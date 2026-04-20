A minimalizmus halott, éljen a giccs: 2026 cipő divatja extrémebb, mint valaha

stílus 2026 trend magassarkú divattrend
Trónfosztott lett a letisztult minimalizmus, és helyére az extravagancia került. Idén az egyszerű magassarkúk helyett a masnis, szőrmés, rojtos és csili-vili dizájnok kerülnek reflektorfénybe. Mutatjuk 2026 cipődivatjának legmeghatározóbb trendjeit!

Az idei évben a letisztult lábbeliknek végleg leáldozott, a trónt pedig átvették a high fashion mesterművek. A 2026 cipő divatjában a klasszikus alapdarabokat, a sikkes körömcipőtől a kényelmes papucscipőig látványos gyöngyökkel, vibráló flitterekkel és csillogással extrázták fel. A divatrajongók már most odáig vannak ezért az eklektikus irányzatért, és itt az ideje, hogy te is kipróbáld magad benne! 

"2026 cipő divatja extravagáns divattrendről árulkodik
2026 cipő divatja leszámol a minimalizmussal.
2026 cipő divatja kreatívabb, mint valaha 

  • Idén nincs helye az egyszerű bézs vagy fekete körömcipőknek, felváltotta őket a flitteres, rojtos, szőrmés és tollas extravagancia. 
  • A legnagyobb divatházak is ebbe az irányba mozdultak el, így csak idő kérdése, mire az utcai divatban is megjelennek.  
  • Inspirálódj a legegyedibb cipőtervezésekből! 

A női magassarkú cipők mindig új szintre emelnek egy összeállítást, azonban az idei szezonban ezek a lábbelik kiegészítő elemek helyett szinte ékszerként jelennek meg a divatházak kifutóin. A New York-i és milánói divathéten láthattuk, hogy minden, ami sok és maximalista, stílusos lesz idén. A divatbemutatókon az olyan tervezők, mint Tory Burch, a Gucci vagy a Givenchy végleg búcsút intettek a „csendes luxus” korszakának, és elhozták a sikkes giccs irányzatát. 

rojtos magassarkú cipő
Újra divatos lesz a rojtos magassarkú cipő.
Játékos, rojtos magassarkúk

A kifutók legfrissebb kedvence a rojt, kiváltképp a gyöngysoros tervezések. Ezek a darabok garantáltan táncra perdülnek minden lépésednél, így az esti szettek abszolút gyújtópontjaivá válnak: legyen szó egy öltönynadrág nőiessé tételéről vagy egy egyszerű mini koktélruha megbolondításáról. 

szatén magassarkú
Díszes szatén magassarkú divat 2026-ban.
Carrie Bradshaw imádott magassarkú cipői

A tavaszi szezon másik nagy dobása a szatén nappali viselete. Az érzéki textília tökéletes lehet esti partykra és nappali kávézásokra is. Idézd meg Carrie Bradshaw-t a Szex és New Yorkból: párosítsd a szatén körömcipőt maxiszoknyával és inggel a munkába, vagy pólóval és farmerrel a hétvégi brunch-hoz. Tökéletes választás, ha alapvetően a minimalizmus híve vagy, de értékeled az egyedi kiegészítőket. 

papucscipő
A '90-es évek papucscipői újra népszerűek lesznek.
A '90-es évek papucscipői

A díszített papucscipők (mule) nemcsak a nyári utazásra tökéletes, hanem a legegyszerűbb hétköznapi szettedet is izgalmassá teszik. A vintage '90-es évekbeli tervezések különösen kedveltek lesznek az idén. Viseld őket egy vintage farmerrel és egy hófehér pólóval a tavaszi napokon, hiszen ez a szett az irodától a délutáni koktélozásig bárhol megállja a helyét. 

szőrmés magassarkú cipő
A szőrmés magassarkú még sose volt ennyire trendi.
Szőrmés magassarkú vagy papucs

A '60-as évek otthon viselt, szinte budoár szőrmés magassarkúk most az utcai divatban tér vissza. Ahogy közeledik az esküvői szezon és a tavaszi rendezvények ideje, eljött az idő, hogy beszerezz egy olyan lábbelit, amely maga a „party lelke”. Egy egyedi, extravagáns cipő helyetted dolgozik: ékköve lesz a nyári és a tavaszi ruhatáradnak is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu