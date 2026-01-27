Margot Robbie megmutatta vad és gótikus oldalát: így fest a színésznő az Üvöltő Szelek turnéján

Február 14-én, Valentin-napon érkezik az Üvöltő szelek-film, amelyben Margot Robbie és Jacob Elordi alakítja a főszerepet. Margot Robbie most kezdte meg a sajtóesemények, interjúk és egyéb, a filmhez kapcsolódó rendezvények hosszú sorát, így egyre többet fogjuk látni az elkövetkezendő napokban. Január 26-án két nagyon izgalmas viktoriánus kort idéző szettet is viselt, és egyszerűen imádjuk. Mutatjuk, hogyan utánozhatod le a vagány outfiteket!

Margot Robbie új gótikus stílusa.

A stylistja, Andrew Mukamal január 26-án egy új képet osztott meg róla.

Két fekete szettet is viselt ugyanazon az eseményen, és mindkettő az Üvöltő szelek gótikus stílusát idézte meg.

Mint minden nagy hollywoodi filmnek, az Üvöltő szeleknek is elkezdődött a sajtókörútja. Ilyenkor a főszereplők különböző műsorokba, podcastekben, interjúkban és sajtóeseményeken jelennek meg, hogy népszerűsítsék a még meg nem jelent filmjüket. Hollywoodban bevett szokássá vált a method dressing, ami alatt azt értjük, hogy a színész a filmhez kapcsolódó ruhákat visel. Erre tökéletes példa Ariana Grande, aki ez elmúlt 2 évben csak rózsaszín szettekben volt a Wicked-film népszerűsítése érdekében. De Zendaya is imádja ezt a divatjelenséget. A Düne, a Challengers és a Pókember-filmeknél is olyan összeállítások viselt, amelyek az adott film esztétikáját tükrözték.

Margot Robbie és a method dressing

A színésznő a Barbie-film évében újraalkotta a Barbie legikonikusabb ruháit. Az Oscar és Golden Globe vörös szőnyegére is Barbie inspirálta öltözetben jelent meg. Így számára a method dressing nem újdonság, csak most egy gótikusabb irányzatot láthatunk tőle. Margot Robbie most debütálta első Üvöltő szelek-megjelenését, és egyből két ruhát is villantott. A frizura stílusa már most trendiggel, és a Bronte hullámok nevet kapta. Nagyon úgy tűnik, hogy ezzel a korszakkal egy új vadócabb, sötétebb öltözködést ismerhetünk meg a színésznőtől.