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Új hőségrekord született, sokkoló érték − Több mint 100 éve nem volt ilyen pusztító kánikula

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Tovább melegszik az idő, de már pénteken hőségrekord dőlt meg Budapesten. Két fokkal többet mértek Újpesten, mint ami az eddigi legmagasabb volt.

Ahogy megírtuk, a következő napokban nem számíthatunk enyhülésre, sőt, a hét közepéig tovább melegszik az idő, a hőhullám a hét közepén éri el a csúcsot. A maximumok több napon át 40–41 fok közelében alakulnak, Magyarországon és az egész Kárpát-medencében pokoli a hőség.

Új hőségrekord született, sokkoló érték − Több mint 100 éve nem volt ilyen pusztító kánikula
Új hőségrekord született, sokkoló érték − Több mint 100 éve nem volt ilyen pusztító kánikula 
Forrás: 123.rf.com

Hőségrekord Újpesten

„Pénteken délután Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel két fokkal megdőlt a korábban erre a napra szóló budapesti csúcs (37,4 fok - Bp. Törökvész, illetve Bp. Gellérthegy, 1921)! Az országos rekord nem dőlt meg, de csúcsbeállítás történt; az előbb említett újpesti mérés mellett Győr-Likócs mérőállomásunkon is 39,4 fokot regisztrált a mérőműszer, így mindkét állomás beállította a korábbi napi csúcsot (Szerep, 1917)!” − írta a HungaroMet a Facebook oldalán, ahol a többi hasonlóan magas értéket is feltüntették

Hőségrekord dőlt meg Budapesten.
Hőségrekord dőlt meg Budapesten.
Forrás: HungaroMet

Hőzivatarok is előfordultak a hegyekben 

Szombaton délután a mérések szerint nem sok kellett ahhoz, hogy ez az rekord megdőljön, amire a napokban egyébként van esély. A napi középhőmérséklet 29 fok volt, vasárnap záporok, hőzivatarok alakultak ki a bakonyi és bükki hegyekben, de jelentős lehűlés nem történt. Helyi csapadékra ma is számítani lehet, 36 és 40 fokokkal.

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