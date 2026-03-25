Dua Lipa és Anne Hathaway meghódította Milánót: soha nem látott luxus a Bulgari gáláján

A Bulgari tegnap este ismét bebizonyította, hogy a luxus náluk nem csupán ígéret, hanem maga a kézzelfogható valóság: a Bulgari Eclettica High Jewellery eseményén a legnemesebb drágakövek kapták a főszerepet. Ahogy az egy ilyen rangos gálán várható, a vörös szőnyeg szinte izzott a sztárok megjelenésétől, és a vendégek nem spóroltak a csillogással. Nézd meg, milyen ékszerköltemények viselt Dua Lipa és Anne Hathaway!
- Nézd meg galériánkban az idei év legextravagánsabb luxus ékszereit!
Tegnap este Milánó Bollate negyede igazi stílusfellegvárrá alakult: a vendégek a fenséges Villa Arconati kapuin belépve egy másik világban találták magukat. A villa a Bulgari legújabb, Eclettica High Jewelry and High-End Watches névre keresztelt eseményének adtak otthont. A márka nagykövetei és a divatház régi barátai gyűltek össze, hogy közelebbről is megcsodálják az olasz luxus legfrissebb remekműveit. A káprázatos ékszerek és az órakülönlegességek mellett az est valódi fénypontja a Bulgari-életérzés volt, amely a történelmi falakat modern csillogással töltötte meg.
Anne Hathaway
Az ördög Pradát visel 2 sztárja, Anne Hathaway valósággal lángba borította a helyszínt ebben a vörös Valentino estélyiben. A földig érő, mélyen dekoltált kreációt drámai, köpenyszerű ujjak és egy uszály tette felejthetetlenné, miközben az egész ruhát irizáló, vertikális csíkok borították, különleges textúrát adva a megjelenésének. Azonban a színésznőn nem a ruha, hanem az ékszerek voltak a legkáprázatosabbak! Mint a márka egyik arca, Anne a Bulgari legújabb Eclettica High Jewelry kollekciójából viselt egy virágmotívumokat idéző nyakéket. Hathaway a szettet nagyméretű gyémánt fülbevalókkal, egy briliánsgyűrűvel és egy tekintélyes, zöld köves aranygyűrűvel tette teljessé, tökéletes összhangot teremtve a természet ihlette luxussal.
Dua Lipa
Dua Lipa outfitjével ismét bebizonyította, hogy igazi divatdiktátor: az énekesnő a Balmain 2026-os őszi/téli kollekciójának egyik kulcsdarabjában tündökölt. Az Antonin Tron által megálmodott fekete bársony estélyi hangsúlyos, kerekített vállaival és mélyen dekoltált szabásával vonta magára a tekinteteket, melyet egy rafináltan csavart, selymes lila melltartó-betét tett igazán merésszé. Mivel a popdíva már évek óta márkakövete a Bulgarinak, egy nagyon különleges tervezéssel a nyakán lépett a vörös szőnyegre. Az új Eclettica High-End kollekcióból választott, gyémántokkal és smaragdokkal kirakott statement nyakék két egymás felé forduló kígyófejet formázott, melyek találkozásánál egy hatalmas, méregzöld drágakő koronázta meg a megjelenését.
Priyanka Chopra
A Bulgari gálájának abszolút állócsillaga Priyanka Chopra volt, aki ismét bebizonyította, miért ő a vörös szőnyegek koronázatlan királynője. A színésznő egy éterien könnyed, pasztell sárga Nicolas Jebran estélyit viselt az eseményre. A drámai hatást egy halvány rózsaszín, szőrmehatású stóla fokozta, amely lágyan ölelte körbe a sztár karjait. A mély, szív alakú dekoltázs, a pánt nélküli fazon és a mívesen drapírozott fűzőrész tökéletesen hangsúlyozta Priyanka alakját. Természetesen a szettet a Bulgari legújabb, High-End ékszerkollekciójának darabjai koronázták meg.
Nézd meg közelebbről az estély legextravagánsabb ékszerit mind a kifutóról, mind a vendégekről!
További vörös szőnyeges cikkeink is érdekelhetnek: