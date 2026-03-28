Anya vagy, nem slampos középkori mosónő! A rich mom stílus 5 kötelező tavaszi alapdarabja

Getty Images North America - Michael Loccisano
Jónás Ágnes
2026.03.28.
Attól, hogy gyermekeid vannak, még nem kell teljesen eltűnnöd az „anyajelmezed” mögé, ugye? Továbbra is csinos leszel, ha beveted a rich mom stílust. Nyugi, egyáltalán nem arról van szó, hogy órákig kell ezentúl készülődnöd reggelente – a menő anyuka stílus pont arról szól, hogy úgy nézz ki összeszedettnek és elegánsnak, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Eláruljuk, hogyan csináld.

Ez a stílus tulajdonképpen a csendes luxus továbbgondolt változata: letisztult, minőségi alapdarabokból és neutrális színekből építkezik, miközben azt sugallja: egyben vagy”, még akkor is, ha csak bevásárolni ugrottál ki, és akkor is, ha egész este nem aludtál, mert a babádnak jött az első fogacskája. Gyere és fedezd fel velünk a tavaszi rich mom stílust!

Gisele Bündchen és a rich mom stílus nagyon jóban vannak.
Rich mom stílusjegyek

  • A rich mom stílus a csendes luxus továbbgondolt változata: letisztult, minőségi alapdarabokra és neutrális színekre épül.
  • Lényege az egyszerűség és a luxusérzet, kulcsdarabjai többek között a kapucnis pulóver és a selyemnadrág.
  • Segítünk kialakítani a tavaszi rich mom kapszulagardróbod.

A rich mom stílus fogalmát Christina Najjar TikTok-sztár alkotta meg, videóiban 2020 óta humorosan mutatja be a tehetős anyák öltözködését, szokásait és mindennapi rutinjait.

Mitől lesz igazán rich mom a tavaszi gardróbod? Íme X alapdarab, amivel garantált a hatás

Az első és legfontosabb a jól szabott blézer. Egy bézs, egy grafitszüre vagy egy krémszínű darab azonnal keretet ad bármilyen szettednek. Vehetsz alá egy vékonyabb kapucnis pulóvert, egy fehér ingblúzt vagy egy könnyű pamut felsőt – ezek így együtt mindig friss és letisztult hatást keltenek. 

Nézd, mennyire feldobja egy szép blézer a farmer-sneaker-szettet!
Kulcsdarab a lezser, de elegáns nadrág

A legjobb, ha már most beszerzel egy egyenes szárú farmert vagy egy finom esésű selyem- vagy szövetnadrágot – ezekhez remekül megy a V-kivágású vékony kasmír pulóver. 

Rich mom stílus és selyemnadrág.
Nem hiányozhat a tavaszi rich mom ruhatáradból a világos midiruha

Csak felkapod, felveszel hozzá egy jól szabott felsőt, egy könnyű, bézs ballonkabátot, és már kész is vagy. A legjobb az egészben, hogy nem kell túlgondolni semmit. 

Talán éppen ezért olyan ikonokat inspirált már ezt a stílus mint Gisele Bündchen, aki a hétköznapokban is mesterien hozza ezt a laza, mégis kifinomult megjelenést. 

Loafer vagy alacsony sarkú cipő 

A cipők terén ez a 2 fazon a nyerő, hiszen mindkettő praktikus, ugyanakkor a fazonnak köszönhetően kifinomult. 

A bőr loaferrel nem lőhetsz mellé, sikkessé teszi az outfited, akár midiszoknya, akár nadrág az alapja.
Rich mom táska és ékszerek

A nagy méretű, stílusos, de praktikus elosztású táska minden rich momnak jól jön, hiszen egy jó anyánál mindig minden kéznél van (néha a fél ház és egy komplett elsősegély csomag is. 

Ami a kiegészítőket illeti: tedd félre 1-2 évig a nagy karikafülbevalód és a hosszú, lógós darabokat, mert babád könnyen belekaphat, másrészt az ilyen ékszerekben nem lehet önfeledten játszani a gyerekekkel. Kövess minimalista irányt arany ékszerekben, dizájnos napszemüvegben, valamint sportos és koktél karórákban. 

 

A minimalista arany fülbevaló a legjobb, ami egy rich mommal történhet.
Tudtad, hogy az egyszínű szettek luxusérzetet keltenek? Bátran viselj bézs, fehér vagy fekete árnyalatokat, ha pedig valami igazán különlegesre vágysz, alkosd meg Diana hercegné overálos szettjét éktalpú cipővel, amitől optikailag kecsesebbnek tűnnek a lábaid

Inspirálódj rich mom- termékválogatásunkból

1. Large ívelt táska  2 394 000 Ft, 2.  Öves, bézs midi szoknya 45 000 Ft, 3.  Beverly Hills Polo Club sportcipő, fehér 19 995 Ft 4. Gyapjú és kasmír sweater, bézs  11.590 Ft 5.  Egyenesszárú nadrág 7 595 Ft
Most már láthatod, hogy a rich mom stílus lényege nem az, hogy túlgondold az öltözködést, hanem hogy tudatosan egyszerűsítsd. Kevesebb, de jobb minőségű darabbal gazdálkodj és kombináld őket. Mert lehetsz anya, de közben lehetsz az a nő is, akit még mindig megnéznek a férfiak.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ha szereted a divatot, ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Imádjuk vagy utáljuk? A barrel farmer az idei tavasz legmegosztóbb trendje

A balloon nadrág egyértelműen a szezon legfurcsább, mégis legnépszerűbb trendje. Mutatjuk, hogyan viselik a trendteremtők, és hogyan építheted be te is a ruhatáradba a barrel farmert.

Túrd fel a nagyi vitrinét! Ez a retró lakásdekor lett a tavasz legromantikusabb trendje

A csipketerítő modern környezetben is stílusos, karakteres és meglepően friss hatást kelt.

A csipkeszoknya a tavasz váratlan trendje

Minden fazon és minden stílus trendi, ha csipkéből készül.

 

 

