Cseresznyés optikai illúzió: csupán az emberek 1%-a tudja megoldani ezt a bitang nehéz IQ-tesztet

Ez az optikai csalódás azonnal leleplezi a valódi intelligenciádat! Megtaláltuk a nyár legnehezebb optikai illúziós IQ-tesztjét. Te észreveszed az elrejtett paradicsomot ezen a képen kevesebb mint 11 másodperc alatt, vagy végleg elbuksz?

Ezen nyári IQ-teszten a legtöbben elbuknak.

Forrás: jagranjosh

Nyári IQ-teszt, amin szinte mindenki elbukik Az optikai illúziók célja, hogy becsapják a szemünket, azonban a szuper intelligensek gyorsan képesek átlátni a szitán.

A cseresznyés képrejtvényünket mindössze 11 másodperc alatt kell megoldanod!

Egy paradicsom bújt meg a nyári gyümölcsök között.

Mindannyian azt hisszük, hogy a szemünk tökéletesen közvetíti a valóságot, de a legfrissebb kutatások és ez a megdöbbentő optikai illúzió is bizonyítja: az agyunk imád lustálkodni és becsapni minket. A különbség kereső rejtvények és a képrejtvények remek módjai az elme tornáztatásának. Nemcsak szórakoztatóak, de fejlesztik a probléma megoldó képességeket és a részletekre való odafigyelést is. Ha azt gondolod, hogy téged nem lehet ilyen könnyen csőbe húzni, itt az idő, hogy próbára tedd magad!

A feladat elsőre pofonegyszerűnek tűnik: meg kell találnod egyetlen, zseniálisan elrejtett paradicsomot a képen. A trükk azonban a környezetben rejlik, amely tele van hasonló formákkal, mintákkal és zavaró színekkel, amelyek szándékosan túlterhelik a vizuális kérget.

Állíts be egy időzítőt 11 másodpercre és kezdődhet a kihívás!

Keresd meg az elrejtett paradicsomot a cseresznyék között.

Forrás: jagranjosh

IQ-teszt megoldása

A siker kulcsa, hogy ne a hagyományos módon, balról jobbra pásztázd a képet, hanem próbáld meg szokatlan szögekből, vagy éppen az apró formabéli eltérésekre fókuszálva átkutatni a textúrát. Az illúzió lényege, hogy a paradicsom körvonala szinte tökéletesen egybeolvad a háttér elemeivel, így a szemed hajlamos egyszerűen átsiklani felette. Ha sikerült megoldanod a tesztet 11 másodperc alatt gratulálunk, bebizonyítottad, hogy a zsenik közé tartozol.

Íme a szuper nehéz iQ-teszt megoldása.

Forrás: jagranjosh

Mit tanultunk ebből a feladványból?

Ez a teszt sokkal több egy egyszerű fejtörőnél. A szemünk rögzíti a fényt, de a valóságot az agyunk építi fel. Ha az agy úgy dönt, hogy valami nem fontos, vagy beilleszthető egy már ismert mintába, egyszerűen kiradírozza vagy elrejti azt a tudatunk elől, hogy energiát spóroljon. Ez a rejtvény tökéletesen rávilágít arra, mennyire fontos képesnek lenni a lényeges információ kiszűrésére a zavaró tényezők közül. A magas vizuális IQ és a gyors észjárás nem csupán genetika kérdése. Az ilyen és ehhez hasonló optikai csalódások rendszeres megoldása bizonyítottan fejleszti az agy kognitív képességeit és javítja a koncentrációt.