Könyvmolyok előnyben: poetcore, avagy öltözz úgy mint egy költő

Cottagecore, ballettcore, barbiecore: az elmúlt fél évtized számos különös mikrotrendet vonultatott fel a divat forgószínpadán. 2026 telén valamivel visszafogottabb, ám nem kevésbé sztereotípiára épülő stílus fog uralkodni: a poetcore. Ez az írók és költők öltözködését idéző trend már most rengeteg keresést generál, ami várhatóan csak tovább fog növekedni. Vajon milyen stílustippek leshetőek el Ady Endrétől? Ennek jártunk utána!

2026 divatjának legújabb üdvöskéje a költők öltözékét idéző poetcore.

2026 divatjának meghatározó része lesz a poetcore.

A költők öltözékét inspiráló stílus vintage, oversized darabokkal és klasszikus eleganciával operál.

Költők ruházkodása: mi is az a poetcore?

Hogyha dióhéjban kéne összefoglalni a poetcore lényegét, a 19-20. századi költők és értelmiségiek lassú, kimért, komfortra, befelé fordulásra és nosztalgiára hajazó stílusát idézi. Mintha csak egy századelős kávéház összejöveteléről lépett volna ki az ember, persze egy leheletnyi modern fűszerrel.

Ennek a mikrotrendek az egyik alappillére a vintage stílus, mely kortalan megjelenést kölcsönöz. Ideje újra felfedezni a turkálókat és beújítani egy oversized blézert, kötött garbót és kardigánt! Mivel a klasszikus esztétika dominál, érdemes alapdarabokba befektetni, ám színek tekintetében a sötétebb földszínek, krémszín, fehér, esetleg a vörös jöhet számításba. Anyagok és sziluettek terén viszont széles a játéktér, bátran kísérletezhetünk a szokatlan textúrákkal, egy-két excentrikusabb kiegészítővel is megbolondíthatjuk a szettet.

Hogyan öltözzek költőnek? Lírai stílustippek

Ez a visszafogott stílusirányzat bizonyos szempontból az old money stílus szellemi örököse, mivel mindkét trendet a régi idők iránti nosztalgia, visszafogottság, valamint a lassú élet iránti vágy inspirálta. A különbség annyi, hogy míg az old money-ban anyagi, addig a 2026-os verzióban szellemi örökség az elvágyódás tárgya.

1. Kordbársony és tweed blézer

Egy blézer valamennyi gardróbban alapdarabnak számít, így a poetcore stílusból sem hiányozhat. Aki igazán stílusos költőnő akar lenni, annak érdemes semleges színű kordbársony blézert beszereznie, de ugyanilyen sikkes lehet a tweed zakó, ami szinte már sztereotipikus magasságokba emeli az értelmiségi összhatást.

Szigorúan oversized darabokkal működik a stílus!

2. Fehér/krémszínű ing

Egy világos színű blúz szintén a klasszikus öltözködés alapdarabja, mely valamennyi outfithez passzol. Elegáns megjelenést kölcsönöz, ebből is érdemes túlméretezett darabokat választani és ne féljünk a szokatlan gomboktól vagy szabásmintáktól.