2026 új stílusikonja Odessa A'zion: Hollywood a lábai előtt hever

Odessa A'zion mindaz, ami eddig Hollywoodból hiányzott. A színésznő Rachel Mizler szerepének és igéző megjelenésének köszönhetően pillanatok alatt szupersztárrá vált.

Odessa A'zion Hollywood legújabb stílusikonja.

Ki az az Odessa A'zion?

Odessa A'zion 25 éves színésznő: 2017-ben kapta meg első szerepét, és azóta több kisebb filmben és sorozatban is játszott már. A Marty Supreme előtt kipróbálta magát a dráma, vígjáték, romantikus és thriller műfajokban is. Egyesek csak legyintenek rá, hogy egy újabb nepo baby, mások onnan ismerhetik, hogy Billie Eilish egyik legjobb barátnője. Legalábbis eddig így volt: a Marty Supreme azonban mindent megváltoztatott, a divatrajongók számára A'zion megkerülhetetlenné vált

Odessa A'zion stílusa az egész világot elvarázsolta

Akárcsak a filmekben alakított karakterei, A’zion is a saját maga írja a szabályait a divatban. Kedveli a bő, maszkulin szabású ruhákat, legyen az egy kötött pulóverrel rétegezett oxfordi ing vagy egy túlméretezett öltöny. A színésznő szívesen visel különálló darabokat, egy teljesen flitteres estélyi vagy egy fekete, csipkés, testhez simuló ruha sem áll távol az ízlésétől. A szóbeszéd szerin Odessa A'zionnak nincs stylistja, ő dönti el, mit visel egy-egy vörös szőnyeges eseményen. Ez nagyon ritka Hollywoodban, főleg az olyan nagy költségvetésű filmek színészeinél, mint amilyen a Marty Supreme is.