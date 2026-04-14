Brutális villantások a Coachellán: Kylie Jenner idomaitól izzott a sivatag – Fotók

Rideg Léna
2026.04.14.
Nemcsak a zene miatt figyel a világ a Coachellára: a fesztivál idén is a legnagyobb sztárok divatbemutatójává vált, ahol a merész villantások és a látványos outfitek vitték a prímet. A Coachella 2026-os fesztiválján Kylie Jenner, Paris Hilton és Lizzo szettjeikkel is azt bizonyították, hogy ez a világ egyik legszabadabb fesztiválja.

A kaliforniai sivatag közepén megrendezett Coachella az elmúlt évtizedekben jóval több lett egyszerű zenei fesztiválnál: a világ egyik legnagyobb popkulturális eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény nemcsak a legnagyobb zenei nevek fellépéseiről híres, hanem arról is, hogy a divat, az önkifejezés és a celebkultúra találkozási pontjává vált. Évről évre itt születnek azok a trendek, amelyek később a közösségi médiát és a street style-t is meghatározzák. Mutatjuk az idei fesztivál legemlékezetesebb outfitjeit és villantásait.

A Coachella 2026-os fesztiválján a merész, mégis laza outfitek domináltak.
Fotó: Instagram

Coachella 2026: idén is nagy villantások és merész szettek uralták a fesztivált

A 2026-os Coachella első hétvégéje sem maradt el a várakozásoktól: a fesztivál ismét a sztárok egyik legfontosabb kifutójává vált, ahol minden megjelenés gondosan megtervezett vagy épp spontánnak tűnő, de annál tudatosabb.

A reflektorfényben természetesen ott volt Kylie Jenner, aki több outfitváltással is gondoskodott arról, hogy róla beszéljen mindenki. Timothée Chalamet szerelmének első szettje tökéletesen hozza a Coachella egyik legnagyobb trendjét: a fehér, légies, bohém stílust. A finom anyagok és a természetes hatású kiegészítők együtt egyfajta sivatagi tündér hangulatot teremtenek.

 Kendall Jenner és Hailey Bieber
Forrás: Instagram@kyliejenner

A második outfitje már sokkal merészebb irányba visz: a crop szabás és a kissé áttetsző, mellhangsúlyos csipkés felső egy erőteljes, önbizalmat sugárzó megjelenést ad.

Kylie Jenner mindent megmutatott a Coachellán.
Fotó: Instagram

A hangulatot Lizzo is felrázta, aki ismét bebizonyította, hogy a Coachella számára az önazonosságról szól. Szettje nemcsak látványos és merész, hanem felszabadult és erőteljes üzenetet is hordozott – pontosan azt, amit a fesztivál képvisel.

A Coachella egyik örök visszatérő ikonja, Paris Hilton sem maradhatott ki: a rá jellemző glam-bohém stílusban érkezett, csillogó részletekkel és játékos kiegészítőkkel. A cowgirl Barbie-nak öltözött Paris megjelenése évről évre emlékeztet arra, hogyan vált a fesztivál a celebek egyik legfontosabb divatplatformjává.

A modellek világát Amelia Gray képviselte, aki letisztult, mégis trendérzékeny outfitben jelent meg, tökéletesen hozva a cool girl fesztiválhangulatot.

Ezzel szemben Heidi Klum egészen más irányt választott: extrém megjelenésével, parókával és különleges kiegészítőkkel szinte felismerhetetlenné vált, bizonyítva, hogy a Coachellán tényleg bármi belefér.

A fesztiválon feltűnt Leonardo DiCaprio párja, Vittoria Ceretti is, aki az utóbbi időben egyre gyakrabban kerül a reflektorfénybe. A világhírű olasz modell már évek óta a divatipar egyik meghatározó alakja, olyan márkákkal dolgozott együtt, mint a Versace vagy a Dior, és több száz kifutón vonult végig pályafutása során.

A Coachellán ezúttal egy laza, mégis nagyon tudatos szettben jelent meg: egyszerű fehér toppal, alacsony derekú farmerrel és sportos kiegészítőkkel hozta a fesztivál egyik legtermészetesebb, mégis stílusos outfitjét. A megjelenése tökéletes példája annak, hogy a visszafogott elegancia is lehet legalább olyan figyelemfelkeltő, mint a túlzásba vitt extravagancia.

Vittoria Ceretti outfitje az idei Coachella fesztiválon.
Fotó: Instagram

Addison Rae és Maddie Ziegler együtt hozták a Coachella egyik leglátványosabb stíluspárosát. Maddie légies fehér ruhája a romantikus, bohém fesztiválhangulatot idézi, míg Addison merész, piros, testre simuló szettje egyértelműen a figyelemfelkeltésről szól. A két eltérő stílus mégis tökéletesen kiegészíti egymást – egyszerre játékos, nőies és határozott, pontosan azt az önkifejezést tükrözve.

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) (L-R) Maddie Ziegler and Addison Rae pose backstage at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 11, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)
 Maddie Ziegler és Addison Rae pózolnak a színfalak mögött a Coachella backstageben.
Forrás: Getty Images North America

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
