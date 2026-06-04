Pszichológiai teszt: ha ezen a lelki ösvényen végigmész, meglepő válaszokra lelhetsz

„Ki vagyok én?” Ez ugyanolyan veszélyes kérdés, mint a „Mi leszek, ha nagy leszek?”. A pszichológiai teszt viszont most megfogja a kezed, és végigvezet ezen a lelki ösvényen, hogy megtaláld az önismeret Kánaánját!

Ez a pszichológiai teszt sokat elárul a rejtett énedről.

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Pszichológiai teszt az önismeret felé vezető úton Az önismeret nagyon fontos az önazonossághoz és a boldog élet eléréséhez.

Ezen az úton személyiségtesztek is elindíthatnak minket.

A pszichológiai tesztben 4 kérdésre kell őszinte választ adnod, az eredmények pedig sokat elárulnak a rejtett énedről.

Miért fontos a személyiségteszt?

„Gnóthi szeauton” – ahogy az ókori görögök is mondták. Vagyis ismerd meg önmagad! Ez ugyanis sarkalatos pontja az önismeretnek, az önszeretetnek és a boldog életnek. De hogyan lehet elindulni ezen a rögös úton? Természetesen mindenkinél más és más utak válnak be. De az örök klasszikusokkal mindig érdemes próbálkozni. Ha nagyon vizuális típus vagy, akkor egy meditatív festés vagy rajzolás sok dolgot kicsomagolhat a lelkedben. Ha a beszélgetéssel tudod a legjobban kigombolyítani a lelked fonalát, akkor érdemes egy szakember segítségét kérni, hiszen a terápia tökéletes platform arra, hogy elindulj az önismereti úton.

Ha viszont kisebb léptékben akarsz haladni, és imádod a mélyebb, lélekboncolgató kérdéseket, akkor a személyiségteszteket neked találták ki. Ha reggelente tíz percet eltöltesz olyan kérdésekkel, melyekkel a belsőd felé fordulhatsz, és lebonthatod azokat a láthatatlan falakat, akkor máris nagyot haladtál előre a görögök által kijelölt úton!

Önismereti teszt: mi lakozik a rejtett énedben?

Most egy olyan pszichológiai tesztet hoztunk, melyben sok mindenre fény derül a rejtett éneddel kapcsolatban. Csak egy papírra, egy tollra és a képzelőerődre lesz szükség! Képzeld el a lelki ösvényt, és válaszolj a kérdésekre! Merj őszinte lenni magaddal, hiszen csak így kaphatod meg a valódi válaszokat!

Reggel van. Felébredsz, és az ablakon kinézve ködöt látsz. Mi az első érzésed ezzel kapcsolatban? Kellemetlen és nyomasztó, vagy titokzatos és izgalmas? Elindulsz otthonról, és az úton megszólít egy idegen. Mi az első gondolatod ezzel kapcsolatban? Egyedül maradsz, és beérsz egy parkba. Az út mentén padok vannak, melynek mindegyike üres, egyet kivéve: azon egy ismerős alak ül. Mit csinálsz? A parkból hazafelé veszed az irányt, ám az úton találsz egy borítékot, rajta a neveddel. Egyből felbontod, vagy körülnézel, és óvatosságra inted magad, mielőtt belenéznél?

Mit árulnak el a válaszaid?

A köd a bizonytalansággal való viszonyodat mutatja. Ha izgalmasnak látod, és kíváncsiság fog el miatta, akkor jól tűröd a spontaneitást, és nem zavar, hogy bizonyos kérdésekre még nincsenek meg a válaszaid. Ha viszont nyomaszt a köd, az azt mutatja, hogy te a rendszerességből, a válaszokból és a kiszámíthatóságból merítesz erőt. Az, hogy egy idegen megszólít, azt jelzi, hogyan fordulsz az emberek felé. Ha kíváncsisággal fordulsz az idegenhez, és egy jól szituált vagy egy bajba jutott ember képe sejlett fel benned, akinek szívesen segítenél, akkor bizalommal fordulsz az emberek felé. Ha viszont egyből elfogott a gyanú és a félelem, az idegen pedig egy ijesztő alak volt, akkor gyanakvással és bizalmatlansággal kezeled az embertársaidat. A padok a személyes térrel kapcsolatos igényeidről szólnak. A közelség vagy a távolság megválasztása sokat elárul arról, hogy mennyire engedsz be másokat az életedbe. Az pedig, hogy ki volt ez az alak, mennyire ismerős vagy barát, és odamész-e hozzá vagy sem, nemcsak a személyes teredről, hanem a nyitottságodról is árulkodik. A boríték a tudatalattid és a tudatos éned viszonyát tükrözi. Ha azonnal felbontottad, akkor az ösztöneidre hallgatsz, ha viszont körbenézel és vársz vele, akkor te inkább megfontolt típus vagy, aki előbb gondolkozik, és csak utána cselekszik.

Ha még több személyiségtesztet töltenél ki, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki!