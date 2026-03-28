Anya vagy, nem slampos középkori mosónő! A rich mom stílus 5 kötelező tavaszi alapdarabja

Ez a stílus tulajdonképpen a csendes luxus továbbgondolt változata: letisztult, minőségi alapdarabokból és neutrális színekből építkezik, miközben azt sugallja: egyben vagy”, még akkor is, ha csak bevásárolni ugrottál ki, és akkor is, ha egész este nem aludtál, mert a babádnak jött az első fogacskája. Gyere és fedezd fel velünk a tavaszi rich mom stílust!

Gisele Bündchen és a rich mom stílus nagyon jóban vannak.

Forrás: Profimedia

Rich mom stílusjegyek A rich mom stílus a csendes luxus továbbgondolt változata: letisztult, minőségi alapdarabokra és neutrális színekre épül.

Lényege az egyszerűség és a luxusérzet, kulcsdarabjai többek között a kapucnis pulóver és a selyemnadrág.

Segítünk kialakítani a tavaszi rich mom kapszulagardróbod.

A rich mom stílus fogalmát Christina Najjar TikTok-sztár alkotta meg, videóiban 2020 óta humorosan mutatja be a tehetős anyák öltözködését, szokásait és mindennapi rutinjait.

Mitől lesz igazán rich mom a tavaszi gardróbod? Íme X alapdarab, amivel garantált a hatás

Az első és legfontosabb a jól szabott blézer. Egy bézs, egy grafitszüre vagy egy krémszínű darab azonnal keretet ad bármilyen szettednek. Vehetsz alá egy vékonyabb kapucnis pulóvert, egy fehér ingblúzt vagy egy könnyű pamut felsőt – ezek így együtt mindig friss és letisztult hatást keltenek.

Nézd, mennyire feldobja egy szép blézer a farmer-sneaker-szettet!

Forrás: GC Images

Kulcsdarab a lezser, de elegáns nadrág

A legjobb, ha már most beszerzel egy egyenes szárú farmert vagy egy finom esésű selyem- vagy szövetnadrágot – ezekhez remekül megy a V-kivágású vékony kasmír pulóver.

Rich mom stílus és selyemnadrág.

Forrás: Getty Images Europe

Nem hiányozhat a tavaszi rich mom ruhatáradból a világos midiruha

Csak felkapod, felveszel hozzá egy jól szabott felsőt, egy könnyű, bézs ballonkabátot, és már kész is vagy. A legjobb az egészben, hogy nem kell túlgondolni semmit.

Talán éppen ezért olyan ikonokat inspirált már ezt a stílus mint Gisele Bündchen, aki a hétköznapokban is mesterien hozza ezt a laza, mégis kifinomult megjelenést.

Loafer vagy alacsony sarkú cipő

A cipők terén ez a 2 fazon a nyerő, hiszen mindkettő praktikus, ugyanakkor a fazonnak köszönhetően kifinomult.

A bőr loaferrel nem lőhetsz mellé, sikkessé teszi az outfited, akár midiszoknya, akár nadrág az alapja.

Forrás: Getty Images Europe

Rich mom táska és ékszerek

A nagy méretű, stílusos, de praktikus elosztású táska minden rich momnak jól jön, hiszen egy jó anyánál mindig minden kéznél van (néha a fél ház és egy komplett elsősegély csomag is.

Ami a kiegészítőket illeti: tedd félre 1-2 évig a nagy karikafülbevalód és a hosszú, lógós darabokat, mert babád könnyen belekaphat, másrészt az ilyen ékszerekben nem lehet önfeledten játszani a gyerekekkel. Kövess minimalista irányt arany ékszerekben, dizájnos napszemüvegben, valamint sportos és koktél karórákban.