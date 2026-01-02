A legförtelmesebb ruhák, amiket celebek képesek voltak felvenni 2025-ben: amikor a stylist sztárjkolt

2025 legbotrányosabb alkalmi ruha választásai között találunk mindent, amit nem kellene: függönyszerű sziluetteket, fura fejfedőket és olyan dekoltázsokat, amik az életükért könyörögnek.
2025 alkalmi ruha trendje
- A celebek idén is számtalan alkalommal húztak magukra különleges ruhakölteményeket.
- Voltak azonban, amik kitűntek a csipkerengetegből – de sajnos nem jó értelemben.
- Elrontott szabásokban, előnytelen fazonokban és túl bevállalós hírességekben sem volt hiány.
5 alkalmi ruha, amit senkinek sem lett volna szabad viselnie 2025-ben
2025 valóságos kánaán volt mindazoknak, akik örömmel elemezgetik a vörös szőnyeges eseményeken megjelent hírességek outfitjeit!
Idén mintha ugyanis még inkább szabadon szárnyalt volna a stylistok és tervezők képzelőereje, ennek köszönhetően pedig számos olyan női alkalmi ruha került a szemünk elé, ami láttán még a szánk is tátva maradt.
Persze olyan esetekben sem volt hiány, amikor egészen más okokból akadt el a lélegzetünk – most ezekből csemegézünk!
1. Katy Perry
Katy Perry talán a válása miatt, vagy valami egészen más okból kifolyólag, de egész évben nagyon nehezen tudott bármi akár távolról is tisztességes dolgot összehozni, már ami az öltözködést illeti. Az idei Breakthrough Prize Awards díjátadón viselt szettje tette fel igazán az i-re a pontot: ez a csillogós, ezüst ruha inkább közönséges volt, mint elegáns, az úszósapkaszerű kapucnit pedig egyáltalán nem tudjuk értelmezni.
2. Kim Kardashian
Ha valakinek a neve nem meglepő ezen a listán, az az újabban súlyos betegséggel küzdő Kim Kardashian: az üzletasszony ugyanis rendszeresen áldozza fel a jó ízlést a feltűnősködés oltárán és ez az idei Met-gálán sem történt másképp. Ez az őrülten kényelmetlennek tűnő krokodilmintás női ruha inkább jelmeznek tűnt, mint estélyinek, ráadásul egyáltalán nem illett az est tematikájához. A cowboykalap pedig simán csak öncélú és ronda volt.
3. Zoe Saldana
A vörös szőnyeges képeket elnézve mi is ábrándoztunk már legalább egyszer arról, hogy miben vennénk át a jól megérdemelt Oscar-díjunkat és bár konkrét elképzelés még nem körvonalazódott, az egészen biztos, hogy nem egy olyan förmedvényben, mint amiben Zoe Saladana tette. Ez a Saint Laurent semmilyen szinten nem szolgálja ki a gyönyörű színésznőt és nagyjából úgy fest, mintha egy ötéves készítette volna.
4. Jordan Chiles
Az aranyérmes olimpiai bajnok az idei American Music Awards-on viselte ezt a pusztítóan előnytelen Marine Serre ruhát, ami egyrészt 120 centisnek mutatta a sportolónőt, másrészt pedig dekoltázstéren olyan visszafordíthatatlan ízlésbeli károkat okozott, aminek kipihenéséhez jó pár év szükségeltetik majd.
5. Parker Posey
Néha, amikor éjszakánként álmatlanul forgolódunk a csendes, sötét lakásban és a szél rémisztő módon meglebbenti a függönyt, attól tartunk, hogy a sötét sarokból Parker Posey Emmy-díjátadón viselt ruhája jelenik meg és örökre bekebelez bennünket. Nincs egyetlen egy eleme sem ennek a ruhának, ami egy kicsit is mutatós lenne és meggyőződésünk, hogy Parker elveszített valami fogadást, ami miatt ebben kellett megjelennie egy előnyös, elegáns ruha helyett.
