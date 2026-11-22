Amíg a péntek délután és a szombat a legtöbb ember kedvenc időszaka, addig a vasárnapért már sokan nincsenek oda. Hogy miért? Vannak, akik azon kattognak, hogy másnap már korán kell kelni, munkába kell indulni és máris maguk előtt látják a végtelen teendőket. A vasárnap esti rosszkedv és feszültség azonban néhány tudatosan kialakított rituáléval enyhíthető: a bőrápolás, egy rövid otthoni wellness, esetleg a naplóírás is segíthet abban, hogy ráhangolódjunk az előttünk álló hétre és máris ne legyen olyan lehangoló a hétfő gondolata.

Vasárnap esti rosszkedv gyötör? Három apró szokás segíthet a hétfőre hangolódni.

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Mumus a hétfő? Ne hagyd, hogy elrontsa a vasárnapodat is!

A hétvége vége sokak számára nem a feltöltődésről, hanem a közelgő hét miatti aggodalomról szól. A vasárnap este jelentkező rosszkedvet az angol nyelvű szakirodalomban Sunday Scaries vagy Sunday Evening Blues néven is emlegetik. A jelenség lényege, hogy ilyenkor az ember gondolatai már a hétfői munkán, a feladatokon és az előtte álló kihívásokon járnak, és már nem tudja élvezni a pihenést. A Bunte három egyszerű vasárnap esti szokást ajánl, amelyek segíthetnek kellemesen lezárni a hétvégét és lélekben felkészülni az új hétre.

1. Skin care, mint énidő

A vasárnap esti arcápolás jóval több lehet a gyors rutinnál. Érdemes ilyenkor a hétköznapinál több időt szánni rá, és tudatosan megélni az egyes lépéseket. Az alapos arctisztítás, egy tápláló szérum és egy arcmaszk kellemesen ellazíthat, miközben azt is érezheted, hogy tettél magadért valamit.

2. Házi wellness

Ha tényleg szeretnél ellazulni, jól jöhet egy fürdőbomba a kádban és a teljes testedet, sőt a fejbőrödet is leradírozhatod. Egy meleg fürdő, néhány illatos gyertya és kellemes aromák is segíthetnek megteremteni a nyugodt környezetet. Ezt követően egy csésze tea és nyugodt zene segíthet abban, hogy a figyelmed fokozatosan elszakadjon a hétköznapi teendőktől.

3. Naplóírás

Naplót írni nem mindenki szeret, de aki igen, annak megkönnyítheti a vasárnap estéjét ez a szokás. Néhány perc elegendő ahhoz, hogy az ember átgondolja az elmúlt hetet, és papírra vesse a közelgő napok legfontosabb teendőit. Érdemes feljegyezni, milyen időpontok és feladatok várnak ránk, melyek élveznek elsőbbséget, és mikor jut majd idő a pihenésre.