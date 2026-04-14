Brutális villantások a Coachellán: Kylie Jenner idomaitól izzott a sivatag – Fotók

A kaliforniai sivatag közepén megrendezett Coachella az elmúlt évtizedekben jóval több lett egyszerű zenei fesztiválnál: a világ egyik legnagyobb popkulturális eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény nemcsak a legnagyobb zenei nevek fellépéseiről híres, hanem arról is, hogy a divat, az önkifejezés és a celebkultúra találkozási pontjává vált. Évről évre itt születnek azok a trendek, amelyek később a közösségi médiát és a street style-t is meghatározzák. Mutatjuk az idei fesztivál legemlékezetesebb outfitjeit és villantásait.
Coachella 2026: idén is nagy villantások és merész szettek uralták a fesztivált
A 2026-os Coachella első hétvégéje sem maradt el a várakozásoktól: a fesztivál ismét a sztárok egyik legfontosabb kifutójává vált, ahol minden megjelenés gondosan megtervezett vagy épp spontánnak tűnő, de annál tudatosabb.
A reflektorfényben természetesen ott volt Kylie Jenner, aki több outfitváltással is gondoskodott arról, hogy róla beszéljen mindenki. Timothée Chalamet szerelmének első szettje tökéletesen hozza a Coachella egyik legnagyobb trendjét: a fehér, légies, bohém stílust. A finom anyagok és a természetes hatású kiegészítők együtt egyfajta sivatagi tündér hangulatot teremtenek.
A második outfitje már sokkal merészebb irányba visz: a crop szabás és a kissé áttetsző, mellhangsúlyos csipkés felső egy erőteljes, önbizalmat sugárzó megjelenést ad.
A hangulatot Lizzo is felrázta, aki ismét bebizonyította, hogy a Coachella számára az önazonosságról szól. Szettje nemcsak látványos és merész, hanem felszabadult és erőteljes üzenetet is hordozott – pontosan azt, amit a fesztivál képvisel.
A Coachella egyik örök visszatérő ikonja, Paris Hilton sem maradhatott ki: a rá jellemző glam-bohém stílusban érkezett, csillogó részletekkel és játékos kiegészítőkkel. A cowgirl Barbie-nak öltözött Paris megjelenése évről évre emlékeztet arra, hogyan vált a fesztivál a celebek egyik legfontosabb divatplatformjává.
A modellek világát Amelia Gray képviselte, aki letisztult, mégis trendérzékeny outfitben jelent meg, tökéletesen hozva a cool girl fesztiválhangulatot.
Ezzel szemben Heidi Klum egészen más irányt választott: extrém megjelenésével, parókával és különleges kiegészítőkkel szinte felismerhetetlenné vált, bizonyítva, hogy a Coachellán tényleg bármi belefér.
A fesztiválon feltűnt Leonardo DiCaprio párja, Vittoria Ceretti is, aki az utóbbi időben egyre gyakrabban kerül a reflektorfénybe. A világhírű olasz modell már évek óta a divatipar egyik meghatározó alakja, olyan márkákkal dolgozott együtt, mint a Versace vagy a Dior, és több száz kifutón vonult végig pályafutása során.
A Coachellán ezúttal egy laza, mégis nagyon tudatos szettben jelent meg: egyszerű fehér toppal, alacsony derekú farmerrel és sportos kiegészítőkkel hozta a fesztivál egyik legtermészetesebb, mégis stílusos outfitjét. A megjelenése tökéletes példája annak, hogy a visszafogott elegancia is lehet legalább olyan figyelemfelkeltő, mint a túlzásba vitt extravagancia.
Addison Rae és Maddie Ziegler együtt hozták a Coachella egyik leglátványosabb stíluspárosát. Maddie légies fehér ruhája a romantikus, bohém fesztiválhangulatot idézi, míg Addison merész, piros, testre simuló szettje egyértelműen a figyelemfelkeltésről szól. A két eltérő stílus mégis tökéletesen kiegészíti egymást – egyszerre játékos, nőies és határozott, pontosan azt az önkifejezést tükrözve.
