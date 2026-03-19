Miranda Priestlynek igaza volt? 3 ok, amiért az emberek márkás ruhákat hordanak a pszichológia szerint

Miranda Priestly Az ördög prádát visel című filmben jól éreztette, hogy a minőség és a márkaidentitás miért fontos a hétköznapi emberek számára is. De miért költenek az emberek olyan márkás ruhákra, amelyekre valójában szükségük sincs? Pszichológiai kutatások szerint három fő ok áll a háttérben.

„Virágok? Tavasszal? Eredeti” – ugye neked is ott cseng a füledben ez az ikonikus mondat Miranda Priestly szájából? Többek között ezzel is jelezte a filmben a Runway magazin főszerkesztője, hogy miben különbözik egy magasabb polcra helyezett márka egy átlagostól. Azonban ennél is érdekesebb, amikor Miranda elmagyarázza a divatvilágban különc Andynek, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a márkás termékek és az átlagos ruhák.

Amikor kiveszi a szekrényéből ezt a rémes kék pulóvert, akkor azt üzeni a világnak, hogy komolyabb veszi magát, minthogy az öltözködéssel törődjön. De fogalma sincs arról, hogy ez a pulcsi nemcsak kék - nem is türkiz, nem azúr, hanem égszínkék. Nyilvánvalóan arról sincs fogalma, hogy a 2002-es Oscar De La Renta kollekció égszínkék ruhákból állt. Hamarosan további nyolc kollekcióban bukkant fel ez a szín. Valamivel később a kiskereskedelmi hálózatba került, onnan valamilyen tragédia folytán a turkálóba, ahonnan maga kihalászta. Ez a kék szín dollármilliók és kemény munka jelképe. Roppant mulatságos, hogy éppen maga idegenkedik a divattól, miközben olyan ruhát hord, amit mi választottunk ki az ön számára.

Mindenestre a divatos ruhák vásárlása egy dolog, de miért kell, hogy valami márkás is legyen? Hiszen általában csak egy logó különbözteti meg a márkás cuccokat a többitől, miközben az árcédulájuk jóval magasabb számot mutat – gondolják sokan. Ezúttal pszichológiai szempontból közelítjük meg a márkás luxusruhák vásárlását, lássuk, milyen okok állnak a költekezés mögött!

Az önbecsülés növelése

A luxuscikkek viselése gyakran az önértékelés és a társadalmi státusz erősítését szolgálja. Egy drága selyemsál, egy designertáska vagy egy márkás ruha nem csupán egy újabb darab a gardróbban, hanem státuszszimbólum is. Jelzi, hogy a viselője sikeres és anyagilag is stabil. A pszichológusok szerint furcsa módon azok, akiknek egyébként nehézséget okoz ezeknek a luxustermékeknek a megfizetése különösen hajlamosak az ilyen kiadásokra, mert az impulusvásárlás után az önértékelésük és az elfogadottság érzése azonnal növekszik.

Az ár a minőség jele

Sokan automatikusan azt feltételezik, hogy a magas ár magas minőséget jelent. Ez a pszichológiai jelenség a „drágább=jobb” elvén alapul. Egyes kutatások szerint az emberek hajlandóak több ezer dollárt költeni egy luxus kézitáskára vagy ruhára, noha az olcsóbb alternatíva ugyanolyan funkciót lát el, és a minősége is hasonló. A márkás termékek erős marketingje és a márkahűség szintén hozzájárul ehhez a felfogáshoz.

Az egyediség érzése

A luxustermékek vásárlása nemcsak státuszt, hanem az egyediség és a sikeresség érzését is erősíti. Egy ritka, limitált kollekcióból származó ruhadarab vagy kiegészítő azt sugallja, hogy a viselője is kivételes. Emellett a luxustermékek vásárlása gyakran jutalom is: az emberek így ünneplik meg, hogy keményen dolgoztak, és éreztetik magukkal, hogy megérdemlik az extra figyelmet és elismerést.