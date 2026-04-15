Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 15., szerda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattörténelem

A pizsama nem hálószobai öltözékként kezdte karrierjét: így lett az utcaiból otthoni viselet

Bába Dorottya
2026.04.15.
Ma már el sem tudjuk képzelni, hogy ne ebben aludjunk, pedig eredetileg utcai viselet volt. Utazzunk vissza 3000 évet, akkor kezdődik ugyanis a pizsama története!

Néhány éve a különös divathóbort lángolt fel a street fashion világában: pizsamát, vagy legalábbis ahhoz nagyon hasonló ruhát kezdtek utcán hordani. Ami egy különc trendnek tűnt, valójában visszatérést jelentett a gyökerekhez, ugyanis a pizsama története kényelmes utcai ruhákkal kezdődött, valahol Dél- és Közép Ázsia párás lankáin. Mégis, hogyan jutott el hálószobáinkba? Ennek jártunk utána.

Pizsama története az utcán kezdődött
A pizsama története az utcai viseletként kezdődött.
Forrás: Getty Images Europe

Hálóruha-történelem

  • A pāy-jāma perzsa eredetű szó, „lábruhát” jelent, eredetileg egy bő nadrágot jelentett.
  • Indiában egy könnyű felsőt is viseltek vele, kialakítva a ma ismert pizsama elődjét.
  • Brit gyarmatosítók kezdték el hordani, így terjedt el az éjjeli viseletben is.
  • A második világháború hozta meg a pizsama történetének utolsó fejezetét.

Nomádok nadrágja: a pizsama története az ókorban

Nyugat-Kína vadregényes tájain járunk i. e. 1000 körül, melyet lovas nomád törzsek népesítenek be. A könnyed lovaglás érdekében egy deréknál megkötött, bő nadrágot kezdtek viselni, mely olyannyira bevált, hogy a perzsákon keresztül egész Ázsiában elterjedt. A perzsa nyelven csak pāy-jāma néven emlegetett ruhadarab tükörfordításban azt jelenti „lábruházat”.

Indiai pizsama
A kurta és pizsama a mai napig kedvelt indiai viselet.
Forrás:  Getty Images

Ehhez a kényelmes nadrághoz Indiában a kurta néven emlegetett bő szabású, gallér nélküli inget kezdtek viselni, mivel a szubkontinens forró, párás éghajlatán ideális hétköznapi viselet volt. Ez a szett a mai napig kedvelt utcai viselet Síva népének körében, ám a koncepció olyan jól működött, hogy az európaiak is átvették.

Pizsama a hivatalban, hálóruha az utcán

A nagy földrajzi felfedezések nyomán a 17-18. században nagyobb számban jelentek meg európaiak, elsősorban angolok Indiában. Mivel a korabeli férfidivat nehéz, merev zekét, több réteg alsóruhát és csizmát írt elő, a meleg, szubtrópusi éghajlaton ez felért számukra egy kínzással. Néhány brit előkelőség ugyan hazavitt magával egy-egy pizsamát, ám a selyem borsos ára miatt ez mintegy évszázadig luxuscikknek számított.

Amikor azonban Anglia gyarmatosította Indiát, a helyi tisztségviselők kurtát és pizsamát kezdtek viselni az ottani viszonyokhoz teljesen alkalmatlan öltöny helyett.

A brit gyarmatosítókon keresztül aztán Európában is elterjedt a pizsama, több más ázsiai ruhadarabbal egyetemben. Igaz, nem utcai, hanem otthoni viseletként, ahonnan a pizsama történetének útja egyenesen a hálószobába vezetett.

Az éjjeli viseletek királynője

Mielőtt a pizsama letaszította volna trónjáról, az emberek hálóingben, illetve hosszú ingszerű hálóruhában hajtották álomra a fejüket. Azonban a viktoriánus kor előkelő férfiúi elkezdték a kényelmesebb, maszkulinabbnak tartott pizsama viselését, melyet a 19. század végén beinduló tömeggyártás tette slágertermékké. Tudniillik, mielőtt textilgyárak ontották magukból a férfi pizsamákat, továbbra is csak az elit számra elérhető luxustermék volt.

A kontinentális Európában aztán az I. világháború végén terjedt el angol és amerikai hatásra, melyet az akkor első aranykorát élő Hollywood is népszerűsített.

Az 1920-as években egy időre visszatért a gyökerekhez, amikor olyan francai divattervezők, mint Coco Chanel utcai, szabadidős ruhaként kezdték forgalmazni. Különösen népszerű volt a „strandpizsama”, mely egy bő szabású nadrágkosztüm volt, a kényelmi divat előfutáraként. A második világégés azonban megálljt parancsolt a divatnak, a gyártók pedig olyan praktikus, olcsó anyagokból készítették a pizsamát, mint például a pamut.

6th July 1935: Four women wearing beach pyjamas to play golf on Stanley Park golf course at Blackpool, Lancashire. (Photo by William Vanderson/Fox Photos/Getty Images)
Strandpizsama az 1920-as évekből.
Forrás:  Getty Images

Különös, de a női divatban viszonylag későn, csak az 1950-es évek elején terjedt el ez a kétrészes hálóruha, addig foggal-körömmel ragaszkodtak a hálóinghez. Ennek oka a társadalmi változásban keresendő: a konzervatív légkörben az egyszerű pizsama szemérmesebb viselet volt a mélyen dekoltált, gyakran túlszexualizált hálóingnél. Így vált a huszadik század végére az énidő és öngondoskodás jelképévé.

Pizsamában, kényelmesen

Ha a divattörténetet körforgásnak tekintjük, úgy tűnik, hogy a pizsama története nemrég járt körbe egy hurkot. Utcai viseletként indult, később otthoni ruha, majd éjszakai darab lett, hogy aztán a divattervezők újra felfedezzék benne a nappali ruha előnyeit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
