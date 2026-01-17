Minden, amit tudnod kell Viktória királynő 106 karátos, balszerencsét hozó gyémántjáról

A brit koronázási ékszereket 140 családi öröksége közül egy drágakő különösen nagy figyelmet érdemel. Az 1849-ben megszerzett Koh-i-Noor gyémánt a család egyik legfontosabb öröksége. A legendás kő eredetileg a Mogul Birodalom tulajdonában volt, majd Viktória királynő megszerezte a Brit Kelet-indiai Társaság 19. század közepén végzett gyarmatosítása során. A uralkodó brossként viselte a gyémántot, mielőtt azt Mária királynő koronájába foglalták, akinek menye, Erzsébet királyné, az anyakirályné viselte a saját koronázásán 1937-ben.

Viktória királynő 106 karátos gyémánt brossa.

Forrás: Getty Images

Viktória királynő ékszerei A Koh-i-Noor gyémánt súlya 105,6 karát.

Ez a központi kő az anya királyné koronájában, amelyet 1937-ben koronázásakor viselt.

A gyémánt a közhiedelem szerint balszerencsét hoz.

Viktória királynő és a véres gyémánt története

Bár nem tudni pontosan, mikor fedezték fel a gyémántot, a Smithsonian Magazine szerint először 1628-ban jelent meg a Mogul Birodalom feljegyzéseiben. A drágakövet egy Peacock Throne (Páva Trón) nevű, ékszerekkel díszített trónba foglalták bele Shah Jahan uralkodó számára, amelynek megépítése állítólag négyszer annyiba került, mint a Taj Mahalé.

1739-ben a perzsa uralkodó, Nader Shah betört a területre, és a Páva Trónt is magával vitte a zsákmányként. Kivette a gyémántot, és karkötőként viselte. További harcok után a ékszer végül 1813-ban visszakerült Indiába, néhány évtizeddel később a Brit Kelet-indiai Társaság is tudomást szerzett a legendás drágakőről. Így 1849-ben Viktória királynő öröksége lett.

Az anyakirályné koronázási koronája.

Forrás: Getty Images

A gyémánt és a brit királyi család: Viktória királynő öröksége

Ma a Koh-i-Noor gyémánt továbbra is történelmi érdekességnek számít, mivel megszerzésének körülményeit viták övezik. A történelem során a drágakő több hindu, mongol, perzsa, afgán és szikh uralkodó kezében is megfordult, akik véres és kegyetlen háborúkban küzdöttek meg a birtoklásáért. Minden herceg, aki a birtokába jutott a gyémántnak, végül elvesztette hatalmát, és egyes esetekben az életét is. Az ékszert csak nők viselték a brit királyi családban, ezért a közhiedelem szerint az a férfi, aki a követ viseli, balszerencsés lesz. Viktória királynő brossként viselte, majd Alexandra királynő koronájába foglalták, később Mária királynő koronájába került, akinek férje, V. György király Viktória királynő unokája volt. A 105,6 karátos Kol-i-Noor gyémánt az egyik legcsodálatosabb drágakő, amelyet jelenleg III. Károly király birtokol.