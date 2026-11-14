Vízvezeték-szerelő árulta el azt a három módszert, amivel javítható a radiátorok hőleadása. A jó hír, hogy egyikhez sincs szükség drága eszközökre.

Megy a fűtés, mégis hideg a radiátor? Egy vízvezeték-szerelő szerint három egyszerű trükk segíthet.

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Tippek, ha nem elég meleg a radiátor, hiába csavarod fel a fűtést

Ezt javasolja a szakember.

1. Ne takard el a radiátort!

Az első és legegyszerűbb lépés, hogy szabadon hagyod a radiátor környékét. A bútorok, a rálógó függönyök és a teregetés mind akadályozhatják a meleg levegő áramlását. A radiátor alul beszívja a hideg, felül pedig kiengedi a felmelegített levegőt – ha akadályozzuk, a szoba is lassabban melegszik fel.

2. Tisztítsd meg a portól!

A por nemcsak esztétikai probléma: a radiátor belsejében és a lamellák között lerakódva ronthatja a hőleadást. Érdemes hosszú, vékony portörlővel vagy porszívóval a nehezen elérhető részeket is kitakarítani. Ezt mindig kikapcsolt, kihűlt fűtőtesten végezd.

3. Légtelenítsd, ha felül hideg!

Ha a radiátor alul meleg, felül viszont hideg marad, levegő szorulhatott a rendszerbe. Ilyenkor segíthet a légtelenítés: a fűtést kapcsold ki, várd meg, amíg a radiátor kihűl, majd a megfelelő légtelenítő kulccsal óvatosan engedd ki a bent rekedt levegőt. Készülj egy ronggyal és egy kis edénnyel is, mert víz távozhat a szelepen. Ha társasházban élsz, ezt a fűtési szezon előtt, a közös képviselővel kell(ett volna) egyeztetned.

Más a helyzet, ha a radiátor felül meleg, alul viszont hideg: ezt gyakran lerakódott szennyeződés, úgynevezett iszap okozza. Ennek eltávolításához már szakember segítségére lehet szükség.

A három egyszerű tippel tehát sokszor javítható a fűtés hatékonysága, és talán a szerelő kihívását is megspórolhatod – legalábbis egyelőre.

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