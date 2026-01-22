Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Miért őrülnek meg a lakberendezők Kendall Jenner új otthonáért?

Bába Dorottya
2026.01.22.
A Kardashain-Jenner klán sudár tagja nemrég új hegyi luxusvityillót újított be. Kendall Jenner házának belső tereit pedig nem győzik dicsérni a lakberendezők.

Noha a legjobb lakberendezőket és legnívósabb bútorokat is képesek kipengetni, a hollywoodi sztárok otthonai nem mindig tükrözik ezt. Egyesek mintha ugyanabból a katalógusból dolgoznának, szinte már az unalomig ismételve a modern motívumokat, mások pedig a giccs szekerét tolják a végsőkig. Amikor Kendall Jenner házat vásárolt a kaliforniai Montecito-ban, mindenki azt hitte, hogy a fantáziátlan lakberendezés ékes példája lesz a ház, ám a modell rácáfolt mindenkire. Utánajártunk, miért szeretik a lakberendezők a hegyi lakot.

Kendall Jenner nemrég új otthont vásárolt
Kendall Jenner új hegyi házáért megőrülnek a lakberendezők.
Forrás:  Getty Images

Kendall Jenner új otthona:

  • A hegyi menedék a kaliforniai Montecito-ban található.
  • Az ingatlan 23 millió dollárba került és egy ranch is tartozik hozzá.
  • Egyedi bútorok, hívogató környezet, kreatív lakberendezés jellemzi Kendall Jenner új otthonát.

Ezért rajonganak a lakberendezők Kenall Jenner új házáért

Az elmúlt években a minimalizmus határozta meg a lakberendezési trendeket, amiket egyesek olyan extrém magasságokba emeltek, hogy néhány sztár luxusvillájánál még egy orvosi rendelő is otthonosabbnak tűnt. (Lásd még Kim Kardashian azóta mémmé vált otthona.) Kendall Jenner azonban rácáfolt nővérére és nemrég potom 23 millió dollárért (~ 7,6 milliárd forint) zsákmányolt hegyi villáját páratlan stílusérzékkel rendezte be. Az épület belsőépítészetét tarka színek, változatos textúrák, ügyes térkihasználás jellemzi, ami hívogató aurát kölcsönöz.

Ami először szembetűnt a lakberendezőknek, hogy mindegyik szoba önálló személyiséggel bír, ami Heidi Caillier belsőépítész, illetve Kirby Lee építész munkáját dicséri. Az amerikai lakberendezésben jó ideje jelen van a múltba révedés, amit Jenner otthonában anélkül sikerült véghez vinni, hogy az összhatás művinek, vagy épp avíttnak tűnne. Nem fél keverni a korszakokat sem. Olyan érzést kelt az emberben, mintha évtizedek óta laknának a házban, ami elérte végső állapotát – Mindezt úgy, hogy új építésű ingatlanról van szó.

Félredobja a minimalizmust és minden lehetőséget megragad, hogy kimaxolja a bútorokban rejlő lehetőségeket.

Remek példa ez arra, hogy miként lehet anélkül megvalósítani a maximalizmust, hogy az összkép bohózatba torkollna. A változatos színek, anyagok elsőre akár soknak is tűnhetnek, ám a tervezők tökéletesen eltalálták az otthon harmóniáját. Ezzel nagyszerűen megvalósították a grandma-chic esztétikát, remekül rétegezték az egyes elemeket.

Például az amerikai konyhás nappaliban utóbbit egy válaszfal szeparálja, ám a kétoldalú kandalló mégis megtartja a nyílt tér hatását. Mivel üvegtetető fedi a konyhát, a direkt természetes fény szintén leválasztja a főzőhelységet.

Lesd el Kendal Jenner lakberendezési tippjeit!

Összeszedtünk pát hasznos tanácsot, amivel te is barátságosabbá teheted otthonodat a modell villája alapján.

  • Keress vintage bútorokat és ne félj keverni az egyes korszakokat.
  • A mintákra próbálj meg személyiségként, ne pedig mintaként tekinteni.
  • Merj kísérletezni a különböző textúrákkal, mintákkal és színekkel.
  • Mindvégig törekedj a funkcionalitásra.
  • Válassz ki egy-két meghatározó bútordarabot, ami uralja a teret, a többi dekorelem pedig csupán egészítse ki.

Kendall Jenner otthona, a maximalizmus kvintesszenciája

Ennek az ingatlannak a legnagyobb erőssége merészségében rejlik. Mer önálló személyiségként működni, eltérni az átlagtól, és úgy valósítja meg a maximalizmust, hogy közben tökéletes harmóniát teremt.

