Tündérek, manók és varázsvilág – Ezt a 7 érdekességet biztosan nem tudtad a Tomorrowlandről

Létezik egy mesebeli hely Belgiumban, ahol néhány hétre teljesen megszűnik a valóság, és egy egyészen más világba csöppenhetünk. A Boom városában évről évre megrendezett Tomorrowland ugyanis nem csupán egy egyszerű zenei fesztivál, sokkal inkább egy életre kelt fantasyvilág, ahol a díszletek, a látvány, és a zene mellett több százezer ember energiája egyetlen különleges élménnyé olvad össze. Idén ráadásul a Life szerkesztősége az Anker felajánlásának köszönhetően a helyszínről élhette át ezt a monumentális eseményt. Mutatjuk, milyen volt!

A Tomorrowland nem csupán a zenéről szól, hiszen már a fesztivál kapuján belépve is életreszóló barátságok köthetőek.

Forrás: Northfoto

A Tomorrowland a világ egyik legnagyobb fesztiválja, ami látványos díszítőelemeivel és misztikus hangulatával évről évre több ezer embert vonzz.

A szervezők ráadásul az idei évben is kitettek magukért, hiszen a 16 különféle hangulatot közvetítő színpad mellett számtalan aprósággal kedveskedtek a szórakozóknak.

Van azonban 7 olyan érdekesség, amit csak azok ismerhetnek, akik már jártak a fesztiválon. Mutatjuk, mik ezek!

A Tomorrowland nem csupán egy fesztivál

A Tomorrowlandet még 2005-ben alapította meg Michiel és Manu Beers, ám azóta mára a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát: a rendezvény két hétvégéje alatt ugyanis jellemzően mintegy 400 ezer látogatót fogad.

Aki azonban egyszer már átélte, nem csupán egy koncertre fog emlékezni belőle, hanem egy igazi fantasyvilágra, ahol minden helyszínnek és részletes díszítőelemnek saját hangulata van.

A varázslat ráadásul már jóval a fesztivál területére érkezés előtt elkezdődött; a helyi lakosok ugyanis Boom belvárosának utcáit is feldíszítették a Tomorrowland hivatalos jelzésével ellátott zászlókkal, így már séta közben is részesek lehettünk a fesztivál hangulatában. A kapun belépve pedig szó szerint csak a fejünket kapkodtuk; a hatalmas installációk, standok, és díszítő elemek mind úgy festettek, mintha egy tündérmese kellős közepébe csöppentünk volna.

A fesztivál valódi varázsát azonban nem csupán a lenyűgöző látványelemek adták, ezt pedig a Tomorrowland hivatalos jelmondata, az Unite Forever is alátámasztotta.

A szlogen mögött ugyanis egy mélyebb üzenet is húzódik, ami arra utal, hogy a világ minden tájáról érkező látogatók a kedvességgel és összefogással néhány napra egy nagy, nemzetközi család tagjaivá kovácsolódhatnak.