A divat császárának búcsúja: így jelent meg a sztárvilág Valentino Garavani temetésén

Január 19-én este hunyt el Valentino Garavani az olasz divat egyik kulcsfontosságú ikonja. Valentino koporsóját szerdától a Fondazione Valentino Garavani által 2025-ben megnyitott új művészeti és kulturális kiállítóteremben helyezték el. Fehérre meszelt falak között és fehér virágokból készült pompás csillár alatt állt Valentino koporsója. Ma a koporsót a római központban található Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikába szállították, egy 16. században Michelangelo által tervezett templomba, ahol a szertartás zajlik. Megtörten búcsúzott a sztárvilág és a mai divat legfontosabb szereplői is. Mutatjuk miben jelentek meg a legtöbben!

Valentino Garavani római temetése.

Forrás: AFP

Valentino Garavani temetésén mindenki a tervező előtt tisztelgett Valentino Garavani 93 éves korában hunyt el családja környezetében.

1960-ban alapította meg a Valentino divatházat, a vezető tervezői pozícióból 2008-ban vonult vissza, de aktív tagja maradt a divatiparnak.

Temetésén olyan világklasszis tervezők jelentek meg, mint Tom Ford és Donatella Versace.

A temetés nyilvános volt, de szerepeltek a vendéglistán az iparág jeles személyiségei, valamint sztárok is. Valentino szoros kapcsolatban állt Hollywooddal, így nem csoda, hogy sokan búcsúztak tőle. Temetésére még a legnagyobb divattervezők is Valentino öltözetben jelentek meg. Ez a tiszteletadás hatalmas gesztus, és egy búcsúlevél is vetélytársaktól. A legtöbben túlméretezett napszemüvegeket viseltek, hogy eltakarják megtört, könnyes arcukat a paparazzik elől.

Kora reggel folyamatosan fehér virágkoszorúkat vittek be a bazilikába. A nyilvánosság tagjai a templom előtt sorakoztak, néhányan piros ruhát viseltek, vagy piros táskát, pénztárcát, sálat vittek magukkal, tisztelegve a tervező előtt, akinek kedvence volt ajellegzetes skarlátvörös árnyalat. Az egyik rajongó a templom előtt egy csillogó fekete posztert lengetett a kamera felé:

Viszlát, Valentino! A divat utolsó császára.

Mutatjuk, milyen legendák jelentek meg a temetésen!

Anne Hathaway rengetegszer viselt Valentino ruhát a vörös szőnyegen, de kapcsolata nem állt meg itt a tervezővel. A zseniális Az ördög Pradát visel című filmben együtt játszottak, hiszen Valentino egy fiktív tervezőt alakított a filmben. Anne lehajtott fejjel, sírdogálva lépdelt a templom felé, egy klasszikus fekete Valentino kosztümben.