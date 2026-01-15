Támad a nagymamád kedvenc téli kiegészítője: a brossok jönnek, látnak és mindent visznek 2026-ban

A tél nem csupán a vastag kabátokról és a sapka-sál-kesztyű mesterhármasról szól: ha a külvilág számára is egyértelművé tennéd, hogy te aztán nem viccelsz, ha divatról van szó, akkor legfőbb ideje, hogy beszerezd a legtrendibb téli kiegészítőt, a brosst!

A bross lesz az a téli kiegészítő, amit mindenki viselni fog idén.

Forrás: Getty Images

A bross az a téli kiegészítő, amit minden lány viselni fog 2026-ban

Bár a brossra leginkább úgy emlékszünk, mint nagymamánk kedvenc kiegészítőjére, idén újra helyet kap a trendek között.

Viselheted kabáton, blézeren, ingen, de akár táskán is, mindenhol remekül mutat és feldobja az outfitet.

Bátran válogathatsz a stílusok között: most menőnek számítanak a gyöngyös, strasszos, aszimmetrikus és vintage darabok is.

Volt idő, amikor csak akkor találkoztál a brossokkal, amikor nagymamád igazán ki szerette volna csípni magát és a kiskosztümje gallérjára tűzött egy gigantikus méretű, de annál indokolatlanabbnak tűnő darabot. Bár tudjuk, hogy nyitottnak kell lennünk, ha divatról van szó, be kell valljuk, először mi is értelmetlenül álltunk a kitűzők újbóli megjelenése előtt.

Pedig úgy tűnik, a felmenők gardróbja menőbb, mint valaha: hódít az öreglányos színkombó, a takaróminta, de még a régi asztalterítőre hajazó motívumok is.

Nem meglepő hát, hogy az eddig még régimódinak számító brossok is visszatértek és a kifutón át az utcai viseletig mindenhová belopták magukat.

Hogyan viseljük a brosst?

Bár a brossokat kezdetekben csak praktikus okokból használták, hogy gombok és patentek híján rögzítsék a ruhadarabokat, ma már azért viseljük, hogy feldobjunk vagy elegánsabbá tegyünk egy egyszerűbb outfitet.

A streetstyle divatban mostanában természetesen főként kabátokon szúrhatjuk ki ezeket az extra kis kiegészítőket, ami viszont meglepő, hogy bundákon is tökéletesen működik: csupán arra kell figyelned, hogy stílusban inkább az elegánsabb darabokat válaszd a szőrmékhez.

A bross még szőrmén is működik.

Forrás: Getty Images

Ha viszont nem csak az utcán szeretnél villogni a brossoddal, akkor bátran viselheted egy elegánsabb blézeren is, ami egy egészen új színt ad az egyébként hétköznapi outfitnek. Ha egy egyszerűbb, letisztultabb felsőt viselsz, kísérletezz extrémebb, feltűnőbb darabokkal, ha pedig sokat hordasz feketét, akkor a gyöngyös megoldások ideálisak lehetnek számodra.