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Ikertestvérek, amnéziák, megvakulások és eltitkolt életek – Túlélnéd ezt a szappanoperakvízt?

telenovella szappanopera kvíz
Baranyi Hanna
2026.06.07.
Volt idő, amikor minden nap azt vártuk a tévé előtt ülve, hogy Rosalinda vagy Esmeralda története folytatódjon. Akkor még nem lehetett eltekerni az adott szappanopera főcímdalát, meg kellett várni a reklámokat, és real time-ban izgulhatott a szereplőkért az egész ország.
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Emlékszel, mennyire ledöbbentünk, amikor kiderült, hogy a szappanopera főhősnője valójában a kegyetlen, de dúsgazdag házaspár lánya? És arra a fordulatra, amikor az addig tehetősnek hitt fiú – akivel a társadalmi különbségek miatt nem lehetett együtt – valójában szegénynek bizonyult? Hát igen, azok voltak csak az igazán emlékezetes idők!

szappanopera – Teresa
Ez a szappanoperakvíz csak a legprofibbaknak sikerül.
Forrás: Getty Images

A szappanoperák világában minden és bármi lehetséges

Mondhatod azt, hogy csak azért nézted ezeket a telenovellákat, mert a nagymamád vasalás közben oda kapcsolt, és egy tévétek volt – attól még ugyanúgy ott ültél és meredten bámultad te is! És jól is tetted! A ’90-es évek végétől egészen a 2010-es évek elejéig csak úgy virágzott a mexikói és dél-amerikai szappanoperák műfaja. Magyarországon még gyűjtéseket is szerveztek Izaurának, akit Lucelia Santos játszott, hogy felszabadítsák a rabszolgasors alól, sőt Esmeraldának is, akit Leticia Calderón játszott, hogy sikerüljön a szemműtétje.

Régi szappanopera-sorozatok egy kaptafára

Bár mindegyik sorozat ugyanazokkal az eszközökkel dolgozott, mégis meglepődtünk, ha kiderült, hogy valaki valakinek az ikertestvére, a gyermeke, vagy a féltestvére. Persze az is sokszor előfordult, hogy az, aki meghalt, mégsem halt meg, vagy a főszereplők hirtelen megvakultak, illetve amnéziásak lettek, de persze a pofonokat is osztogatták bőven a sorozatokban.

A legnagyobb szappanoperakvíz

Te emlékszel még a klasszikusokra és a főszereplőkre? Lássuk, mennyire égtek bele a részletek az emlékezetedbe! Teszteld magad a régi sorozatokról szóló kvízünkkel!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mi volt a neve Esmeralda szerelmének az Esmeraldában?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Hol nőtt fel Marimar a Marimarban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Kinek a gyermeke valójában María del Carmen a María del Carmenben?
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4/10 Mit dolgozik Milagros a Vad angyalban?
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5/10 Mi volt a nagy csavar Marichuy és Juan Miguel szerelmében az Árva angyalban?
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6/10 Ki volt valójában Salvador Cerinza a Második életben?
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7/10 Milyen betegségben szenvedett Hugo de Medina Az árulóban?
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8/10 Miért kezdett viszonyt Armando Mendoza Bettyvel a Betty, a csúnyalányban?
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9/10 Miért megy külön utakra Rosalinda és Fernando José a Rosalindában?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Milyen cliffhangerrel zárták a Csacska angyal első évadát?

Ezt tanulhattad a kvízünkből

Reméljük, te is olyan nosztalgiabuborékba kerültél ez alatt a kvíz alatt, mint mi. Ez a kvíz ugyanis nemcsak a memóriádat frissíthette fel, hanem szép emlékeket is felidézett a régi időkből. Csak nehogy azon kapd magad, hogy a kedvenc telenovelláid entradáját, vagyis főcímdalát hallgatod, vagy ne adj’ Isten belenézel az egyik régi klasszikusba!

Ha még több kvízre vágynál, akkor ezeket se hagyd ki!

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