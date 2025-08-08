Luxus kézfertőtlenítők, amiket soha ne hagyj otthon, ha fesztiválra mész

A Covid alatt szinte mindenki táskájában ott lapult a kézfertőtlenítő, ezek segítettek, hogy mindenhol tisztán tarthasd a kezed. Ám a hagyományos, praktikus kézfertőtlenítőket nem mindenki kedveli az alkoholos vegyszerszaguk miatt vagy mert kiszárítják a bőrt. A mai trendek alapján egyre népszerűbbek a különlegesebb illatú, extrább csomagolású darabok, amiket szívesebben magaddal viszel. A fesztiválokon pedig különösen nem árt ügyelni a higiéniára, úgyhogy szerezz is be egyet!

A kézfertőtlenítő fesztiválszezonban egy táskából sem hiányozhat

Forrás: Getty Images

Lássuk, mitől is annyira jók ezek a kézfertőtlenítők!

Ezek a nélkülözhetetlen darabokat vezető szépségmárkák fejlesztett ki úgy, hogy amellett, hogy megfelelnek az angol közegészségügyi hivatal (Public Health England) által előírt 60 százalékos alkoholtartalomnak, még egy kis plusz hidratálást vagy ápolást is nyújtanak és kellemes érzést ad a használatuk.. A legtöbb termék a stílus és a hatóanyagok mellett, a fenntarthatóság szempontját is figyelembe vette a csomagolásokat illetően: nézzük melyek ezek!

Ma már nagyon sok féle kézfertőtlenítő közül válogathatsz

Forrás: Shutterstock / Profimedia



1. Jo Loves kézfertőtlenítő- és hidratálókrémduó − 25 font (körülbelül 12 ezer forint)

Kettő az egyben: védelem és kényeztetés a kezeidnek. A csomag két 25 milliliteres terméket tartalmaz, amiből az egyik a tisztaságért felelős, a másik pedig a hidratálásért. A fertőtlenítő 70 százalékos alkohollal varázsolja bacimentessé a kezed, a másik krém pedig kiválóan ápol utána. Az illatuk citrusos, leginkább a pomelóéra emlékeztet

2. Zenatti Signature kézfertőtlenítő-doboz − 125 font (körülbelül 57 ezer forint)

Jól olvastad! Ez a prémium kategóriájú csomag egy egész doboznyi terméket tartalmaz, benne egy kis méretű, könnyű ónix fekete fémtárolóval. Emellett három 20 milliliteres fertőtlenítőt tartalmaz (ezek újratölthetők) és vegán bőr tasakocska is jár hozzá. Citrusos illatából árad a luxus.

A mágneses doboza az óceánból újrahasznosított műanyagból készült.

3. BYBI Beauty Clean Hands − 5 font (körülbelül 2300 forint)

Ez a megfizethető árú, antibakteriális, szórófejes kézpermet könnyen használható. Levendula- és zöldtea-összetevőket is tartalmaz, amik illatossá és puhává teszik a kezed. A BYBI cég az első 3000 darab kézfertőtlenítőjét az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) dolgozóinak adományozta.