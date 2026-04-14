2026. ápr. 14., kedd Tibor

Arany vagy ezüst? Ilyen ékszert válassz a bőrtónusod alapján!

A képen szereplő nő igyekszik eldönteni, hogy egy arany vagy ezüst ékszer legyen a befutó.
Laci Patricia
2026.04.14.
Nem tudsz határozottan dönteni az ékszerésznél? Cikkünkből megtudhatod, hogy az arany vagy ezüst ékszer illik hozzád jobban.

Jártál már úgy, hogy kiegészítőket nézegettél valamelyik üzletben vagy éppen az ékszerésznél, de a túl nagy választék miatt csak ez a kérdés járt a fejedben: „Mégis milyen ékszer illik hozzám? Arany vagy ezüst?” Ha igen, akkor legközelebb már határozottabban és tudatosabban dönthetsz, cikkünkből megtudhatod, hogy a bőrtónusod alapján hogyan válaszd ki a tökéletes gyűrűt, karkötőt vagy nyakláncot.

A képen egy nő látható, aki éppen egy nyakláncot vizsgál.
Arany vagy ezüst ékszer legyen a választás? Döntsd el a bőrtónusod alapján!
  • A bőrtónusod alapján döntheted el, hogy inkább arany vagy ezüst ékszer illik hozzád.
  • Háromféle bőrtónust különböztetünk meg: hideget, meleget és semlegeset.
  • A csuklód ereinek színéből tudod a leggyorsabban megállapítani, milyen a bőrtónusod.

Arany vagy ezüst áll jól teszt

Sokunkra jellemző, hogy elsősorban tetszés alapján hozzuk meg döntéseinket, azonban nem feltétlenül ahhoz vonzódunk mindig, ami tényleg jól áll nekünk, legyen szó ruháról, frizuráról vagy éppen kiegészítőről. Ha csak ékszerekre szűkítjük a döntést, akkor azt javasoljuk, hogy a bőrtónusod alapján válassz!

Összesen háromféle bőrtónust különböztetünk meg: hideg, meleg és semleges. A hideg tónusúak bőre rózsaszín vagy fehér árnyalatú, szinte már úgy festenek, mintha porcelánbabák lennének, erre kiváló példa Anne Hathaway vagy Winona Ryder. A meleg tónusúak inkább sárgás, barnás vagy barackos árnyalatú bőrrel büszkélkedhetnek, Jennifer Lopez és Blake Lively is ebbe a csoportba tartoznak. A semleges bőrtónus pedig az előbb említett kettő típus egyvelege, erre remek példa Selena Gonez és Jennifer Aniston.

A képen a hideg bőrtónusú Anne Hathaway, a meleg bőrtónusú Jennifer Lopez és a semleges bőrtónusú Selena Gomez láthatóak.
Anne Hathaway hideg, Jennifer Lopez meleg, Selena Gomez semleges bőrtónusú.
Laura Marie divatszakértő influenszer egy rövid videóban foglalta össze, hogy derítsd ki, milyen a bőrtónusod, és ahhoz milyen ékszer illik.

Először is nézd meg a csuklóidat! Ha az ereid kék vagy lila színűek, garantáltan hideg, ha zöldes árnyalatúak, akkor meleg, ha zöldet és kékes lilát is látsz, akkor semleges a bőrtónusod. Az ezüstöt a hideg, az aranyat pedig a meleg bőrtónusúaknak ajánlják. Ha semleges bőrtónusod van, akkor nagy szerencséd van, mert neked jól áll az ezüst és az arany ékszer is, az már csak a személyedtől függ, hogy melyiket kedveled jobban. Sőt, akár mixelheted is a kettőt. A bőrtónusod alapján egyébként nemcsak a hozzád tökéletesen illő ékszert, hanem még az ideális rúzs árnyalatát vagy a számodra legjobb alapozót is megállapíthatod.

