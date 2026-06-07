Ikertestvérek, amnéziák, megvakulások és eltitkolt életek – Túlélnéd ezt a szappanoperakvízt?

Emlékszel, mennyire ledöbbentünk, amikor kiderült, hogy a szappanopera főhősnője valójában a kegyetlen, de dúsgazdag házaspár lánya? És arra a fordulatra, amikor az addig tehetősnek hitt fiú – akivel a társadalmi különbségek miatt nem lehetett együtt – valójában szegénynek bizonyult? Hát igen, azok voltak csak az igazán emlékezetes idők!
A szappanoperák világában minden és bármi lehetséges
Mondhatod azt, hogy csak azért nézted ezeket a telenovellákat, mert a nagymamád vasalás közben oda kapcsolt, és egy tévétek volt – attól még ugyanúgy ott ültél és meredten bámultad te is! És jól is tetted! A ’90-es évek végétől egészen a 2010-es évek elejéig csak úgy virágzott a mexikói és dél-amerikai szappanoperák műfaja. Magyarországon még gyűjtéseket is szerveztek Izaurának, akit Lucelia Santos játszott, hogy felszabadítsák a rabszolgasors alól, sőt Esmeraldának is, akit Leticia Calderón játszott, hogy sikerüljön a szemműtétje.
Régi szappanopera-sorozatok egy kaptafára
Bár mindegyik sorozat ugyanazokkal az eszközökkel dolgozott, mégis meglepődtünk, ha kiderült, hogy valaki valakinek az ikertestvére, a gyermeke, vagy a féltestvére. Persze az is sokszor előfordult, hogy az, aki meghalt, mégsem halt meg, vagy a főszereplők hirtelen megvakultak, illetve amnéziásak lettek, de persze a pofonokat is osztogatták bőven a sorozatokban.
A legnagyobb szappanoperakvíz
Te emlékszel még a klasszikusokra és a főszereplőkre? Lássuk, mennyire égtek bele a részletek az emlékezetedbe! Teszteld magad a régi sorozatokról szóló kvízünkkel!
1/10 Mi volt a neve Esmeralda szerelmének az Esmeraldában?
2/10 Hol nőtt fel Marimar a Marimarban?
3/10 Kinek a gyermeke valójában María del Carmen a María del Carmenben?
4/10 Mit dolgozik Milagros a Vad angyalban?
5/10 Mi volt a nagy csavar Marichuy és Juan Miguel szerelmében az Árva angyalban?
6/10 Ki volt valójában Salvador Cerinza a Második életben?
7/10 Milyen betegségben szenvedett Hugo de Medina Az árulóban?
8/10 Miért kezdett viszonyt Armando Mendoza Bettyvel a Betty, a csúnyalányban?
9/10 Miért megy külön utakra Rosalinda és Fernando José a Rosalindában?
10/10 Milyen cliffhangerrel zárták a Csacska angyal első évadát?
Ezt tanulhattad a kvízünkből
Reméljük, te is olyan nosztalgiabuborékba kerültél ez alatt a kvíz alatt, mint mi. Ez a kvíz ugyanis nemcsak a memóriádat frissíthette fel, hanem szép emlékeket is felidézett a régi időkből. Csak nehogy azon kapd magad, hogy a kedvenc telenovelláid entradáját, vagyis főcímdalát hallgatod, vagy ne adj’ Isten belenézel az egyik régi klasszikusba!
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