Amy Schumer bikiniben mutatta meg, mennyit fogyott: a színésznő egy yacht fedélzetén pózolt

„Soha nem gondoltam volna, hogy lesznek ilyen napok. Szűrő nélkül” – írta a bejegyzéshez. Amy Schumer fotóihoz ismert barátai is hozzászóltak. A Grace klinikából ismert Kate Walsh például azt írta: „Gyönyörű vagy, Amy. Boldog vagy, és kivirultál.”

Amy Schumer egy yachton pózolt

Forrás: Instagram

Amy Schumer Munjaróval fogyott le

Amy Schumer korábban nyíltan beszélt arról, hogy 2025 eleje óta Mounjarót használ. Tavaly decemberben azt mondta követőinek, hogy csaknem 23 kilogrammot fogyott, miközben Cushing-szindrómáját is kezelték, ami egy hormonális rendellenesség.

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