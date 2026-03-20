2026 új stílusikonja Odessa A'zion: Hollywood a lábai előtt hever

Timothée Chalamet Marty Supreme filmje többet adott nekünk, mint egy mozit. Odessa A'zion divatdiktátor lett, formabontó stílusa az egész világot elvarázsolta.

Odessa A'zion mindaz, ami eddig Hollywoodból hiányzott. A színésznő Rachel Mizler szerepének és igéző megjelenésének köszönhetően pillanatok alatt szupersztárrá vált.

Ki az az Odessa A'zion?

Odessa A'zion 25 éves színésznő: 2017-ben kapta meg első szerepét, és azóta több kisebb filmben és sorozatban is játszott már. A Marty Supreme előtt kipróbálta magát a dráma, vígjáték, romantikus és thriller műfajokban is. Egyesek csak legyintenek rá, hogy egy újabb nepo baby, mások onnan ismerhetik, hogy Billie Eilish egyik legjobb barátnője. Legalábbis eddig így volt: a Marty Supreme azonban mindent megváltoztatott, a divatrajongók számára A'zion megkerülhetetlenné vált

Odessa A'zion stílusa az egész világot elvarázsolta

Akárcsak a filmekben alakított karakterei, A’zion is a saját maga írja a szabályait a divatban. Kedveli a bő, maszkulin szabású ruhákat, legyen az egy kötött pulóverrel rétegezett oxfordi ing vagy egy túlméretezett öltöny. A színésznő szívesen visel különálló darabokat, egy teljesen flitteres estélyi vagy egy fekete, csipkés, testhez simuló ruha sem áll távol az ízlésétől. A szóbeszéd szerin Odessa A'zionnak nincs stylistja, ő dönti el, mit visel egy-egy vörös szőnyeges eseményen. Ez nagyon ritka Hollywoodban, főleg az olyan nagy költségvetésű filmek színészeinél, mint amilyen a Marty Supreme is. 

Stylist ide vagy oda, a színésznő a Marty Supreme sajtóturnéján és a filmdíjátadó-szezonban viselt összeállításai már most ikonikusak a közösségi médiában.  Kattints a galériánkra és nézd meg Odessa A'zion legvagányabb outfitjeit!

Érdekel a sztárdivat? Olvasd el az alábbi cikkeinket is!

Most minden divatrajongó a Dolce and Gabbana férfi modellekre csorgatja a nyálát

A férfi divathét 2026-os őszi divatbemutatójáról beszél most mindenki TikTokon. Az elképesztő tervezések mellett, a sztárvilág krémje és a férfi modellek is elkápráztattak minket. Mutatjuk a férfi divat legszexibb megjelenéseit!

Valentino Garavani öltöztette a világ legszebb nőit: Diana hercegné és Julia Roberts is dolgozott vele

A Val-lányok közé tartozott Meryl Streep, Sophie Loren, Julia Roberts, Audrey Hepburn és még Diana hercegné is.

A vörös szőnyeg csak az előjáték volt: a Golden Globe után féktelen buli kezdődött – Fotókon a sztárok

Bulizás luxusstílusban! A Golden Globe 2026-os díjátadóját egy exkluzív after party követte, ahol kedvenc sztárjaink meztelen ruhákban jelentek meg.

 

