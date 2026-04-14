Arany vagy ezüst? Ilyen ékszert válassz a bőrtónusod alapján!

Jártál már úgy, hogy kiegészítőket nézegettél valamelyik üzletben vagy éppen az ékszerésznél, de a túl nagy választék miatt csak ez a kérdés járt a fejedben: „Mégis milyen ékszer illik hozzám? Arany vagy ezüst?” Ha igen, akkor legközelebb már határozottabban és tudatosabban dönthetsz, cikkünkből megtudhatod, hogy a bőrtónusod alapján hogyan válaszd ki a tökéletes gyűrűt, karkötőt vagy nyakláncot.

Arany vagy ezüst ékszer legyen a választás? Döntsd el a bőrtónusod alapján!

Forrás: Shutterstock

Arany vagy ezüst áll jól teszt

Sokunkra jellemző, hogy elsősorban tetszés alapján hozzuk meg döntéseinket, azonban nem feltétlenül ahhoz vonzódunk mindig, ami tényleg jól áll nekünk, legyen szó ruháról, frizuráról vagy éppen kiegészítőről. Ha csak ékszerekre szűkítjük a döntést, akkor azt javasoljuk, hogy a bőrtónusod alapján válassz!

Összesen háromféle bőrtónust különböztetünk meg: hideg, meleg és semleges. A hideg tónusúak bőre rózsaszín vagy fehér árnyalatú, szinte már úgy festenek, mintha porcelánbabák lennének, erre kiváló példa Anne Hathaway vagy Winona Ryder. A meleg tónusúak inkább sárgás, barnás vagy barackos árnyalatú bőrrel büszkélkedhetnek, Jennifer Lopez és Blake Lively is ebbe a csoportba tartoznak. A semleges bőrtónus pedig az előbb említett kettő típus egyvelege, erre remek példa Selena Gonez és Jennifer Aniston.

Anne Hathaway hideg, Jennifer Lopez meleg, Selena Gomez semleges bőrtónusú.

Forrás: Getty Images

Laura Marie divatszakértő influenszer egy rövid videóban foglalta össze, hogy derítsd ki, milyen a bőrtónusod, és ahhoz milyen ékszer illik.

Először is nézd meg a csuklóidat! Ha az ereid kék vagy lila színűek, garantáltan hideg, ha zöldes árnyalatúak, akkor meleg, ha zöldet és kékes lilát is látsz, akkor semleges a bőrtónusod. Az ezüstöt a hideg, az aranyat pedig a meleg bőrtónusúaknak ajánlják. Ha semleges bőrtónusod van, akkor nagy szerencséd van, mert neked jól áll az ezüst és az arany ékszer is, az már csak a személyedtől függ, hogy melyiket kedveled jobban. Sőt, akár mixelheted is a kettőt. A bőrtónusod alapján egyébként nemcsak a hozzád tökéletesen illő ékszert, hanem még az ideális rúzs árnyalatát vagy a számodra legjobb alapozót is megállapíthatod.