Margot Robbie megmutatta vad és gótikus oldalát: így fest a színésznő az Üvöltő Szelek turnéján

Hamarosan érkezik az Üvöltő szelek-film, és a szereplők már elkezdték a sajtóturnéjukat. Margot Robbie a filmhez illően vadóc és gótikus szettekben jelent meg az elmúlt napokban. Mutatjuk, hogy viselheted te is ezt a stílust!

Február 14-én, Valentin-napon érkezik az Üvöltő szelek-film, amelyben Margot Robbie és Jacob Elordi alakítja a főszerepet. Margot Robbie most kezdte meg a sajtóesemények, interjúk és egyéb, a filmhez kapcsolódó rendezvények hosszú sorát, így egyre többet fogjuk látni az elkövetkezendő napokban. Január 26-án két nagyon izgalmas viktoriánus kort idéző szettet is viselt, és egyszerűen imádjuk. Mutatjuk, hogyan utánozhatod le a vagány outfiteket!

LOS ANGELES, CA - JANUARY 26: Margot Robbie is seen on January 26, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by PG/Bauer-Griffin/GC Images)
Margot Robbie új gótikus stílusa.
Forrás:  Getty Image

Margot Robbie gótikus stílusra váltott

  • Margot Robbie megmutatta első outfitjét az Üvöltő szelek turnéjáról.
  • A stylistja, Andrew Mukamal január 26-án egy új képet osztott meg róla. 
  • Két fekete szettet is viselt ugyanazon az eseményen, és mindkettő az Üvöltő szelek gótikus stílusát idézte meg.

Mint minden nagy hollywoodi filmnek, az Üvöltő szeleknek is elkezdődött a sajtókörútja. Ilyenkor a főszereplők különböző műsorokba, podcastekben, interjúkban és sajtóeseményeken jelennek meg, hogy népszerűsítsék a még meg nem jelent filmjüket. Hollywoodban bevett szokássá vált a method dressing, ami alatt azt értjük, hogy a színész a filmhez kapcsolódó ruhákat visel. Erre tökéletes példa Ariana Grande, aki ez elmúlt 2 évben csak rózsaszín szettekben volt a Wicked-film népszerűsítése érdekében. De Zendaya is imádja ezt a divatjelenséget. A Düne, a Challengers és a Pókember-filmeknél is olyan összeállítások viselt, amelyek az adott film esztétikáját tükrözték. 

Margot Robbie és a method dressing

A színésznő a Barbie-film évében újraalkotta a Barbie legikonikusabb ruháit. Az Oscar és Golden Globe vörös szőnyegére is Barbie inspirálta öltözetben jelent meg. Így számára a method dressing nem újdonság, csak most egy gótikusabb irányzatot láthatunk tőle. Margot Robbie most debütálta első Üvöltő szelek-megjelenését, és egyből két ruhát is villantott. A frizura stílusa már most trendiggel, és a Bronte hullámok nevet kapta. Nagyon úgy tűnik, hogy ezzel a korszakkal egy új vadócabb, sötétebb öltözködést ismerhetünk meg a színésznőtől. 

Lapozd végig az Instagram-poszt képeit Margot Robbie outfitjeiért!

A színésznő egy viktoriánus stílusú Roberto Cavalli ruhát viselt és hozzá egy olyan Christian Louboutin magas sarkút, amit sky high néven szoktak emlegetni. Ez a cipő a divatvilág egyik legextrémebb tervezése, és annyira magas, hogy csak kevesen tudnak benne járni . A fekete ruhának harangujjai, szögletes nyakkivágása és finom A vonala volt. Margot haját félig felfogta és laza hullámokba sütötte. Sminkje minimalista volt, inkább a nude árnylatokra koncentrált. A szettet egy izgalmas és hangsúlyos choker nyaklánccal egészítette ki. 

Ugyanezen a napon egy csipkés, aszimmetrikus ruhát is viselt. Ezt az öltözetet a Jimmy Kimmel showba vette fel. Haját a karakteréhez hasonlóan laza hullámokba sütötte. Egy nyitott, fekete magas sarkú szandált és egy túlméretezett napszemüveget viselt az áttetszőruhájához.

Így alkosd újra a fekete szettet!

gótikus stílus
1. Csipkeruha magas nyakkal  9995 Ft 2.  Fekete Kazar Körömcipők 79 990 Ft 3. MAC Cosmetics mattító rúzs 9380 Ft 4. Charlotte Tilbury Pirosító 21 990 Ft 5. Vivienne Westwood Nyaklánc 203 990 Ft
Forrás: hm.com/aboutyou.hu/notino.hu/douglas.hu/zalando.hu

Az Üvöltő szelek-film egy alternatív feldolgozása lesz az eredeti könyvnek. Így az edgy, grunde és gótikus divatirányzatok tökéletesen illenek hozzá. Ha te is kipróbálnád magad a gótikus stílusban a következőket kell szem előtt tartanod. Anyagokban a latex, csipke, bőr és szatén textíliák a legerőteljesebbek. Természetesen a fekete, a bordó, a piros színeket kell előtérbe helyezned. Az olyan szabások, mint a harangujj, a fűzős hát vagy a rakott szoknya kötelezőek ehhez a stílushoz. A viktoriánus hangulatoz nem kell ódivatú ruhákat hordanod, a modern tervezések között is megtalálhatod a megfelelő esztétikát. Ugyanakkor érdemes nyomon követned Margot Robbie és Charlie XCX megjelenéseit az elkövetkezendő egy hónapban. 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

