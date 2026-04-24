Szülinapot ünnepel Madonna legendás kúpos melltartójának tervezője − 74 éves lett Jean Paul Gaultier

Pályafutása azért is különösen figyelemre méltó, mert Jean Paul Gaultier soha nem járt divatiskolába. Imádott rajzolni, fiatalon a saját skicceit küldte el ismert tervezőknek, és ez a pimaszság meg is hozta gyümölcsét: Pierre Cardin látott benne fantáziát, és alkalmazta az akkor mindössze 18 éves Jean Pault asszisztensként. Innen indult a pályafutása, ami gyakorlatilag töretlenül ívelt felfelé, és saját márkájának 1976-os megalapításában teljesedett ki. Aki nem ismerné a nevét, az is látta már munkáját: ő tervezte Madonna kúpos melltartóját.

Nem szerette volna ha beskatulyázzák, így nem csupán a kifutókra tervezett. Az ő munkáját dicsérik Az ötödik elem című film jelmezei, és sokszínűségét mutatja az is, hogy ő volt az első divattervező, akit 2012-ben a Cannes-i Filmfesztivál zsűritagjának kértek fel.

Egyik legismertebb együttműködése Madonnával volt: ő tervezte az énekesnő legendás kúpos melltartóját az 1990-es turnéra, amely azóta a poptörténelem egyik ikonikus darabjává vált. „Ha őszinte akarok lenni, nem is Madonnának terveztem azt a melltartót. Van egy játékmackóm, akinek a neve Nanna. Neki találtam ki” − nyilatkozta egykor.

Tudtad? A divattervező egy interjúban bevallotta, hogy annyira szereti Madonnát, hogy háromszor is is megkérte a kezét.

Gaultier, a pimasz provokátor

„Szeretem kiforgatni a dolgokat. Így érdekesebb” – nyilatkozta egy interjúban, és valóban, Gaultier maga volt a lázadás, a pimasz kis provokátor, aki dafke máshogy kívánt haladni, mint ahogyan az út ki volt kövezve.

... a fehér-kék csíkos tengerészpóló pedig védjegyévé vált

... a fehér-kék csíkos tengerészpóló pedig védjegyévé vált – női és férfi kollekcióiban egyaránt megjelent, és a francia identitás egyik modern szimbóluma lett.

Gaultier a parfümiparban is letette a névjegyét

A parfümipart is felforgatta: 1993-ban jelent meg első parfümje, a Classique, amelynek női testet formázó üvege azonnal ikonikussá vált. A kifejezetten buja, orientális–virágos–gyümölcsös illat a pézsma, a rózsa, a narancsvirág és a csillagánizs jegyeivel vált teljessé. Ugyanilyen izgalmas a későbbi Scandal is, amelyben a méz, a gardénia és a pacsuli kapta a főszerepet.