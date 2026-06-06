Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 6., szombat Cintia, Norbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
feladvány

Cseresznyés optikai illúzió: csupán az emberek 1%-a tudja megoldani ezt a bitang nehéz IQ-tesztet

feladvány optikai illúzió IQ-teszt rejtvény
Life
2026.06.06.
Vajon rajtad is kifog ez a nyári IQ-teszt, vagy a kivételesen intelligens emberek közé tartozol? Ezt a szuper nehéz cseresznyés IQ-tesztet csak az emberek 1%-a tudja megoldani, és most rajtad a sor!
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Ez az optikai csalódás azonnal leleplezi a valódi intelligenciádat! Megtaláltuk a nyár legnehezebb optikai illúziós IQ-tesztjét. Te észreveszed az elrejtett paradicsomot ezen a képen kevesebb mint 11 másodperc alatt, vagy végleg elbuksz? 

IQ-teszt
Ezen nyári IQ-teszten a legtöbben elbuknak.
Forrás: jagranjosh

Nyári IQ-teszt, amin szinte mindenki elbukik

  • Az optikai illúziók célja, hogy becsapják a szemünket, azonban a szuper intelligensek gyorsan képesek átlátni a szitán.
  • A cseresznyés képrejtvényünket mindössze 11 másodperc alatt kell megoldanod!
  • Egy paradicsom bújt meg a nyári gyümölcsök között.

Mindannyian azt hisszük, hogy a szemünk tökéletesen közvetíti a valóságot, de a legfrissebb kutatások és ez a megdöbbentő optikai illúzió is bizonyítja: az agyunk imád lustálkodni és becsapni minket. A különbség kereső rejtvények és a képrejtvények remek módjai az elme tornáztatásának. Nemcsak szórakoztatóak, de fejlesztik a probléma megoldó képességeket és a részletekre való odafigyelést is. Ha azt gondolod, hogy téged nem lehet ilyen könnyen csőbe húzni, itt az idő, hogy próbára tedd magad!  

A feladat elsőre pofonegyszerűnek tűnik: meg kell találnod egyetlen, zseniálisan elrejtett paradicsomot a képen. A trükk azonban a környezetben rejlik, amely tele van hasonló formákkal, mintákkal és zavaró színekkel, amelyek szándékosan túlterhelik a vizuális kérget. 

Állíts be egy időzítőt 11 másodpercre és kezdődhet a kihívás! 

cseresznyés IQ-teszt
Keresd meg az elrejtett paradicsomot a cseresznyék között.
Forrás: jagranjosh

IQ-teszt megoldása 

A siker kulcsa, hogy ne a hagyományos módon, balról jobbra pásztázd a képet, hanem próbáld meg szokatlan szögekből, vagy éppen az apró formabéli eltérésekre fókuszálva átkutatni a textúrát. Az illúzió lényege, hogy a paradicsom körvonala szinte tökéletesen egybeolvad a háttér elemeivel, így a szemed hajlamos egyszerűen átsiklani felette. Ha sikerült megoldanod a tesztet 11 másodperc alatt gratulálunk, bebizonyítottad, hogy a zsenik közé tartozol.  

IQ-teszt megoldás
Íme a szuper nehéz iQ-teszt megoldása.
Forrás: jagranjosh

Mit tanultunk ebből a feladványból? 

Ez a teszt sokkal több egy egyszerű fejtörőnél. A szemünk rögzíti a fényt, de a valóságot az agyunk építi fel. Ha az agy úgy dönt, hogy valami nem fontos, vagy beilleszthető egy már ismert mintába, egyszerűen kiradírozza vagy elrejti azt a tudatunk elől, hogy energiát spóroljon. Ez a rejtvény tökéletesen rávilágít arra, mennyire fontos képesnek lenni a lényeges információ kiszűrésére a zavaró tényezők közül. A magas vizuális IQ és a gyors észjárás nem csupán genetika kérdése. Az ilyen és ehhez hasonló optikai csalódások rendszeres megoldása bizonyítottan fejleszti az agy kognitív képességeit és javítja a koncentrációt.  

Hasonló tesztjeink is érdekelhetnek:

IQ-teszt: csak a legjobbak találják meg a nyuszit a képen 32 másodperc alatt

A rövid IQ-teszt képén megbújt egy nyuszi. Ezt pedig csak a legbölcsebbek és legjobbak tudják egyből kiszúrni. Te köztük vagy?

Melyik gyufaszál nem stimmel? Ezt a tesztet csak 150 feletti IQ-val oldhatod meg

Készen állsz egy izgalmas, de kemény agytornára? Akkor tegyél félre 1-2 percre mindent, és vágj bele ebbe a szuper IQ-tesztbe! Gyufaszálakat fogsz látni, de most nem kell őket átrendezned.

Te átmész a cuki, cicás IQ-teszten? Bizonyítsd, hogy átlagon felüli a zsenialitásod

Te megtalálod az összes elbújt kiscicát? Ezt a kíméletlen IQ-tesztet csak a zseniális macska gazdák tudják teljesíteni. Bizonyítsd be, hogy a kiváltságosok közé tartozol, és old meg a feladványt 10 másodperc alatt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu