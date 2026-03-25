Dua Lipa és Anne Hathaway meghódította Milánót: soha nem látott luxus a Bulgari gáláján

Getty Images Europe - Daniele Venturelli
vörös szőnyeg Anne Hathaway Bulgari Dua Lipa
Luxusékszerek és hollywoodi sztárok Milánóban! Nézd meg, milyen elképesztő estélyi ruhákat és nyakékeket viselt Dua Lipa és Anne Hathaway az olasz divatház bemutatóján!

A Bulgari tegnap este ismét bebizonyította, hogy a luxus náluk nem csupán ígéret, hanem maga a kézzelfogható valóság: a Bulgari Eclettica High Jewellery eseményén a legnemesebb drágakövek kapták a főszerepet. Ahogy az egy ilyen rangos gálán várható, a vörös szőnyeg szinte izzott a sztárok megjelenésétől, és a vendégek nem spóroltak a csillogással. Nézd meg, milyen ékszerköltemények viselt Dua Lipa és Anne Hathaway!  

Dua Lipa, Anne Hathaway Bulgari
Anne Hathaway, Priyanka Chopra és Dua Lipa első sorból nézték a Bulgari új divatbemutatóját.
Forrás: Getty Images Europe

Dua Lipa és Anne Hathaway voltak a Bulgari divatbemutató csillagai

  • Tegnap este rendezték meg Milánóban a Bulgari olasz divatház új kollekciójának divatbemutatóját. 
  • Többek között Priyanka Chopra, Dua Lipa és Anne Hathaway ültek a divatbemutató első soraiban.
  • Nézd meg galériánkban az idei év legextravagánsabb luxus ékszereit!

Tegnap este Milánó Bollate negyede igazi stílusfellegvárrá alakult: a vendégek a fenséges Villa Arconati kapuin belépve egy másik világban találták magukat. A villa a Bulgari legújabb, Eclettica High Jewelry and High-End Watches névre keresztelt eseményének adtak otthont. A márka nagykövetei és a divatház régi barátai gyűltek össze, hogy közelebbről is megcsodálják az olasz luxus legfrissebb remekműveit. A káprázatos ékszerek és az órakülönlegességek mellett az est valódi fénypontja a Bulgari-életérzés volt, amely a történelmi falakat modern csillogással töltötte meg. 

Anne Hathaway
Anne Hathaway a Bulgari milánói vörös szőnyegén.
Forrás: Getty Images Europe

Anne Hathaway 

Az ördög Pradát visel 2 sztárja, Anne Hathaway valósággal lángba borította a helyszínt ebben a vörös Valentino estélyiben. A földig érő, mélyen dekoltált kreációt drámai, köpenyszerű ujjak és egy uszály tette felejthetetlenné, miközben az egész ruhát irizáló, vertikális csíkok borították, különleges textúrát adva a megjelenésének. Azonban a színésznőn nem a ruha, hanem az ékszerek voltak a legkáprázatosabbak! Mint a márka egyik arca, Anne a Bulgari legújabb Eclettica High Jewelry kollekciójából viselt egy virágmotívumokat idéző nyakéket. Hathaway a szettet nagyméretű gyémánt fülbevalókkal, egy briliánsgyűrűvel és egy tekintélyes, zöld köves aranygyűrűvel tette teljessé, tökéletes összhangot teremtve a természet ihlette luxussal. 

Dua Lipa Bulgari
Dua Lipa a Bulgari milánói vörös szőnyegén.
Forrás: Getty Images Europe

Dua Lipa 

Dua Lipa outfitjével ismét bebizonyította, hogy igazi divatdiktátor: az énekesnő a Balmain 2026-os őszi/téli kollekciójának egyik kulcsdarabjában tündökölt. Az Antonin Tron által megálmodott fekete bársony estélyi hangsúlyos, kerekített vállaival és mélyen dekoltált szabásával vonta magára a tekinteteket, melyet egy rafináltan csavart, selymes lila melltartó-betét tett igazán merésszé. Mivel a popdíva már évek óta márkakövete a Bulgarinak, egy nagyon különleges tervezéssel a nyakán lépett a vörös szőnyegre. Az új Eclettica High-End kollekcióból választott, gyémántokkal és smaragdokkal kirakott statement nyakék két egymás felé forduló kígyófejet formázott, melyek találkozásánál egy hatalmas, méregzöld drágakő koronázta meg a megjelenését. 

Priyanka Chopra
Priyanka Chopra a Bulgari milánói vörös szőnyegén.
Forrás: Getty Images Europe

Priyanka Chopra 

A Bulgari gálájának abszolút állócsillaga Priyanka Chopra volt, aki ismét bebizonyította, miért ő a vörös szőnyegek koronázatlan királynője. A színésznő egy éterien könnyed, pasztell sárga Nicolas Jebran estélyit viselt az eseményre. A drámai hatást egy halvány rózsaszín, szőrmehatású stóla fokozta, amely lágyan ölelte körbe a sztár karjait. A mély, szív alakú dekoltázs, a pánt nélküli fazon és a mívesen drapírozott fűzőrész tökéletesen hangsúlyozta Priyanka alakját. Természetesen a szettet a Bulgari legújabb, High-End ékszerkollekciójának darabjai koronázták meg. 

Nézd meg közelebbről az estély legextravagánsabb ékszerit mind a kifutóról, mind a vendégekről! 

1 / 12
Dua Lipa az ikonikus kígyós Bulgari ékszerekkel.
Getty Images Europe

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
