A minimalizmus halott, éljen a giccs: 2026 cipő divatja extrémebb, mint valaha

Az idei évben a letisztult lábbeliknek végleg leáldozott, a trónt pedig átvették a high fashion mesterművek. A 2026 cipő divatjában a klasszikus alapdarabokat, a sikkes körömcipőtől a kényelmes papucscipőig látványos gyöngyökkel, vibráló flitterekkel és csillogással extrázták fel. A divatrajongók már most odáig vannak ezért az eklektikus irányzatért, és itt az ideje, hogy te is kipróbáld magad benne!

2026 cipő divatja leszámol a minimalizmussal.

2026 cipő divatja kreatívabb, mint valaha Idén nincs helye az egyszerű bézs vagy fekete körömcipőknek, felváltotta őket a flitteres, rojtos, szőrmés és tollas extravagancia.

A legnagyobb divatházak is ebbe az irányba mozdultak el, így csak idő kérdése, mire az utcai divatban is megjelennek.

Inspirálódj a legegyedibb cipőtervezésekből!

A női magassarkú cipők mindig új szintre emelnek egy összeállítást, azonban az idei szezonban ezek a lábbelik kiegészítő elemek helyett szinte ékszerként jelennek meg a divatházak kifutóin. A New York-i és milánói divathéten láthattuk, hogy minden, ami sok és maximalista, stílusos lesz idén. A divatbemutatókon az olyan tervezők, mint Tory Burch, a Gucci vagy a Givenchy végleg búcsút intettek a „csendes luxus” korszakának, és elhozták a sikkes giccs irányzatát.

Játékos, rojtos magassarkúk

A kifutók legfrissebb kedvence a rojt, kiváltképp a gyöngysoros tervezések. Ezek a darabok garantáltan táncra perdülnek minden lépésednél, így az esti szettek abszolút gyújtópontjaivá válnak: legyen szó egy öltönynadrág nőiessé tételéről vagy egy egyszerű mini koktélruha megbolondításáról.

Carrie Bradshaw imádott magassarkú cipői

A tavaszi szezon másik nagy dobása a szatén nappali viselete. Az érzéki textília tökéletes lehet esti partykra és nappali kávézásokra is. Idézd meg Carrie Bradshaw-t a Szex és New Yorkból: párosítsd a szatén körömcipőt maxiszoknyával és inggel a munkába, vagy pólóval és farmerrel a hétvégi brunch-hoz. Tökéletes választás, ha alapvetően a minimalizmus híve vagy, de értékeled az egyedi kiegészítőket.

A '90-es évek papucscipői

A díszített papucscipők (mule) nemcsak a nyári utazásra tökéletes, hanem a legegyszerűbb hétköznapi szettedet is izgalmassá teszik. A vintage '90-es évekbeli tervezések különösen kedveltek lesznek az idén. Viseld őket egy vintage farmerrel és egy hófehér pólóval a tavaszi napokon, hiszen ez a szett az irodától a délutáni koktélozásig bárhol megállja a helyét.