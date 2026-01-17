Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 17., szombat Antal, Antónia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
2026 trend

Könyvmolyok előnyben: poetcore, avagy öltözz úgy mint egy költő

Getty Images Europe - Edward Berthelot
2026 trend költő stílus
Bába Dorottya
2026.01.17.
Alig kezdődött el az év, de máris megvan 2026 egyik legizgalmasabb trendje. A poetcore pontosan az, amit a neve is sugall: írók, költők öltözködéséből inspirálódik.

Cottagecore, ballettcore, barbiecore: az elmúlt fél évtized számos különös mikrotrendet vonultatott fel a divat forgószínpadán. 2026 telén valamivel visszafogottabb, ám nem kevésbé sztereotípiára épülő stílus fog uralkodni: a poetcore. Ez az írók és költők öltözködését idéző trend már most rengeteg keresést generál, ami várhatóan csak tovább fog növekedni. Vajon milyen stílustippek leshetőek el Ady Endrétől? Ennek jártunk utána!

Poetcore stílus 2026
2026 divatjának legújabb üdvöskéje a költők öltözékét idéző poetcore.
Forrás: Getty Images Europe

Poetcore, 2026 telének nagy dobása

  • 2026 divatjának meghatározó része lesz a poetcore.
  • A költők öltözékét inspiráló stílus vintage, oversized darabokkal és klasszikus eleganciával operál.

Költők ruházkodása: mi is az a poetcore?

Hogyha dióhéjban kéne összefoglalni a poetcore lényegét, a 19-20. századi költők és értelmiségiek lassú, kimért, komfortra, befelé fordulásra és nosztalgiára hajazó stílusát idézi. Mintha csak egy századelős kávéház összejöveteléről lépett volna ki az ember, persze egy leheletnyi modern fűszerrel.

Ennek a mikrotrendek az egyik alappillére a vintage stílus, mely kortalan megjelenést kölcsönöz. Ideje újra felfedezni a turkálókat és beújítani egy oversized blézert, kötött garbót és kardigánt! Mivel a klasszikus esztétika dominál, érdemes alapdarabokba befektetni, ám színek tekintetében a sötétebb földszínek, krémszín, fehér, esetleg a vörös jöhet számításba. Anyagok és sziluettek terén viszont széles a játéktér, bátran kísérletezhetünk a szokatlan textúrákkal, egy-két excentrikusabb kiegészítővel is megbolondíthatjuk a szettet.

Hogyan öltözzek költőnek? Lírai stílustippek

Ez a visszafogott stílusirányzat bizonyos szempontból az old money stílus szellemi örököse, mivel mindkét trendet a régi idők iránti nosztalgia, visszafogottság, valamint a lassú élet iránti vágy inspirálta. A különbség annyi, hogy míg az old money-ban anyagi, addig a 2026-os verzióban szellemi örökség az elvágyódás tárgya.

1. Kordbársony és tweed blézer

Egy blézer valamennyi gardróbban alapdarabnak számít, így a poetcore stílusból sem hiányozhat. Aki igazán stílusos költőnő akar lenni, annak érdemes semleges színű kordbársony blézert beszereznie, de ugyanilyen sikkes lehet a tweed zakó, ami szinte már sztereotipikus magasságokba emeli az értelmiségi összhatást.

Szigorúan oversized darabokkal működik a stílus!

2. Fehér/krémszínű ing

Egy világos színű blúz szintén a klasszikus öltözködés alapdarabja, mely valamennyi outfithez passzol. Elegáns megjelenést kölcsönöz, ebből is érdemes túlméretezett darabokat választani és ne féljünk a szokatlan gomboktól vagy szabásmintáktól.

3. Kötött garbó és gyapjúpulóver

Egy kényelmes, természetes anyagú kötött garbó, pulóver igazán kellemes választás, de ugyanilyen sikkes a gyapjúkardigán. Igazán elhivatott poetcore rajongók számára az ujjatlan kötött mellény lehet a divat abszolút kiteljesedése.

4. Mokaszin és bőr anyagok

A komforton és lezser elegancián alapuló mikrotrenddel tökéletesen rezonál a mokaszin, melyben anélkül lehetünk elegánsak, hogy megfájdulna a talpunk. Övek, táskák tekintetében szintén maradjunk a visszafogott árnyalatú bőrnél, ami időtlen harmóniát nyújt.

5. Egyenes szárú szövetnadrág

Hogyha alsó részekről van szó, a kényelmes, egyenes szabású darabokkal nem lőhetünk mellé. Nem is annyira a szabásminta, mint inkább az anyagválasztás a kulcskérdés itt, részesítsük előnyben a sötét szövetanyagokat, esetleg kordbársonyt. 

A farmernadrágot viszont érdemes óvatosan kezelni, maradjunk a fekete tónusoknál.

6. Hosszú szövetkabát és bőrdzseki

Mivel téli trendről van szó, nem mehetünk el a kabátválasztás mellett sem. Egy hosszú, nagyméretű szövetkabát mindig stílusos választás, amivel tökéletesen megidézzük a századelős költők öltözködését. A nagy méret már csak azért is előnyös, mert így beférnek alá a rétegzett oversized ruhák. Aki pedig egy csipetnyi vagányságot csempészne megjelenésébe, egy bőrkabát lehet számára a megoldás.

Poetcore 2026 divattrendje

Noha mikrométerként aposztrofáltuk, a poetcore várhatóan hosszabb életű lesz, mint gyorsan tovatűnő társai. Ennek oka épp az, hogy kevésbé harsány, rég bevált elemekből építkezik, amit bárki könnyedén a maga képére formálhat.

