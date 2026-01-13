A vörös szőnyeg csak az előjáték volt: a Golden Globe után féktelen buli kezdődött – Fotókon a sztárok

Mint minden nagy eseményt és díjátadót a 2026-os Golden Globe-gálát is egy exkluzív after party követte. Az after partyra a sztárok átöltöztek, és idén legtöbben a villantós, meztelenruhák mellett döntöttek. Nézd meg galériánkban, mit viselt Jennifer Lopez, Zoe Kravitz és a többi vendég!

Ezek voltak a Golden Globe 2026-os after party legjobb ruhái.

Golden Globe-gála 2026 Az idei Golden Globe vörös szőnyege csak úgy izzott a szebbnél szebb ruháktól.

A Golden Globe-nyerteseket és a vendégeket a díjátadó utáni after partyra is szívesen várták.

Nézd meg galériánkban a legjobb meztelen ruhákat!

Már a három órán át tartó Golden Globe-gálán is érezhető volt az ünnepélyes hangulat. A Golden Globe 2026-os kulisszafotók is azt igazolták, hogy elképesztően jó volt a hangulat és nem csak a győztesek voltak emelkedett hangulatban. Nem csoda, hogy a legtöbben az after partyn folytatták az estét. A Met- és Oscar-gála típusú rendezvényeket általában egy exkluzív after party követi, és ez most sem volt másképp. Nézd meg, hogyan buliztak kedvenc sztárjaink!

Mit kell tudni Hollywood exkluzív after partyjairól?

Ezekben a bulikban az a különleges, hogy a paparazzik és az esemény fotósai sem készíthetnek fényképeket a partiról. A kulisszák mögé tehát ritkán tekinthetünk be, jellemzőbb, hogy csupán az érkező vagy a távozó vendégeket látjuk. Az már titok, hogy bent mi folyik. Az, hogy zártkörű a rendezvény, segít, hogy a sztárok nyugodtabb, intimebb környezetben ünnepelhessenek, kellemetlenségek nélkül. Ami érdekes, hogy a bent zajló buliról nagyon ritkán kerülnek ki belsős videók vagy fotók, így valószínűsíttető, hogy a benti telefonozás tiltva van.

A Golden Globe 2026 after partyja egyből a díjátadó után kezdődött, a legtöbb sztárnak csak annyi ideje maradt, hogy gyorsan átöltözzön a bulizás előtt. Egyesek Golden Globe-díjjal a kezükben jelentek meg, míg mások teljesen buliüzemmódba kapcsoltak. A legtöbb meghívott titokban érkezhetett, mert sokakról nem készült fénykép, de a bulizók között volt: Charli XcX, Elle Fanning, Jennifer Lopez, Zoe Kravitz, Emma Stone és még sokan mások.