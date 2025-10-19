Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 19., vasárnap

Hogyan lett egy Jane nevű brit nőből Birkin nevű francia táska?

Piros krokodilbőr Birkin kézitáska - Birkin táska törénete
Getty Images Europe - Edward Berthelot
prémium Hermès Birkin Jane Birkin táska
Jónás Ágnes
2025.10.19.
Jane Birkin neve minden divatrajongó számára ismerősen cseng, azt azonban csak kevesen tudják, hogyan lett egy brit színész- és énekesnőből a világ egyik legikonikusabb kézitáskájának a névadója. A Birkin táska története valójában egy véletlen találkozással kezdődött.

Az 1980-as évek elején Jane Birkin brit színész- és énekesnő egy hosszú repülőúton vett részt, ez alatt beszédbe elegyedett a Hermès akkori vezérigazgatójával, Jean-Louis Dumas-szal. Jane arról panaszkodott neki, hogy sehol sem talál olyan nagy kézitáskát, amely egyszerre praktikus és stílusos kiegészítő. Dumas azonnal meglátta a rést a pajzson, és létrehozták a Hermès Birkin táska prototípusát, amely azóta is a luxus és a funkcionalitás tökéletes szimbóluma. Jane Birkin csak egy praktikus táskát akart, a Birkin táska története és hódító útja mégis feltartóztathatatlanul kezdetét vette.

Birkin táska története
A Birkin táska története − Minden egy repülőúttal és egy problémával kezdődött 
Forrás: Hulton Archive

A Birkin táska története: milyen volt az első eredeti darab?

Az első, 1984-ben készült Jane Birkin-táska a divattörténelem egyik legikonikusabb darabja lett. Kézzel, fekete bőrből alkották meg, aranyozott kiegészítőkkel, alsó lábakkal, belső cipzárral és fix vállpánttal. Minden apró részlete a funkcionalitást és az eleganciát hangsúlyozta. Jane Birkin saját táskája azóta is legendás, és a Sotheby's aukcióin már rekordokat döntött.

Birkin táska törénete
Mérföldkő a Birkin táska törénetében: több, mint 3 milliárd forintért kelt el a világ első Hermés Birkin táskája 
Forrás: Getty Images Europe

A világ ikonikus táskája, a Hermès Birkin

A Hermès Birkin kézitáska státuszszimbólum is. 

A prototípus óta minden új modell megőrizte a jellegzetes designelemeket, mint a bélyegzett J.B. kalligráfiát, a Black Box leathert vagy a sárgaréz kiegészítőket. 

Az eredeti Hermès táskák, mint a Hermès Kelly táska a luxusvilág legkeresettebb darabjai közé tartoznak, és gyakran bukkannak fel jótékonysági árveréseken is. 

Fejezet a Birkin táska történetéből – Érdekes kulisszák a Birkin táska missziójáról

A táska természetesen elsősorban a dizájnról szól, nem elhanyagolható azonban a Birkin táska mögött meghúzódó karitatív szándék sem.

Jane Birkin előszeretettel adta nevét humanitárius kezdeményezésekhez, ennélfogva minden egyes modellen UNICEF vagy Médecins du Monde matricák is találhatók. 

Ezek hivatottak emlékeztetni az embereket arra, hogy a luxus és a társadalmi felelősség egyáltalán nem zárják ki egymást. 

Birkin táska törénete
A Birkin táska története abszolút sikertörénet
 Forrás: Getty Images Europe

A Birkin táska örökre bevéste magát a divattörténelembe és a jelenkor divatjának is meghatározója

A Jane Birkin táska, azaz a prototípus a divattörténelem ékköve. Története jól példázza: van, hogy a legnagyobb ötletek egy hétköznapi problémából születnek, arra igyekeznek reflektálni és megoldást nyújtani. 

A legolcsóbb, legkisebb méretű Birkin táska ára ma 2,7 millió forint, a nagyobb, színes változatok ára akár a 10 millió forintot is elérheti. 

Mi különböztetni meg az eredeti Birkin táskát a hamisítványtól?  

A Hermès Birkin táskák minden apró részlete kézzel készül, így a varrása mindig tökéletesen precíz. 

A Black Box leather vagy az egzotikus változatok mindig selymes tapintásúak, időtállóak, alapanyaguk bőr.

Birkin táska törénete
A Birkin táska törénete és összetévesztheetlen logója 
Forrás: Getty Images Europe

Az eredeti Birkinben a fémkiegészítők aranyozott vagy sárgaréz csatok, mindegyik táskában található egy bélyegzett logó, amely az évjáratra és a kézművességre utal, valamint nem hiányzik róla az Éclair cipzár, a vállpánt és az alsó kis lábak sem. 

