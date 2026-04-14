Brutális villantások a Coachellán: Kylie Jenner idomaitól izzott a sivatag – Fotók

A kaliforniai sivatag közepén megrendezett Coachella az elmúlt évtizedekben jóval több lett egyszerű zenei fesztiválnál: a világ egyik legnagyobb popkulturális eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény nemcsak a legnagyobb zenei nevek fellépéseiről híres, hanem arról is, hogy a divat, az önkifejezés és a celebkultúra találkozási pontjává vált. Évről évre itt születnek azok a trendek, amelyek később a közösségi médiát és a street style-t is meghatározzák. Mutatjuk az idei fesztivál legemlékezetesebb outfitjeit és villantásait.

Coachella 2026: idén is nagy villantások és merész szettek uralták a fesztivált

A 2026-os Coachella első hétvégéje sem maradt el a várakozásoktól: a fesztivál ismét a sztárok egyik legfontosabb kifutójává vált, ahol minden megjelenés gondosan megtervezett vagy épp spontánnak tűnő, de annál tudatosabb.

A reflektorfényben természetesen ott volt Kylie Jenner, aki több outfitváltással is gondoskodott arról, hogy róla beszéljen mindenki. Timothée Chalamet szerelmének első szettje tökéletesen hozza a Coachella egyik legnagyobb trendjét: a fehér, légies, bohém stílust. A finom anyagok és a természetes hatású kiegészítők együtt egyfajta sivatagi tündér hangulatot teremtenek.

A második outfitje már sokkal merészebb irányba visz: a crop szabás és a kissé áttetsző, mellhangsúlyos csipkés felső egy erőteljes, önbizalmat sugárzó megjelenést ad.

A hangulatot Lizzo is felrázta, aki ismét bebizonyította, hogy a Coachella számára az önazonosságról szól. Szettje nemcsak látványos és merész, hanem felszabadult és erőteljes üzenetet is hordozott – pontosan azt, amit a fesztivál képvisel.

A Coachella egyik örök visszatérő ikonja, Paris Hilton sem maradhatott ki: a rá jellemző glam-bohém stílusban érkezett, csillogó részletekkel és játékos kiegészítőkkel. A cowgirl Barbie-nak öltözött Paris megjelenése évről évre emlékeztet arra, hogyan vált a fesztivál a celebek egyik legfontosabb divatplatformjává.

A modellek világát Amelia Gray képviselte, aki letisztult, mégis trendérzékeny outfitben jelent meg, tökéletesen hozva a cool girl fesztiválhangulatot.