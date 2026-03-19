A kedvenc tavaszi kombónk megérkezett: így hordd a klasszikus farmer-bőrdzseki szettet!

Vége a nagy zimankónak! Jöhet az átmeneti kabátok és a lenge ruhák ideje! Egy tavaszi párosért viszont élünk-halunk, és alig vártuk, hogy végre újra hordhassuk: ez pedig nem más, mint a farmer–bőrdzseki szett! Te tudod, hányféleképpen lehet hordani ezt a kombót?

A tavaszi farmer–bőrdzseki szett még a napsütést is előcsalogatja.

Farmer-bőrdzseki szettek, a tavasz lezser királynői

Divatos midiszoknyák, kevésbé divatos, de trendinek számító lábfej nélküli harisnya, tavaszi kabátok tömkelege – egyszerűen imádjuk a tavaszi divatot! A világ sokkal szebb hely lesz, ha végre kisüt a nap, és érezzük a meleg napsugarakat a bőrünkön. Ilyenkor pedig a ruhatárunkban is meg akarjuk mutatni a kiviruló és téli álomból felébredő személyiségünket!

A tavaszi ruhák legklasszikusabb darabjai mégis azok, melyekben trendi és elegáns vagy, de nem túlöltözött, szexi és érzéki, de nem túl sok, lezser és elegáns, de nem nőietlen. Ezt pedig csak a farmer–bőrdzseki szett tudja elhozni, mellyel még 40 felett is igazán nőcis tudsz lenni! És ami a legjobb, még kényelmes is!

Hogyan viseljünk bőrdzsekit farmerrel?

A tavaszi bőrdzseki szett alapja természetesen a bőrdzseki! Hosszú vagy rövid, színes vagy fekete, szőrmés vagy anélküli – az átmenti időre való bőrdzsekik spektruma szinte végtelen! A hab a tortára mégis akkor kerül fel, ha a bőrdzseki farmerrel párosul! Mutatjuk, hogyan!

1. Klasszikus fekete szett

Fekete bőrdzsekid van? Akkor passzintsd össze egy kopott, fekete farmerrel. Ha nem magas nyakú a kabátod, akkor felvehetsz hozzá egy sikkes sálat, mellyel elérheted a kívánt francia hatást!

A fekete színekben még tavasszal is komoly és gótikus lehetsz.

2. Minden világos?

Naná! A „minden csak fekete” elvének ellentétét is könnyen újraalkothatod. Válassz egy érzéki, fehér nacit, hozzá pedig egy világos színű kabátkát, és te magad leszel a tavasz királynője!

A világos, monokróm színek eleganciát és melegséget árasztanak.

3. Peplum kabát

Nemcsak a szín lehet különleges egy bőrdzsekinél, hanem a forma is! A peplum felsők úgyis visszatértek a divatba, most jöhetnek a peplum kabátok!

A peplum már kabát formájában is felütötte a fejét, és divatosabb, mint hinnéd!

4. Zakókabát

Ha már peplum dzseki, akkor a másik klasszikus forma is jöhet: az oversized zakó! Válassz hozzá egy baggy farmert és egy feltűnően lezser cipőt – és el is hoztad a lazaságot a tavaszba!