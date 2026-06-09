„A személyiséglopás nem vicc, Jim” – Dunder Mifflin-személyiségteszt: melyik Office-karakter lennél?

Te is imádod a szitkomokat? És azt, ha a negyedik falat áttöri egy produkció? Akkor minden bizonnyal láttad az Office amerikai változatát is. Most kiderítheted a személyiségtesztünkkel, hogy vajon melyik Office-karakter lennél a személyiséged alapján.

Melyik Office-karakter lennél? A személyiségteszt megmondja!

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A személyiségteszt célkeresztjében: az Office!

A The Office című amerikai szitkom valójában egy azonos című brit sorozaton alapul, melyet Ricky Gervais álmodott meg. Csakhogy az amerikai verzió sokkal felkapottabb lett, így az kilenc évadot is megélt. Tavaly arról csicseregtek a madarak, hogy az Office ismét visszatér, sőt, Michael Scott újra főnök lesz – ma viszont már tudjuk, hogy a pletykák csak az Office alkotócsapatának spin-offjáról szóltak. A The Paper című folytatás viszont sajnos nem élt meg olyan nagy sikereket, mint a Steve Carell hátán cipelt szitkom.

Te melyik karakter lennél?

Ha végignézted az Office-t, akkor te is imádtad a sztorit, a legkínosabb pillanataival együtt. De most vessünk egy pillantást az Office-karakterekre! Vajon te hol foglalnál helyet a Dunder Mifflin papíripari vállalat irodájában? Most kiderül!

1. Hogyan kezded a munkanapot?

A) Egy viccel vagy random történettel, hiszen update-elnem kell a kollégáimat.

B) Először kávé, aztán jöhet a pletyka a kollégákkal.

C) Pontosan érkezem, és egyből elkezdek dolgozni.

D) Kicsit késve érkezem, de úgy teszek, mintha komoly dolog miatt késtem volna.

2. Van egy konfliktus a munkahelyeden. Hogyan kezeled?

A) Megpróbálom humorral elvenni az élét.

B) Azonnal megbeszélem mindenkivel.

C) Felírom, hogy pontosan mi történt, mert lehet, hogy ezt még fel tudom használni.

D) Előadom, hogy én már előre láttam ezt, és megpróbálok a lehető legjobban kijönni a helyzetből.

3. Milyen vagy egy csapatépítőn?

A) Általában benne vagyok a szervezésben, úgyhogy komolyan veszem a dolgokat a bulin is.

B) Csak akkor érzem jól magam, ha a középpontban lehetek, és van valami dráma.

C) Versenyt csinálok belőle, hogy én legyek a király.

D) Elmegyek, de szétunom magam rajta.