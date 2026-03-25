Dua Lipa és Anne Hathaway meghódította Milánót: soha nem látott luxus a Bulgari gáláján

A Bulgari tegnap este ismét bebizonyította, hogy a luxus náluk nem csupán ígéret, hanem maga a kézzelfogható valóság: a Bulgari Eclettica High Jewellery eseményén a legnemesebb drágakövek kapták a főszerepet. Ahogy az egy ilyen rangos gálán várható, a vörös szőnyeg szinte izzott a sztárok megjelenésétől, és a vendégek nem spóroltak a csillogással. Nézd meg, milyen ékszerköltemények viselt Dua Lipa és Anne Hathaway!

Anne Hathaway, Priyanka Chopra és Dua Lipa első sorból nézték a Bulgari új divatbemutatóját.

Dua Lipa és Anne Hathaway voltak a Bulgari divatbemutató csillagai Tegnap este rendezték meg Milánóban a Bulgari olasz divatház új kollekciójának divatbemutatóját.

Többek között Priyanka Chopra, Dua Lipa és Anne Hathaway ültek a divatbemutató első soraiban.

Tegnap este Milánó Bollate negyede igazi stílusfellegvárrá alakult: a vendégek a fenséges Villa Arconati kapuin belépve egy másik világban találták magukat. A villa a Bulgari legújabb, Eclettica High Jewelry and High-End Watches névre keresztelt eseményének adtak otthont. A márka nagykövetei és a divatház régi barátai gyűltek össze, hogy közelebbről is megcsodálják az olasz luxus legfrissebb remekműveit. A káprázatos ékszerek és az órakülönlegességek mellett az est valódi fénypontja a Bulgari-életérzés volt, amely a történelmi falakat modern csillogással töltötte meg.

Anne Hathaway a Bulgari milánói vörös szőnyegén.

Anne Hathaway

Az ördög Pradát visel 2 sztárja, Anne Hathaway valósággal lángba borította a helyszínt ebben a vörös Valentino estélyiben. A földig érő, mélyen dekoltált kreációt drámai, köpenyszerű ujjak és egy uszály tette felejthetetlenné, miközben az egész ruhát irizáló, vertikális csíkok borították, különleges textúrát adva a megjelenésének. Azonban a színésznőn nem a ruha, hanem az ékszerek voltak a legkáprázatosabbak! Mint a márka egyik arca, Anne a Bulgari legújabb Eclettica High Jewelry kollekciójából viselt egy virágmotívumokat idéző nyakéket. Hathaway a szettet nagyméretű gyémánt fülbevalókkal, egy briliánsgyűrűvel és egy tekintélyes, zöld köves aranygyűrűvel tette teljessé, tökéletes összhangot teremtve a természet ihlette luxussal.