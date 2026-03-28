Anya vagy, nem slampos középkori mosónő! A rich mom stílus 5 kötelező tavaszi alapdarabja

Ez a stílus tulajdonképpen a csendes luxus továbbgondolt változata: letisztult, minőségi alapdarabokból és neutrális színekből építkezik, miközben azt sugallja: egyben vagy”, még akkor is, ha csak bevásárolni ugrottál ki, és akkor is, ha egész este nem aludtál, mert a babádnak jött az első fogacskája. Gyere és fedezd fel velünk a tavaszi rich mom stílust!
Rich mom stílusjegyek
- A rich mom stílus a csendes luxus továbbgondolt változata: letisztult, minőségi alapdarabokra és neutrális színekre épül.
- Lényege az egyszerűség és a luxusérzet, kulcsdarabjai többek között a kapucnis pulóver és a selyemnadrág.
- Segítünk kialakítani a tavaszi rich mom kapszulagardróbod.
A rich mom stílus fogalmát Christina Najjar TikTok-sztár alkotta meg, videóiban 2020 óta humorosan mutatja be a tehetős anyák öltözködését, szokásait és mindennapi rutinjait.
Mitől lesz igazán rich mom a tavaszi gardróbod? Íme X alapdarab, amivel garantált a hatás
Az első és legfontosabb a jól szabott blézer. Egy bézs, egy grafitszüre vagy egy krémszínű darab azonnal keretet ad bármilyen szettednek. Vehetsz alá egy vékonyabb kapucnis pulóvert, egy fehér ingblúzt vagy egy könnyű pamut felsőt – ezek így együtt mindig friss és letisztult hatást keltenek.
Kulcsdarab a lezser, de elegáns nadrág
A legjobb, ha már most beszerzel egy egyenes szárú farmert vagy egy finom esésű selyem- vagy szövetnadrágot – ezekhez remekül megy a V-kivágású vékony kasmír pulóver.
Nem hiányozhat a tavaszi rich mom ruhatáradból a világos midiruha
Csak felkapod, felveszel hozzá egy jól szabott felsőt, egy könnyű, bézs ballonkabátot, és már kész is vagy. A legjobb az egészben, hogy nem kell túlgondolni semmit.
Talán éppen ezért olyan ikonokat inspirált már ezt a stílus mint Gisele Bündchen, aki a hétköznapokban is mesterien hozza ezt a laza, mégis kifinomult megjelenést.
Loafer vagy alacsony sarkú cipő
A cipők terén ez a 2 fazon a nyerő, hiszen mindkettő praktikus, ugyanakkor a fazonnak köszönhetően kifinomult.
Rich mom táska és ékszerek
A nagy méretű, stílusos, de praktikus elosztású táska minden rich momnak jól jön, hiszen egy jó anyánál mindig minden kéznél van (néha a fél ház és egy komplett elsősegély csomag is.
Ami a kiegészítőket illeti: tedd félre 1-2 évig a nagy karikafülbevalód és a hosszú, lógós darabokat, mert babád könnyen belekaphat, másrészt az ilyen ékszerekben nem lehet önfeledten játszani a gyerekekkel. Kövess minimalista irányt arany ékszerekben, dizájnos napszemüvegben, valamint sportos és koktél karórákban.
Tudtad, hogy az egyszínű szettek luxusérzetet keltenek? Bátran viselj bézs, fehér vagy fekete árnyalatokat, ha pedig valami igazán különlegesre vágysz, alkosd meg Diana hercegné overálos szettjét éktalpú cipővel, amitől optikailag kecsesebbnek tűnnek a lábaid.
Most már láthatod, hogy a rich mom stílus lényege nem az, hogy túlgondold az öltözködést, hanem hogy tudatosan egyszerűsítsd. Kevesebb, de jobb minőségű darabbal gazdálkodj és kombináld őket. Mert lehetsz anya, de közben lehetsz az a nő is, akit még mindig megnéznek a férfiak.
