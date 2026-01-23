Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A divat császárának búcsúja: így jelent meg a sztárvilág Valentino Garavani temetésén

AFP - STEFANO RELLANDINI
Olaszország Anne Hathaway Valentino Garavani temetés
Ma tartották az olasz divattervező temetését, és a divatrajongók mellett világsztárok is elkísérték utolsó útjára. Nézd meg, kik jelentek meg a Rómában Valentino Garavani temetésén!

Január 19-én este hunyt el Valentino Garavani az olasz divat egyik kulcsfontosságú ikonja. Valentino koporsóját szerdától a Fondazione Valentino Garavani által 2025-ben megnyitott új művészeti és kulturális kiállítóteremben helyezték el. Fehérre meszelt falak között és fehér virágokból készült pompás csillár alatt állt Valentino koporsója. Ma a koporsót a római központban található Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikába szállították, egy 16. században Michelangelo által tervezett templomba, ahol a szertartás zajlik. Megtörten búcsúzott a sztárvilág és a mai divat legfontosabb szereplői is. Mutatjuk miben jelentek meg a legtöbben!

Valentino garavani temetése
Valentino Garavani római temetése.
Forrás: AFP

Valentino Garavani temetésén mindenki a tervező előtt tisztelgett

  • Valentino Garavani 93 éves korában hunyt el családja környezetében.
  • 1960-ban alapította meg a Valentino divatházat, a vezető tervezői pozícióból 2008-ban vonult vissza, de aktív tagja maradt a divatiparnak. 
  • Temetésén olyan világklasszis tervezők jelentek meg, mint Tom Ford és Donatella Versace.

A temetés nyilvános volt, de szerepeltek a vendéglistán az iparág jeles személyiségei, valamint sztárok is. Valentino szoros kapcsolatban állt Hollywooddal, így nem csoda, hogy sokan búcsúztak tőle. Temetésére még a legnagyobb divattervezők is Valentino öltözetben jelentek meg. Ez a tiszteletadás hatalmas gesztus, és egy búcsúlevél is vetélytársaktól. A legtöbben túlméretezett napszemüvegeket viseltek, hogy eltakarják megtört, könnyes arcukat a paparazzik elől. 

Kora reggel folyamatosan fehér virágkoszorúkat vittek be a bazilikába. A nyilvánosság tagjai a templom előtt sorakoztak, néhányan piros ruhát viseltek, vagy piros táskát, pénztárcát, sálat vittek magukkal, tisztelegve a tervező előtt, akinek  kedvence volt ajellegzetes skarlátvörös árnyalat. Az egyik rajongó a templom előtt egy csillogó fekete posztert lengetett a kamera felé: 

Viszlát, Valentino! A divat utolsó császára.

Mutatjuk, milyen legendák jelentek meg a temetésen!

Anne Hathaway rengetegszer viselt Valentino ruhát a vörös szőnyegen, de kapcsolata nem állt meg itt a tervezővel. A zseniális Az ördög Pradát visel című filmben együtt játszottak, hiszen Valentino egy fiktív tervezőt alakított a filmben. Anne lehajtott fejjel, sírdogálva lépdelt a templom felé, egy klasszikus fekete Valentino kosztümben. 

Anne hathaway Valentino
Anne Hathaway Valentino temetésén.
Forrás: AFP

Anna Wintour is jelen volt a temetésen, és egy csodaszép szőrmestólát viselt. Nagy cukorkajellegű nyakéket vett fel, és a szokásos nagy napszemüvegét. Mint a divatvilág nagyasszonyaként nem meglepő, hogy ő is ott volt Valentino temetésén. 

British-US fashion editor Anna Wintour arrives at the funeral ceremony for the late Italian fashion designer Valentino Gavarani at the Basilic of Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Rome on January 23, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Anna Wintour Valentino temetésén.
Forrás: AFP

Tom Ford stílusához híven minimalista, de vagány öltönyben jelent meg a templomnál. A divattervező sokat köszönhetett Valentinonak, hiszen ő volt az egyik olyan férfi, akik kitaposta mások előtt az utat. Tom Ford dizájner-napszemüvegben volt. 

Tom ford valentino
Tom Ford Valentino temetésén.
Forrás: AFP

Továbbá ott volt Donatella Versace, mint igazi nagyágyú. Egy letisztult, homokóra fazonú fekete ruhát viselt, amit természetesen Valentino tervezett. A két tervező szoros kapcsolatot ápolt. 

Donatella Versace valentino
Donatella Versace Valentino temetésén.
Forrás: AFP

Alessandro Michelle, a Valentino jelenlegi kreatív igazgatója sötét lencséjű napszemüvegben érkezett. Nehezen búcsúzott mentorától, példaképétől és alapítójától. A Valentino divatház Alessandro kezében maradt. 

Valentino garavani temetése
Alessandro Michele a Valenino jelenlegi kreatív igazgatója.
Forrás: AFP

Továbbá jelen volt Pierpaolo Piccioli, aki 2008-tól 2024-ig vezette a Valentino divatházat. Egy nappal ezelőtt, január 22-én Donatella Versace és Pierpaolo Piccioli kéz a kézben rótta le tiszteletét Valentino ravatalánál. Donatella pipacsvörösben jelent meg, ami Valentino védjegye volt.

Donatella Versace és Pierpaolo Piccioli
Donatella Versace és Pierpaolo Piccioli Valentino ravatalánál.
Forrás: Getty Images Europe

