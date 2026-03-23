Szakemberek – divattervezők, pszichológusok és kreatív szakértők – régóta vizsgálják, hogyan kapcsolódik a külső megjelenés a belső világunkhoz és gondolatainkhoz. Arra jutottak, hogy az alacsony önbecsülés tudattalanul is megjelenik az öltözködési döntéseinkben. A tiédben is?

Mely ruhadarabok árulkodnak alacsony önbecsülésről?

5 öltözködési stílus, ami alacsony önbecsülésre utal Az öltözködésed egyfajta csendes kommunikáció: anélkül üzen a környezetednek, hogy azt tudatosan akarnád, és pontosabb képet ad az önértékelésedről, mint gondolnád.

És arról is, ha épp védelemre, figyelemre, vagy épp visszahúzódásra vágysz.

Mutatunk 5 öltözködési stílust, amik szinte ordítják, hogy nem vagy túl jóban a külsőddel, illetve, ha nem vagy túl jó véleménnyel magadról.

Nézzük az 5 öltözködési stílust, amely alacsony önbecsülésről árulkodik

A szakértők szerint egyre inkább látszik, hogy a ruhaválasztásaink mögött érzelmi szükségletek húzódnak meg, valamint jelzik, ha alacsony az önértékelésünk.

1. Túlméretezett darabok: a láthatatlan védelem

A bő szabású ruhák nemcsak trendik, hanem egyfajta védelmi funkciót is betöltenek. A laza, réteges öltözködés mintha burkot vonna köréd, és megvédene a világtól, csökkentve annak esélyét, hogy mások megítélhetnek.

Milyen gyakran viselsz oversized darabokat?

2. Semleges színekkel beleolvadni a tömegbe

A fekete, fehér, szürke vagy bézs árnyalatok elegáns és letisztult hatást keltenek, abszolút bevethetők egy állásinterjún, egy hivatalos ebéden, vagy egy meetingen. Ugyanakkor tökéletesen belesimulhatsz általuk a tömegbe.

Azzal, hogy szürke kisegérnek mutatod magad az öltözékeddel, tudattalanul is el akarod kerülni a figyelmet és a reflektorfényt.

Szürke és full fekete? Te talán hiszed, hogy ez nem más, mint minimalizmus, lehetséges azonban, hogy félsz hibázni és megmutatni magadat.

3. Sportos stílus: a nőiesség kiemelése helyett a funkcionalitás van előtérben

A praktikus, kényelmes ruhák, például egy trendi sneaker vagy egy cargo nadrág nem a nőies oldaladat domborítják ki. Semmi gond nincs ezzel, hiszen téged mindez megnyugtathat a bizonytalanabb időszakokban, de ne hidd, hogy a környezeted nem vágja le, hogy elégedetlen vagy az alakoddal.