Rá sem lehet ismerni ma az E.T., a földönkívüli szereplőire - 44 éve mutatták be a filmet

A világító ujjú E.T., a földönkívüli 44 éve lett a popkultúra meghatározó figurája. A film nemcsak egyedi, hanem elképesztő cuki is volt. A gyerekszínészek viszont azóta sokat változtak.

Az E.T., a földönkívüliben Drew Barrymore csak 7 éves volt.

Forrás: Northfoto

E.T., a földönkívüli 1982-ből 44 éve mutatták be Steven Spielberg filmjét, az E.T., a földönkívülit.

A cuki történet egyből milliók kedvence lett.

Az „E.T. hazatelefonál”-idézet a popkultúra ikonikus mondata lett.

Ma már fel sem ismernéd a szereplőket – mutatjuk, hogy néznek ki 44 év után.

44 éves lett E.T.

Emlékszel még a világító ujjú földönkívülire? E.T. ma 44 éves lett! A történet szemhunyásnyi idő alatt lett mindenki kedvence. Az űrlény és Elliott, a kisfiú közötti baráti kapcsolat szinte egyből elvarázsolt a nézők szívét.

Túl rég volt mér a sztori? Segítünk feleleveníteni: Elliot, a magányos kisfiú véletlenül bukkan rá a Földön elhagyott űrlényre, E.T.-re. Egyből mély baráti kapcsolat szövődik köztük, ezért Elliott elrejti őt a családja elől. Ugyanakkor az földönkívülieket kereső kormány is rábukkan E.T. nyomára ez idő alatt. Elliott a bátyjával és a barátaival elmenekül a kormányügynökök elől – a legszorosabb helyzetben pedig E.T. telekinetikus képességeivel felemeli a biciklit az égbe.

E.T., a földönkívüli szereposztása – Akkor és most

Barrymore a mai napig jelen van a filmiparban és a médiában, a többi szereplőt viszont ma már fel sem ismernéd az utcán. Kattints a galériára, és nézd meg, hogy néznek ki a szereplők 44 év távlatából!