondja, hogy többé nem hajlandó tétlenül ülni és tűrni ezt” – tette hozzá a forrás.