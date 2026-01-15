Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Támad a nagymamád kedvenc téli kiegészítője: a brossok jönnek, látnak és mindent visznek 2026-ban

Getty Images Europe - Edward Berthelot
divat kiegészítő bross
Nagy Kata
2026.01.15.
Ha csak egyetlen apróságot keresel, amivel feldobhatod a ruhatáradat, akkor idén jobb, ha a nagymamád gardróbjából inspirálódsz! Idén ugyanis a rég elfeledett és talán kissé méltánytalanul kezelt bross lesz az igazi it girl téli kiegészítő!

A tél nem csupán a vastag kabátokról és a sapka-sál-kesztyű mesterhármasról szól: ha a külvilág számára is egyértelművé tennéd, hogy te aztán nem viccelsz, ha divatról van szó, akkor legfőbb ideje, hogy beszerezd a legtrendibb téli kiegészítőt, a brosst!

Fiatal nő fekete zakóban és téli kiegészítőben
A bross lesz az a téli kiegészítő, amit mindenki viselni fog idén. 
Forrás:  Getty Images

A bross az a téli kiegészítő, amit minden lány viselni fog 2026-ban 

  • Bár a brossra leginkább úgy emlékszünk, mint nagymamánk kedvenc kiegészítőjére, idén újra helyet kap a trendek között. 
  • Viselheted kabáton, blézeren, ingen, de akár táskán is, mindenhol remekül mutat és feldobja az outfitet. 
  • Bátran válogathatsz a stílusok között: most menőnek számítanak a gyöngyös, strasszos, aszimmetrikus és vintage darabok is. 

Volt idő, amikor csak akkor találkoztál a brossokkal, amikor nagymamád igazán ki szerette volna csípni magát és a kiskosztümje gallérjára tűzött egy gigantikus méretű, de annál indokolatlanabbnak tűnő darabot. Bár tudjuk, hogy nyitottnak kell lennünk, ha divatról van szó, be kell valljuk, először mi is értelmetlenül álltunk a kitűzők újbóli megjelenése előtt.

 Pedig úgy tűnik, a felmenők gardróbja menőbb, mint valaha: hódít az öreglányos színkombó, a takaróminta, de még a régi asztalterítőre hajazó motívumok is. 

Nem meglepő hát, hogy az eddig még régimódinak számító brossok is visszatértek és a kifutón át az utcai viseletig mindenhová belopták magukat. 

Hogyan viseljük a brosst?

Bár a brossokat kezdetekben csak praktikus okokból használták, hogy gombok és patentek híján rögzítsék a ruhadarabokat, ma már azért viseljük, hogy feldobjunk vagy elegánsabbá tegyünk egy egyszerűbb outfitet. 

A streetstyle divatban mostanában természetesen főként kabátokon szúrhatjuk ki ezeket az extra kis kiegészítőket, ami viszont meglepő, hogy bundákon is tökéletesen működik: csupán arra kell figyelned, hogy stílusban inkább az elegánsabb darabokat válaszd a szőrmékhez. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 06: Reign Judge wears a short platinum-blonde waved bob with a side part, a gold metal floral brooch, a brown and grey fur coat, a pale blue ribbed knit fitted dress with crew neckline and knee-grazing hem, outside Miu Miu, during Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026, on October 06, 2025 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A bross még szőrmén is működik. 
Forrás:  Getty Images

Ha viszont nem csak az utcán szeretnél villogni a brossoddal, akkor bátran viselheted egy elegánsabb blézeren is, ami egy egészen új színt ad az egyébként hétköznapi outfitnek. Ha egy egyszerűbb, letisztultabb felsőt viselsz, kísérletezz extrémebb, feltűnőbb darabokkal, ha pedig sokat hordasz feketét, akkor a gyöngyös megoldások ideálisak lehetnek számodra. 

PARIS, FRANCE - JANUARY 23: Snehal Babani and Jyoti Babani wear all Chanel with black silk Saree's outside the Chanel show during the Haute Couture Spring/Summer 2024 as part of Paris Fashion Week on January 23, 2024 in Paris, France. (Photo by Kirstin Sinclair/Getty Images)
A gyöngyös brossok még elegánsabbá varázsolják a megjelenésed. 
Forrás: Getty Images Europe

Bár azt gondolnánk, hogy az elegáns brossokat kizárólag hasonlóan alkalmi ruhákkal érdemes passzintani, az utcai viselet nagyágyúi szerint ez egyáltalán nincs így: ugyanolyan jól feldobnak egy lazább pulcsit, vagy egy bővebb ruhácskát is. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 5: Raisa Adriana wears a silver and diamonds large earring, a pink purple wool oversized pullovers worn as a dress from Lacoste, a silver and rhinestones large crocodile brooch from Lacoste, silver large and small varnished leather pleated pattern handbags from Lacoste, black tights, outside Lacoste, during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on October 5, 2025 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A sportosabb szetteknél sem kell hanyagolni a kiegészítőket. 
Forrás:  Getty Images

Ha pedig azt gondolod, hogy kizárólag a nők privilégiuma a bross viselése, nagyot tévedsz: a férfiakon is legalább olyan jól mutat egy gondosan kiválasztott outfiten! 

SANTA MONICA, CALIFORNIA - JANUARY 04: Noah Schnapp attends the 31st Annual Critics Choice Awards at Barker Hangar on January 04, 2026 in Santa Monica, California. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)
A Stranger Things sztárja, Noah Schnapp sem veti meg a brossokat. 
Forrás:  Getty Images

