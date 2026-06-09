„A személyiséglopás nem vicc, Jim” – Dunder Mifflin-személyiségteszt: melyik Office-karakter lennél?

Te is imádod a szitkomokat? És azt, ha a negyedik falat áttöri egy produkció? Akkor minden bizonnyal láttad az Office amerikai változatát is. Most kiderítheted a személyiségtesztünkkel, hogy vajon melyik Office-karakter lennél a személyiséged alapján.
A személyiségteszt célkeresztjében: az Office!
Jóbarátok, Így jártam anyátokkal, The Office, Modern család – ezeknek a szitkomoknak rengeteg vidám pillanatot köszönhetünk. Az Office-tól viszont nemcsak ikonikus idézeteket és gifeket kaptunk, hanem azt a tudást is, hogy hogyan lehet egy egyszerű sztoriból mesterit alkotni.
A The Office című amerikai szitkom valójában egy azonos című brit sorozaton alapul, melyet Ricky Gervais álmodott meg. Csakhogy az amerikai verzió sokkal felkapottabb lett, így az kilenc évadot is megélt. Tavaly arról csicseregtek a madarak, hogy az Office ismét visszatér, sőt, Michael Scott újra főnök lesz – ma viszont már tudjuk, hogy a pletykák csak az Office alkotócsapatának spin-offjáról szóltak. A The Paper című folytatás viszont sajnos nem élt meg olyan nagy sikereket, mint a Steve Carell hátán cipelt szitkom.
Te melyik karakter lennél?
Ha végignézted az Office-t, akkor te is imádtad a sztorit, a legkínosabb pillanataival együtt. De most vessünk egy pillantást az Office-karakterekre! Vajon te hol foglalnál helyet a Dunder Mifflin papíripari vállalat irodájában? Most kiderül!
1. Hogyan kezded a munkanapot?
A) Egy viccel vagy random történettel, hiszen update-elnem kell a kollégáimat.
B) Először kávé, aztán jöhet a pletyka a kollégákkal.
C) Pontosan érkezem, és egyből elkezdek dolgozni.
D) Kicsit késve érkezem, de úgy teszek, mintha komoly dolog miatt késtem volna.
2. Van egy konfliktus a munkahelyeden. Hogyan kezeled?
A) Megpróbálom humorral elvenni az élét.
B) Azonnal megbeszélem mindenkivel.
C) Felírom, hogy pontosan mi történt, mert lehet, hogy ezt még fel tudom használni.
D) Előadom, hogy én már előre láttam ezt, és megpróbálok a lehető legjobban kijönni a helyzetből.
3. Milyen vagy egy csapatépítőn?
A) Általában benne vagyok a szervezésben, úgyhogy komolyan veszem a dolgokat a bulin is.
B) Csak akkor érzem jól magam, ha a középpontban lehetek, és van valami dráma.
C) Versenyt csinálok belőle, hogy én legyek a király.
D) Elmegyek, de szétunom magam rajta.
4. Mit posztolnál legszívesebben?
A) Egy lelkes motivációs idézetet.
B) Egy hosszú sztorit, amin épp felháborodtam.
C) Én aztán nem posztolok semmit!
D) Egy szelfit magamról.
5. Ha saját irodád lenne, milyen lenne?
A) Tele plakátokkal és személyes dolgokkal.
B) Kicsit össze-vissza, de szép lenne, tele magazinokkal.
C) Minimalista bútorok lennének benne, és természetesen mindig rend lenne.
D) Csak a legmenőbb cuccok lennének az irodámban.
A személyiségteszt eredménye
Ha a legtöbb válaszod A: Michael Scott
Te vagy a társaság motorja. Néha kínos vagy, de mindig a jó szándék vezérel. Szereted, ha körülötted mindenki jól érzi magát, és titokban azt reméled, hogy mindenki szeret téged. No, és persze olyan vicces vagy, mint Michael Scott.
Ha a legtöbb válaszod B: Kelly Kapoor
Olyan ikonikus vagy, mint Kelly! Imádod a drámát, a sztorikat és a figyelmet. Igazán társasági lény vagy (néha túlságosan is), és mindig képben vagy azzal, mi történik körülötted és a celebek között. Viszont néha kicsit idegesítő is tudsz lenni, úgyhogy olykor-olykor nem ártana lejjebb csavarni a Kelly-fokozatot.
Ha a legtöbb válaszod C: Dwight Schrute
Olyan fegyelmezett, céltudatos és intenzív vagy, mint Dwight. Azon se csodálkoznánk, ha a céklát is épp annyira szeretnéd, mint ő. Szereted a szabályokat és a hatékonyságot, és ha rajtad múlna, akkor természetesen minden sokkal jobban működne.
Ha a legtöbb válaszod D: Ryan Howard
Ambiciózus vagy, de azért szereted a rövid utakat is. Rengeteg új ötleted van, csak éppen a kivitelezéssel vannak problémáid. A szerelmi életedről és a megbízhatóságodról inkább nem is érdemes beszélni...
Mi derült ki a személyiségtesztből?
Most végre megtudhattad, hogy melyik Office-karakter lennél a személyiséged alapján. Vicces vagy? Kínos? Pletykás? Vagy éppen cinikus? Hát nem hiába, elvégre a szíved mélyén te is a nagybetűs iroda tagja vagy.
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