A legförtelmesebb ruhák, amiket celebek képesek voltak felvenni 2025-ben: amikor a stylist sztárjkolt

2025 legbotrányosabb alkalmi ruha választásai között találunk mindent, amit nem kellene: függönyszerű sziluetteket, fura fejfedőket és olyan dekoltázsokat, amik az életükért könyörögnek.

Az alkalmi ruha fogalma jó pár hírességnek nem volt teljesen tiszta idén.

Forrás: Getty Images North America

2025 alkalmi ruha trendje

A celebek idén is számtalan alkalommal húztak magukra különleges ruhakölteményeket.

Voltak azonban, amik kitűntek a csipkerengetegből – de sajnos nem jó értelemben.

Elrontott szabásokban, előnytelen fazonokban és túl bevállalós hírességekben sem volt hiány.

5 alkalmi ruha, amit senkinek sem lett volna szabad viselnie 2025-ben

2025 valóságos kánaán volt mindazoknak, akik örömmel elemezgetik a vörös szőnyeges eseményeken megjelent hírességek outfitjeit!

Idén mintha ugyanis még inkább szabadon szárnyalt volna a stylistok és tervezők képzelőereje, ennek köszönhetően pedig számos olyan női alkalmi ruha került a szemünk elé, ami láttán még a szánk is tátva maradt.

Persze olyan esetekben sem volt hiány, amikor egészen más okokból akadt el a lélegzetünk – most ezekből csemegézünk!

1. Katy Perry

Katy Perry talán a válása miatt, vagy valami egészen más okból kifolyólag, de egész évben nagyon nehezen tudott bármi akár távolról is tisztességes dolgot összehozni, már ami az öltözködést illeti. Az idei Breakthrough Prize Awards díjátadón viselt szettje tette fel igazán az i-re a pontot: ez a csillogós, ezüst ruha inkább közönséges volt, mint elegáns, az úszósapkaszerű kapucnit pedig egyáltalán nem tudjuk értelmezni.

Katy Perry egyik legrosszabb döntése volt idén ez a ruha.

Forrás: Northfoto

2. Kim Kardashian

Ha valakinek a neve nem meglepő ezen a listán, az az újabban súlyos betegséggel küzdő Kim Kardashian: az üzletasszony ugyanis rendszeresen áldozza fel a jó ízlést a feltűnősködés oltárán és ez az idei Met-gálán sem történt másképp. Ez az őrülten kényelmetlennek tűnő krokodilmintás női ruha inkább jelmeznek tűnt, mint estélyinek, ráadásul egyáltalán nem illett az est tematikájához. A cowboykalap pedig simán csak öncélú és ronda volt.

Kim Kardashian minden bizonnyal eltévesztette a rendezvényt.

Forrás: Getty Images

3. Zoe Saldana

A vörös szőnyeges képeket elnézve mi is ábrándoztunk már legalább egyszer arról, hogy miben vennénk át a jól megérdemelt Oscar-díjunkat és bár konkrét elképzelés még nem körvonalazódott, az egészen biztos, hogy nem egy olyan förmedvényben, mint amiben Zoe Saladana tette. Ez a Saint Laurent semmilyen szinten nem szolgálja ki a gyönyörű színésznőt és nagyjából úgy fest, mintha egy ötéves készítette volna.