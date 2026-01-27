Margot Robbie megmutatta vad és gótikus oldalát: így fest a színésznő az Üvöltő Szelek turnéján

Február 14-én, Valentin-napon érkezik az Üvöltő szelek-film, amelyben Margot Robbie és Jacob Elordi alakítja a főszerepet. Margot Robbie most kezdte meg a sajtóesemények, interjúk és egyéb, a filmhez kapcsolódó rendezvények hosszú sorát, így egyre többet fogjuk látni az elkövetkezendő napokban. Január 26-án két nagyon izgalmas viktoriánus kort idéző szettet is viselt, és egyszerűen imádjuk. Mutatjuk, hogyan utánozhatod le a vagány outfiteket!
Margot Robbie gótikus stílusra váltott
- Margot Robbie megmutatta első outfitjét az Üvöltő szelek turnéjáról.
- A stylistja, Andrew Mukamal január 26-án egy új képet osztott meg róla.
- Két fekete szettet is viselt ugyanazon az eseményen, és mindkettő az Üvöltő szelek gótikus stílusát idézte meg.
Mint minden nagy hollywoodi filmnek, az Üvöltő szeleknek is elkezdődött a sajtókörútja. Ilyenkor a főszereplők különböző műsorokba, podcastekben, interjúkban és sajtóeseményeken jelennek meg, hogy népszerűsítsék a még meg nem jelent filmjüket. Hollywoodban bevett szokássá vált a method dressing, ami alatt azt értjük, hogy a színész a filmhez kapcsolódó ruhákat visel. Erre tökéletes példa Ariana Grande, aki ez elmúlt 2 évben csak rózsaszín szettekben volt a Wicked-film népszerűsítése érdekében. De Zendaya is imádja ezt a divatjelenséget. A Düne, a Challengers és a Pókember-filmeknél is olyan összeállítások viselt, amelyek az adott film esztétikáját tükrözték.
Margot Robbie és a method dressing
A színésznő a Barbie-film évében újraalkotta a Barbie legikonikusabb ruháit. Az Oscar és Golden Globe vörös szőnyegére is Barbie inspirálta öltözetben jelent meg. Így számára a method dressing nem újdonság, csak most egy gótikusabb irányzatot láthatunk tőle. Margot Robbie most debütálta első Üvöltő szelek-megjelenését, és egyből két ruhát is villantott. A frizura stílusa már most trendiggel, és a Bronte hullámok nevet kapta. Nagyon úgy tűnik, hogy ezzel a korszakkal egy új vadócabb, sötétebb öltözködést ismerhetünk meg a színésznőtől.
Lapozd végig az Instagram-poszt képeit Margot Robbie outfitjeiért!
A színésznő egy viktoriánus stílusú Roberto Cavalli ruhát viselt és hozzá egy olyan Christian Louboutin magas sarkút, amit sky high néven szoktak emlegetni. Ez a cipő a divatvilág egyik legextrémebb tervezése, és annyira magas, hogy csak kevesen tudnak benne járni . A fekete ruhának harangujjai, szögletes nyakkivágása és finom A vonala volt. Margot haját félig felfogta és laza hullámokba sütötte. Sminkje minimalista volt, inkább a nude árnylatokra koncentrált. A szettet egy izgalmas és hangsúlyos choker nyaklánccal egészítette ki.
Ugyanezen a napon egy csipkés, aszimmetrikus ruhát is viselt. Ezt az öltözetet a Jimmy Kimmel showba vette fel. Haját a karakteréhez hasonlóan laza hullámokba sütötte. Egy nyitott, fekete magas sarkú szandált és egy túlméretezett napszemüveget viselt az áttetszőruhájához.
Így alkosd újra a fekete szettet!
Az Üvöltő szelek-film egy alternatív feldolgozása lesz az eredeti könyvnek. Így az edgy, grunde és gótikus divatirányzatok tökéletesen illenek hozzá. Ha te is kipróbálnád magad a gótikus stílusban a következőket kell szem előtt tartanod. Anyagokban a latex, csipke, bőr és szatén textíliák a legerőteljesebbek. Természetesen a fekete, a bordó, a piros színeket kell előtérbe helyezned. Az olyan szabások, mint a harangujj, a fűzős hát vagy a rakott szoknya kötelezőek ehhez a stílushoz. A viktoriánus hangulatoz nem kell ódivatú ruhákat hordanod, a modern tervezések között is megtalálhatod a megfelelő esztétikát. Ugyanakkor érdemes nyomon követned Margot Robbie és Charlie XCX megjelenéseit az elkövetkezendő egy hónapban.
