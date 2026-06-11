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Rá sem lehet ismerni ma az E.T., a földönkívüli szereplőire - 44 éve mutatták be a filmet

E.T., a földönkívüli
Northfoto -
akkor és most steven spielberg földönkívüli lény szereplők film
„E.T. hazatelefonál” – a mondat, ami ikonikussá vált. 44 éve mutatták be az E.T., a földönkívülit, ami alapjában változtatta meg a sci-fi filmek világát. A film szereplői mellett viszont ma már simán elsétálnál.
 
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A világító ujjú E.T., a földönkívüli 44 éve lett a popkultúra meghatározó figurája. A film nemcsak egyedi, hanem elképesztő cuki is volt. A gyerekszínészek viszont azóta sokat változtak.

E.T., a földönkívüli és a gyermek Drew Barrymore
Az E.T., a földönkívüliben Drew Barrymore csak 7 éves volt.
Forrás: Northfoto

E.T., a földönkívüli 1982-ből

  • 44 éve mutatták be Steven Spielberg filmjét, az E.T., a földönkívülit.
  • A cuki történet egyből milliók kedvence lett.
  • Az „E.T. hazatelefonál”-idézet a popkultúra ikonikus mondata lett.
  • Ma már fel sem ismernéd a szereplőket – mutatjuk, hogy néznek ki 44 év után.

44 éves lett E.T.

Emlékszel még a világító ujjú földönkívülire? E.T. ma 44 éves lett! A történet szemhunyásnyi idő alatt lett mindenki kedvence. Az űrlény és Elliott, a kisfiú közötti baráti kapcsolat szinte egyből elvarázsolt a nézők szívét.

Túl rég volt mér a sztori? Segítünk feleleveníteni: Elliot, a magányos kisfiú véletlenül bukkan rá a Földön elhagyott űrlényre, E.T.-re. Egyből mély baráti kapcsolat szövődik köztük, ezért Elliott elrejti őt a családja elől. Ugyanakkor az földönkívülieket kereső kormány is rábukkan E.T. nyomára ez idő alatt. Elliott a bátyjával és a barátaival elmenekül a kormányügynökök elől – a legszorosabb helyzetben pedig E.T. telekinetikus képességeivel felemeli a biciklit az égbe.

E.T., a földönkívüli szereposztása – Akkor és most

Biztosan emlékszel még arra, hogy nézett ki Drew Barrymore fiatalon – ő volt Elliott kishúga. Drew itt még csak 7 éves volt, és azt hitte, hogy E.T. – aki még CGI nélkül készült – igazi volt. A film rendezője, Steven Spielberg szándékosan nem mondta meg az akkor még kislány Barrymore-nak, hogy a földönkívüli csak egy jól megtervezett báb volt.

Barrymore a mai napig jelen van a filmiparban és a médiában, a többi szereplőt viszont ma már fel sem ismernéd az utcán. Kattints a galériára, és nézd meg, hogy néznek ki a szereplők 44 év távlatából!

Henry Thomas akkor és most
Drew Barrymore akkor és most
Robert MacNaughton akkor és most
Dee Wallace akkor és most
Peter Coyote akkor és most
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Az Elliotot alakító kisfiú, Henry Thomas ma már 54 éves. A főszereplő csupán 10 éves volt a film forgatásakor.
Northfoto

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