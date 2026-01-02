Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A legförtelmesebb ruhák, amiket celebek képesek voltak felvenni 2025-ben: amikor a stylist sztárjkolt

WireImage - Arturo Holmes
divat alkalmi ruha világsztárok
Nagy Kata
2026.01.02.
A tökéletes alkalmi ruha kiválasztása idén is elég nagy fejtörést okozott a stylistoknak: megmutatjuk, kik voltak azok, akik leginkább a „jól van az úgy” elvet követték.

2025 legbotrányosabb alkalmi ruha választásai között találunk mindent, amit nem kellene: függönyszerű sziluetteket, fura fejfedőket és olyan dekoltázsokat, amik az életükért könyörögnek. 

Kim Kardashian és az alkalmi ruha amiben a Met-gálára ment
Az alkalmi ruha fogalma jó pár hírességnek nem volt teljesen tiszta idén. 
Forrás: Getty Images North America

2025 alkalmi ruha trendje 

  • A celebek idén is számtalan alkalommal húztak magukra különleges ruhakölteményeket. 
  • Voltak azonban, amik kitűntek a csipkerengetegből – de sajnos nem jó értelemben. 
  • Elrontott szabásokban, előnytelen fazonokban és túl bevállalós hírességekben sem volt hiány.

5 alkalmi ruha, amit senkinek sem lett volna szabad viselnie 2025-ben

2025 valóságos kánaán volt mindazoknak, akik örömmel elemezgetik a vörös szőnyeges eseményeken megjelent hírességek outfitjeit! 

Idén mintha ugyanis még inkább szabadon szárnyalt volna a stylistok és tervezők képzelőereje, ennek köszönhetően pedig számos olyan női alkalmi ruha került a szemünk elé, ami láttán még a szánk is tátva maradt. 

Persze olyan esetekben sem volt hiány, amikor egészen más okokból akadt el a lélegzetünk – most ezekből csemegézünk! 

1.  Katy Perry

Katy Perry talán a válása miatt, vagy valami egészen más okból kifolyólag, de egész évben nagyon nehezen tudott bármi akár távolról is tisztességes dolgot összehozni, már ami az öltözködést illeti. Az idei Breakthrough Prize Awards díjátadón viselt szettje tette fel igazán az i-re a pontot: ez a csillogós, ezüst ruha inkább közönséges volt, mint elegáns, az úszósapkaszerű kapucnit pedig egyáltalán nem tudjuk értelmezni. 

April 6, 2025, Santa Monica, Ca, USA: LOS ANGELES - APR 6: Katy Perry at the 11th Breakthrough Prize Awards at Barker Hanger on April 6, 2025 in Santa Monica, CA (Credit Image: © Kathy Hutchins via ZUMA Press Wire)
Katy Perry egyik legrosszabb döntése volt idén ez a ruha. 
Forrás: Northfoto

2. Kim Kardashian

Ha valakinek a neve nem meglepő ezen a listán, az az újabban súlyos betegséggel küzdő Kim Kardashian: az üzletasszony ugyanis rendszeresen áldozza fel a jó ízlést a feltűnősködés oltárán és ez az idei Met-gálán sem történt másképp. Ez az őrülten kényelmetlennek tűnő krokodilmintás női ruha inkább jelmeznek tűnt, mint estélyinek, ráadásul egyáltalán nem illett az est tematikájához. A cowboykalap pedig simán csak öncélú és ronda volt. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Kim Kardashian attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Kim Kardashian minden bizonnyal eltévesztette a rendezvényt. 
Forrás: Getty Images

3. Zoe Saldana

A vörös szőnyeges képeket elnézve mi is ábrándoztunk már legalább egyszer arról, hogy miben vennénk át a jól megérdemelt Oscar-díjunkat és bár konkrét elképzelés még nem körvonalazódott, az egészen biztos, hogy nem egy olyan förmedvényben, mint amiben Zoe Saladana tette. Ez a Saint Laurent semmilyen szinten nem szolgálja ki a gyönyörű színésznőt és nagyjából úgy fest, mintha egy ötéves készítette volna. 

Zoe Saldana at the 97th Oscars held at the Dolby Theatre on March 2, 2025 in Hollywood, California. (Photo by JC Olivera/WWD via Getty Images)
Borzalmas lehet egy ilyen ruhában Oscart nyerni. 
Forrás: Getty Images

4. Jordan Chiles

Az aranyérmes olimpiai bajnok az idei American Music Awards-on viselte ezt a pusztítóan előnytelen Marine Serre ruhát, ami egyrészt 120 centisnek mutatta a sportolónőt, másrészt pedig dekoltázstéren olyan visszafordíthatatlan ízlésbeli károkat okozott, aminek kipihenéséhez  jó pár év szükségeltetik majd. 

May 26, 2025, Las Vegas, Nevada, USA: Jordan Chiles attends the 2025 American Music Awards at Fontainebleau Las Vegas on May 26, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Credit Image: © C Flanigan/imageSPACE via ZUMA Press Wire)
Minden idők egyik legelőnytelenebb ruhája ez az estélyi. 
Forrás: Northfoto

5. Parker Posey

Néha, amikor éjszakánként álmatlanul forgolódunk a csendes, sötét lakásban és a szél rémisztő módon meglebbenti a függönyt, attól tartunk, hogy a sötét sarokból Parker Posey Emmy-díjátadón viselt ruhája jelenik meg és örökre bekebelez bennünket. Nincs egyetlen egy eleme sem ennek a ruhának, ami egy kicsit is mutatós lenne és meggyőződésünk, hogy Parker elveszített valami fogadást, ami miatt ebben kellett megjelennie egy előnyös, elegáns ruha helyett. 

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Parker Posey arrives at the HBO Max's Post-Emmy Reception at San Vicente Bungalows on September 14, 2025 in West Hollywood, California. (Photo by Steve Granitz/FilmMagic)
Ezért a lila borzalomért minimum 5 év letöltendő járna. 
Forrás: Getty Images

