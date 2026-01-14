Dobd ki a leggingsed! Már utazáshoz sem azt hordják az it girlök!

Fontos leszögezni, hogy szerintünk a leggings nem nadrág. Ha mégis nadrágként használod, akkor viszont ideje leszokni róla.

Priyanka Chopra is tudja, hogy mi a reptéri divat: ő sem vett fel leggingset.

Forrás: Getty Images

Bye-bye leggings!

Nyugi, sportoláshoz még mindig használhatsz leggingset, hiszen felül csodásan formálja a hasad és a popsid, alul pedig kellemesen hozzátapad a csinos lábaidhoz, vagyis edzés közben nem akadsz bele a különböző szerkezetekbe. Mindennapi divathoz viszont már kevésbé ajánlatos a viselése.

Jó-jó, talán csizmához még lehet használni, sőt, a divatba visszatérő pantallós leggingsből is lehet stílusos szettet összeállítani, de attól még ne felejtsük el, hogy a leggings inkább hasonlít egy jégeralsóra vagy egy harisnyára mint egy rendes nadrágra. Sőt, már a csőnadrágnak is rég leáldozott, szóval dugd el jó mélyre a cicanacit, és ne akard felvenni téli szettekhez.

Reptéri outfit

A reptér természetesen egy olyan liminális tér, ahol simán elfér az, hogy este nyolckor reggelit eszel, reggel hétkor pedig koccintasz egy kis mimosával. A repülőúthoz pedig csak a legkamubb Instagram-lányok szoktak fancy outfitet választani. Szóval adná magát, hogy „na jó, akkor a kényelmes repülőúthoz mégiscsak előkapom azt a cicanacit”.

És itt is tévedsz, hiszen az igazi fashion girlök már repülőre sem a leggingset választják. Ami tulajdonképpen egy teljesen logikus döntés, hiszen sokkal kényelmesebb egy laza mackónadrágot felvenni, ami nem szorítja el a vérkeringést a lábadban a több órányi út alatt.

Sőt, ha messzebb utazol és még többször át is kell szállnod, akkor gondolj arra, hogy mennyivel kényelmesebb lesz bő naciban suhanni a repterek között, vagy elaludni az egyik reptér padlóján.

Ilyen egy tökéletesen laza reptéri outfit.

Forrás: Getty Images

Mit vegyek fel leggings helyett utazáshoz?

Ha igazán követni akarod az aktuális trendeket és még kényelmesen is akarsz utazni, akkor válassz valami bő, lezser és kényelmes nacit. Lehet az felül tapadós trapéz melegítő, teljesen baggy nadrág vagy háremnadrág. Ha igazán divatos akarsz lenni még kényelmes ruciban is, akkor vegyél fel egy egymáshoz passzoló melegítőszettet, vagy egy hosszú kardigánt a bő nadrág fölé.