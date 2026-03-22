Ezeket még Doktor Szöszi is megirigyelné: a TikTokon most minden stílusikon rózsaszín köves eljegyzési gyűrűt akar

Amikor a 2000-es évek elején a Doktor Szösziben Elle Woods kezét hatalmas rózsaszín gyémánttal kérték meg, valami örökre megváltozott a divatvilágban. És most, 25 évvel később ezek a kövek népszerűbbek, mint valaha, a legtöbb menyasszony rózsaszín köves eljegyzési gyűrűre vágyik.

Elle Woods rózsaszín köves eljegyzési gyűrűje, a Doktor Szöszi filmből.

2026 eljegyzésigyűrű-divatja az extravaganciára és a különlegességre épül.

Idén szupernépszerű lesz a ritka rózsaszín gyémánt.

Mutatjuk, mennyibe kerülnek, és milyen színekben léteznek ezek a drágakövek.

A rózsaszín köves eljegyzési gyűrű 2026-ban mindent visz

Vágjunk is a közepébe: rózsaszín gyémántok a nagyon világos pezsgőtől a barbie pink árnylatokig elérhetőek. A legnépszerűbb árnyalatok a következő angol fantázianeveket kapták: the pink star (a rózsaszín csillag), the eternal pink (az éteri rózsaszín), és the spirit of the rose (a rózsa szelleme). A TikTokon most azok az ékszerkészítők mennek nagyot, akik rózsaszín kővel dolgoznak, sőt már vannak olyan tartalomgyártók is, akik kifejezetten csak ezt használják.

Te is ilyet szeretnél? Előbb csekkold, illik-e a személyiségedhez és nézd meg a TikTok egyik legnépszerűbb rózsaszín drágakövekkel dolgozó ékszerészének a videóját!

Kő és kő között hatalmas a különbség

Bár a videóban látható ritka drágakövek is nagyon drágák, meg sem közelítik egy teljes eljegyzési gyűrű árát. Azt is jó, ha tudod, hogy a 2026-os trendet elindító TikTok-ékszerészek és a profi, nagymúltú márkák termékei között hatalmas a különbség. Nemcsak árban, de dizájnban, minőségben, és etikusságban is.

Mutatjuk világ legkülönlegesebb rózsaszín eljegyzései gyűrűit!

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ezek közül választ eljegyzési gyűrűt.

Létezik jó kompromisszum is

Ha tetszik ez a stílus, de nem szeretnél jelentős összeget költeni ékszerre, érdemes alternatív megoldásokban gondolkodni: a rózsaszín moissanite például kifejezetten látványos, mivel fénytörése révén még a gyémántnál is intenzívebb csillogást ad, miközben az ára annak töredéke. Ez az opció nemcsak költséghatékony, hanem etikai szempontból is tudatosabb döntés lehet.

