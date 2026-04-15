A pizsama nem hálószobai öltözékként kezdte karrierjét: így lett az utcaiból otthoni viselet

Néhány éve a különös divathóbort lángolt fel a street fashion világában: pizsamát, vagy legalábbis ahhoz nagyon hasonló ruhát kezdtek utcán hordani. Ami egy különc trendnek tűnt, valójában visszatérést jelentett a gyökerekhez, ugyanis a pizsama története kényelmes utcai ruhákkal kezdődött, valahol Dél- és Közép Ázsia párás lankáin. Mégis, hogyan jutott el hálószobáinkba? Ennek jártunk utána.

A pizsama története az utcai viseletként kezdődött.

Forrás: Getty Images Europe

Hálóruha-történelem A pāy-jāma perzsa eredetű szó, „lábruhát” jelent, eredetileg egy bő nadrágot jelentett.

Indiában egy könnyű felsőt is viseltek vele, kialakítva a ma ismert pizsama elődjét.

Brit gyarmatosítók kezdték el hordani, így terjedt el az éjjeli viseletben is.

A második világháború hozta meg a pizsama történetének utolsó fejezetét.

Nomádok nadrágja: a pizsama története az ókorban

Nyugat-Kína vadregényes tájain járunk i. e. 1000 körül, melyet lovas nomád törzsek népesítenek be. A könnyed lovaglás érdekében egy deréknál megkötött, bő nadrágot kezdtek viselni, mely olyannyira bevált, hogy a perzsákon keresztül egész Ázsiában elterjedt. A perzsa nyelven csak pāy-jāma néven emlegetett ruhadarab tükörfordításban azt jelenti „lábruházat”.

A kurta és pizsama a mai napig kedvelt indiai viselet.

Forrás: Getty Images

Ehhez a kényelmes nadrághoz Indiában a kurta néven emlegetett bő szabású, gallér nélküli inget kezdtek viselni, mivel a szubkontinens forró, párás éghajlatán ideális hétköznapi viselet volt. Ez a szett a mai napig kedvelt utcai viselet Síva népének körében, ám a koncepció olyan jól működött, hogy az európaiak is átvették.

Pizsama a hivatalban, hálóruha az utcán

A nagy földrajzi felfedezések nyomán a 17-18. században nagyobb számban jelentek meg európaiak, elsősorban angolok Indiában. Mivel a korabeli férfidivat nehéz, merev zekét, több réteg alsóruhát és csizmát írt elő, a meleg, szubtrópusi éghajlaton ez felért számukra egy kínzással. Néhány brit előkelőség ugyan hazavitt magával egy-egy pizsamát, ám a selyem borsos ára miatt ez mintegy évszázadig luxuscikknek számított.

Amikor azonban Anglia gyarmatosította Indiát, a helyi tisztségviselők kurtát és pizsamát kezdtek viselni az ottani viszonyokhoz teljesen alkalmatlan öltöny helyett.

A brit gyarmatosítókon keresztül aztán Európában is elterjedt a pizsama, több más ázsiai ruhadarabbal egyetemben. Igaz, nem utcai, hanem otthoni viseletként, ahonnan a pizsama történetének útja egyenesen a hálószobába vezetett.