Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 7., szerda Attila, Ramóna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szülő-gyerek kapcsolat tabu téma kínos helyzet
Simon Benedek
2026.01.07.
Vannak olyan tabutémák, amelyek egy szülő-gyerek kapcsolatban kifejezetten kellemetlenek lehetnek. Íme néhány kínos téma, amit nem csak gyerekként, de felnőttként sem szívesen beszélünk ki a szüleinkkel.

Ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, akkor bizonyára mindannyiunknak felsejlenek olyan beszélgetések a szüleinkkel, amelyeket legszívesebben kitörölnénk az emlékezetünkből. Ilyen kínos téma például a szex, a pénzügyek vagy a halál. Nemcsak azért, mert nehéz róluk beszélni, hanem mert a szülők és a gyerekek sokszor teljesen máshonnan közelítik meg őket. Külön érdekesség, hogy sokszor az idő múlása sem oldja fel ezeket a gátakat, ezért a mai napig inkább kerüljük ezeket a témákat.

Apa és fia között is létezik kínos téma
Van néhány kínos téma, amiről néha még felnőttként sem szívesen beszélünk. 
Forrás:  Getty Images

Kínos témák, kellemetlen kérdések, amelyeket továbbra sem a szüleiddel akarsz megbeszélni

  • Vannak olyan témák, amelyeket a mai napig nem szívesen beszélünk meg a szüleinkkel.
  • Ezek a témák általában a szex, a pénzügyek és a halál.
  • Sokan ott hibáznak, hogy szülőként nem megfelelően kommunikálnak ezekről a témákról. 
  • Szakértők segítségével mutatjuk be, hogyan érdemes megközelíteni ezeket a sokszor érzékeny, kínos témaköröket.

Szex, pénzügyek, halál – 3 kínos téma, amit felnőttként is kerülünk

A szülő-gyerek kapcsolat azért is különleges, mert egy gyerek valahol mindig gyerek marad a szülei szemében – és persze ez fordítva is igaz. Ezért fordulhat elő, hogy azokat a témákat, amiket gyerekkorunkban kínosnak vagy kényelmetlennek éreztünk megbeszélni a szüleinkkel, ma is fenntartjuk. Ha neked is szorongást okoz az a pillanat, amikor a szexről beszéltetek vagy a pénzügyek kerültek szóba, akkor olvass tovább, mert megtudhatod, miért lehet mindez. 

Szex

A kínos témák közül nem véletlenül a szexuális felvilágosítás az első. A gyerekek kíváncsiak és érdeklődőek, de egy szülő sokszor bizonytalan, hogy mit és mikor árulhat el. A szexről való beszélgetés sok családban ma is tabu. Részben azért lehet ez így, mert a szülőknek sincs mintájuk arra, hogyan kommunikáljanak erről a témáról. A mai gyerekek már rengeteg információt találnak az interneten, azonban ezek minősége kérdéses, ezért a szülők szerepe fontosabb, mint valaha. Sokan ott rontják el, hogy tinédzserkorban szeretnének mindent rázúdítani a gyerekükre, amikor egyébként is nehéz időszakon mennek át a serdülő fiatalok. Ilyenkor sok tiniben akkora nyomot hagy a kellemetlen beszélgetés, hogy felnőttkorban is nyomasztó emlék marad. A felvilágosításnak ideális esetben már kisgyerekkorban, egyszerű és érthető magyarázatokkal kellene elkezdődnie. Lényeges, hogy a gyerek kérdéseire őszintén, a korának megfelelően válaszoljunk, és olyan légkört teremtsünk, amelyben bizalommal fordulhat hozzánk. A cél nem az, hogy megakadályozzuk a szexualitás megjelenését, hanem hogy a gyerek egészséges és reális képet alakítson ki róla. 

„Soha nincs túl korán vagy túl későn ahhoz, hogy a gyerekekkel a szexről beszéljünk, de nagyon fontos, hogy ne egyetlen »nagy beszélgetésként« gondoljunk rá, hanem folyamatos párbeszédként, a gyerek fejlődéséhez igazodva” – nyilatkozta Samantha Miller, PhD, klinikai pszichológus a Child Mind Institute-nak. 

Pénzügyek

A szakemberek szerint, ha a gyerek időben megtanulja a pénz beosztását, még jóval azelőtt, hogy önállósodna, akkor a mindenki számára kellemetlen helyzetek többnyire elkerülhetők. Abban, hogy felnőttként milyen a viszonyunk a pénzzel, hogyan kezeljük a pénzügyeinket, nagy szerepe van annak is, hogy gyerekkorunkban a szüleink milyen mintát mutattak, milyen pénzügyi nevelést kaptunk – ha egyáltalán kaptunk. Ha pénzt a problémákkal azonosítottuk gyerekként, akkor félő, hogy felnőttként is tabutéma lesz a szüleinkkel. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes beszélni adott esetben az anyagi nehézségekről is vagy a valós pénzügyi helyzetről a gyerekek előtt, de ez sose legyen nyomasztó, ugyanis ez akár hosszútávú traumát is okozhat. 

Bojti Andrea gyermekpszichológus szerint fontos, hogy minél fiatalabb korban kezdjék el a szülők a gyermekeik tudatos pénzügyi nevelését, azaz, hogy a pénz ne legyen otthon tabutéma. „A gyermek pénzügyi oktatását el lehet kezdeni az ajándékok, tárgyak vásárlásánál úgy, hogy megtanítjuk várakozni, vágyakozni valami után. (...) Fontos dolognak tartom a zsebpénz bevezetését is, mint a pénzügyi nevelés eszközét”mondta el egy interjúban a szakértő a Life.hu-nak. 

Bojti kiemelte, hogy miközben kisgyerekkorban a fenti módszerek működnek, addig egy tinédzser esetében már nyugodtan lehet őszintébb is a kommunikáció.

„Sok szülő nem mond el mindent a saját pénzügyeiről a gyereknek, és kisiskolás korban ez nem is szükséges, hiszen még nem érti, ráadásul átveszi a szülei szorongását. De egy 15-16 éves már tudhatja, hogy ha például az édesapját elbocsátják a munkahelyéről, a család minden tagjának, így neki is össze kell kicsit húznia a nadrágszíjat, míg az apa új munkahelyet nem talál”.

Halál

A születés és a halál meglepően korán elkezdi érdekelni a gyerekeket. Előfordulhat például, hogy a halállal először egy kisállat – rosszabb esetben idősebb családtag – elvesztése kapcsán találkoznak. Bár ilyenkor a szülőknek is nehéz az emúlásról beszélni, de nagyon is szükséges. „Szülőként úgy gondoljuk, hogy bizonyos dolgok, mint például a halál túl bonyolult számukra, de minden gyermeknek szüksége van az igazságra és a korosztályához mérten megfelelő, kielégítő válaszokra” – állítja Julia Cook gyerekkönyv-író és újságíró. A szakértő szerint nagyon fontos, hogy a gyermek életkorának megfelelő választ adjunk, de elkerülni semmiképp nem szabad a kérdéseit, ugyanis ezzel kockáztatjuk, hogy legközelebb is bizalommal forduljon hozzánk. 

Ezek is érdekelhetnek a gyereknevelésről:

A legtutibb mankó a gyereknevelésben: 5 kérdés, amit minden nap fel kellene tenned a gyermekednek

Ha napi rutinná teszed a pozitív kommunikációt, csodákat tapasztalhatsz a szülő-gyerek kapcsolatban.

Világítótorony és AI nevelés − Ez a két szülői stílus lesz 2026-ban a legmeghatározóbb

A gyereknevelést jövőre nem a kontroll vagy a teljes szabadság, hanem az okos jelenlét fogja jellemezni.

Az eredményes nevelés titka: három lépés, amivel sikeressé teheted a gyermeked

A kutatókat évtizedek óta foglalkoztatja a kérdés.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu