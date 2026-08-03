Amy Schumer bikiniben mutatta meg, mennyit fogyott: a színésznő egy yacht fedélzetén pózolt

A 45 éves színésznő-humorista egy jachton készült fotósorozatot osztott meg az Instagramon. Amy Schumer hangsúlyozta: egyik felvételen sem használt szűrőt.
„Soha nem gondoltam volna, hogy lesznek ilyen napok. Szűrő nélkül” – írta a bejegyzéshez. Amy Schumer fotóihoz ismert barátai is hozzászóltak. A Grace klinikából ismert Kate Walsh például azt írta: „Gyönyörű vagy, Amy. Boldog vagy, és kivirultál.”
Amy Schumer Munjaróval fogyott le
Amy Schumer korábban nyíltan beszélt arról, hogy 2025 eleje óta Mounjarót használ. Tavaly decemberben azt mondta követőinek, hogy csaknem 23 kilogrammot fogyott, miközben Cushing-szindrómáját is kezelték, ami egy hormonális rendellenesség.
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