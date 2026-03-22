Ezeket még Doktor Szöszi is megirigyelné: a TikTokon most minden stílusikon rózsaszín köves eljegyzési gyűrűt akar

2026 ékszertrendjei csajosabbak és egyedibbek, mint valaha. A TikTokon most mindenki a rózsaszín köves eljegyzési gyűrűkről beszél és ez nem is csoda.

Amikor a 2000-es évek elején a Doktor Szösziben Elle Woods kezét hatalmas rózsaszín gyémánttal kérték meg, valami örökre megváltozott a divatvilágban. És most, 25 évvel később ezek a kövek népszerűbbek, mint valaha, a legtöbb menyasszony rózsaszín köves eljegyzési gyűrűre vágyik. 

Elle Woods rózsaszín köves eljegyzési gyűrűje, a Doktor Szöszi filmből.
  • 2026 eljegyzésigyűrű-divatja az extravaganciára és a különlegességre épül.
  • Idén szupernépszerű lesz a ritka rózsaszín gyémánt.
  • Mutatjuk, mennyibe kerülnek, és milyen színekben léteznek ezek a drágakövek.

A rózsaszín köves eljegyzési gyűrű 2026-ban mindent visz

Vágjunk is a közepébe: rózsaszín gyémántok a nagyon világos pezsgőtől a barbie pink árnylatokig elérhetőek. A legnépszerűbb árnyalatok a következő angol fantázianeveket kapták: the pink star (a rózsaszín csillag), the eternal pink (az éteri rózsaszín), és the spirit of the rose (a rózsa szelleme). A TikTokon most azok az ékszerkészítők mennek nagyot, akik rózsaszín kővel dolgoznak, sőt már vannak olyan tartalomgyártók is, akik kifejezetten csak ezt használják. 

Te is ilyet szeretnél? Előbb csekkold, illik-e a személyiségedhez és nézd meg a TikTok egyik legnépszerűbb rózsaszín drágakövekkel dolgozó ékszerészének a videóját!

@saucygems Some of the rare cut & color diamond this week and of course their pricing ❄️ I can’t pick which one is my favorite 😭 up for grabs now #pinkdiamond #moval #antiquecutdiamond #labdiamond #heartdiamond ♬ original sound - ✆𝐐𝐮𝐭𝐢𝐞𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𖦤 - αяzнєℓ

Kő és kő között hatalmas a különbség

Bár a videóban látható ritka drágakövek is nagyon drágák, meg sem közelítik egy teljes eljegyzési gyűrű árát. Azt is jó, ha tudod, hogy a 2026-os trendet elindító TikTok-ékszerészek és a profi, nagymúltú márkák termékei között hatalmas a különbség. Nemcsak árban, de dizájnban, minőségben, és etikusságban is. 

Mutatjuk világ legkülönlegesebb rózsaszín eljegyzései gyűrűit!

Létezik jó kompromisszum is

Ha tetszik ez a stílus, de nem szeretnél jelentős összeget költeni ékszerre, érdemes alternatív megoldásokban gondolkodni: a rózsaszín moissanite például kifejezetten látványos, mivel fénytörése révén még a gyémántnál is intenzívebb csillogást ad, miközben az ára annak töredéke. Ez az opció nemcsak költséghatékony, hanem etikai szempontból is tudatosabb döntés lehet.

Ha érdekel az ékszerdivat, ajánljuk alábbi cikkeinket is:

2026 a különleges és extravagáns eljegyzési gyűrűk éve lesz — Elhoztuk a TikTok legnépszerűbb dizájnjait

Jövőre a nagyon egyedi, szinte már futurisztikus gyűrűk lesznek a legnépszerűbbek. Galériánkban a legkülönlegesebb darabokat láthatod.

Újra divat a fülklipsz és modernebb, mint gondolnád

Hangsúlyos és extravagáns kiegészítők fájdalom nélkül. Mutatjuk a legszebbeket.

A divatdiktátor csajok és a sztárok most mind fülgyűrűt viselnek– GALÉRIA

Izgalmas és egyedi ékszerre vágysz? Nézd meg galériánkban a legjobbakat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
