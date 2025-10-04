Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Karcsúsító leggingsek, amik a popsit fel, a hasat pedig lenyomják

divat leggings alakformálás
Nagy Kata
2025.10.04.
Egy jó leggings olyan, mint a tökéletes alapozó: kényelmes, praktikus, egyszerre ápol és eltakar, de ugyanakkor mégis a legjobbat hozza ki belőled. Mutatjuk azt az 5 alakformáló leggingset, amikben úgy érezheted magad, mint a következő Cindy Crawford.

Imádjuk a leggingseket, a tényt pedig még jobban, hogy többé már nem kell a jógaórákra és edzőtermekre redukálnunk a viselésüket. 

Fiatal lány dzsekiben és leggingsben
A leggingsek egy ideje már az utcai divatban is jelen vannak. 
Forrás: Getty Images Europe

A leggings reneszánsza: íme a legjobb 5 alakformáló darab

Virágkorukat élik a leggingsek, mi pedig nem is lehetnénk hálásabbak ezért: ez a sokoldalú, ugyanakkor hihetetlenül kényelmes darab remekül mutat sportosabb szettekben, de az utcai divatban már elegánsabb, formális outfitekben is megjelenik. 

Az igazi jolly joker darabok azonban sokkal többet tudnak annál, minthogy egyszerűen kényelmesek: alakformáló hatással is rendelkeznek, aminek köszönhetően igazi fitness modellnek érezheted magad, amikor viseled.

Azt pedig már régóta tudjuk, hogy az önbizalomnál nincs szexibb, úgyhogy gyorsan szerezz be egyet, mutatjuk, hogy miből érdemes válogatni! 

1. Calzedonia 

Calzedonia alakformáló leggings 19 990 Ft
Forrás: www.calzedonia.com

Ha alakformáló leggings, akkor Calzedonia: a márka folyamatosan fejleszti modelljeit a tökéletes kényelemért maximális formálással! 

2. Tezenis

Tezenis alakformáló leggings 9 990 Ft
Forrás: www.tezenis.com

Ha nem szeretnél a klasszikus fazonnál maradni, ezzel a trapézverzióval nem lőhetsz mellé! 

3. H&M

H&M alakformáló leggings 12 995 Ft
Forrás: www2.hm.com

Sportoláshoz, de hétköznapi viseletként is tökéletes ez a trendi színű cicanadrág. 

4. Oysho

Oysho alakformáló leggings 16 995 Ft
Forrás: www.zalando.hu

Az Oysho is világklasszis leggingseket gyárt, ez a kontrasztos verzió pedig kifejezetten elegáns hatást kelt. 

5. Decathlon 

Decathlon alakformáló leggings 7 990 Ft
Forrás: www.decathlon.hu

Vidám színével és praktikus zsebével igazi jolly joker ez a nadrág. 

