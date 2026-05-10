Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
különlegesség

Az olasz nők kedvenc nadrágjában igazi díva leszel: nyújtja az alakot és mindenkin előnyös

különlegesség palazzo nadrág fazon nadrág
Jónás Ágnes
2026.05.10.
Viseltél már valaha olyan nadrágot, ami egyszerre kényelmes, elegáns, hagyja lélegezni a bőröd, de közben úgy simul a lábadra, mint egy játékos kismacska? Ha még nem, akkor itt a remek lehetőség, hogy megismerd a palazzo nadrágot és utat engedj neki a szívedhez.

Szerethetősége elsősorban abból fakad, hogy szinte mindenkinek jól áll és hogy korlátlan szabadságot biztosít. A palazzo nadrágot Cindy Crawford és Victoria Beckham is imádják, mert nem kell feszengeni benne. Téged sem fog szorítani, csak kecsesen követi a mozgásod, miközben elképesztően szexi és nőies sziluettet ad.

Palazzo nadrág, nem csak olaszoknak.
A palazzo nadrág nem csak az olasz nők kiváltsága.
Forrás: Corbis Entertainment

Nem csak az olasz donnáknak áll jól a palazzo nadrág

  • Kényelmes, mégis elegáns – ritka, de működő kombináció.
  • Látványos, lebegő sziluettet ad, ami mozgás közben különösen szép.
  • Sokféleképpen kombinálható, így könnyen a ruhatárad alapdarabja lehet.

Imádnivaló továbbá azért is, mert viselésre és tapintásra is van benne valami könnyed luxus. Magas vagy középmagas derékfazon és bő szárak jellemzik, amelyek már csípőtől lefelé omlanak. Ez a sejtelmes lebegő hatás adja azt a különleges eleganciát, amit nehéz más nadrágfazonokkal elérni.

Palazzo nadrág modellen.
A palazzo nadrág titka a sejtelmes lebegősség.
Forrás: Getty Images Europe

Hogyan kombináld a palazzo nadrágot?

Mivel a palazzo nadrág alsó része bő, érdemes felül kiegyensúlyoznod a szettet. Egy testhezálló ízléses crop top, egy rövidebb blézer vagy egy betűrt ing tökéletes választás (habár a Z generáció szigorúan ellenzi a betűrést). Semmiképp ne kövesd el azt a divatbakit, hogy oversize felsőkkel párosítod, mert a bő alsó és a bő felső tömbösíteni fog és úgy nézel majd ki, mint egy kötözött sonka. 

Palazzo nadrág inggel.
A kombinációk lehetősége végtelen.
Forrás: Getty Images Europe

Az aszimmetrikus csipkés ruha az egyik legelegánsabb darab, amit palazzo nadrággal társíthatsz, és ha van kedved, még egy selyemkendővel is feldobhatod a szetted. Ami a lábbelit illeti, szinte minden jöhet: sportcipővel laza, szandállal nőies, magassarkúval pedig kifejezetten elegáns lesz.

Palazzo nadrág aszimmerikus csipkeruhával.
Palazzo nadrág aszimmerikus csipkeruhával.
Forrás: Getty Images Europe

Milyen anyagból készül a legjobb és a legtrendibb palazzo nadrág?

Találhatsz kedvedre valót viszkózból, pamutból, lenből, selyemből, muszlinból és ezek keverékeiből. Az az igazán megbízható palazzo nadrág, amelynek esése van, vagyis nem merev. 

A legjobb, hogy mindenkin remekül áll

Minden testalkaton jól áll, csak a megfelelő arányokra kell figyelni. 

Magasabb hölgyeken különösen látványos, mert a hosszú nadrágszár szépen hullámzik séta közben és még inkább nyújtja az alakot, de alacsonyabbként sem kell lemondanod róla: 

válassz magas derekú modellt és viseld magassarkú szandállal. Ha teltebb a csípőd, a palazzo szépen kiegyensúlyozza az arányokat, ha pedig vékonyabb vagy, akkor ad egy kis plusz volument. 

Palazzo nadrág selyemkendővel.
Akár egy szép selyemkendővel is feldobhatod az egyszínű palazzo nadrágot.
Forrás: Getty Images Europe

Inspirálódj palazzo-összeállításunkból

Palazzo nadrág termékekkel
1. Nyomott mintás Max Mara selyem palazzo 277.790 Ft, 2. Versace Jeans Couture palazzp arany és fekete 44.990 Ft, 3. Alkalmi elegáns, keresztpántos palazzo nadrág 10.995 Ft, 4. Széles szárú bézs palazzo 5.995 Ft, 5. Vannessa Satin bő szárú palazzo nadrág 688.171 Ft 
Forrás: hu.maxmara.com, zalando.hu, stradivarius.com, reserved.com, ralphlauren.com

Ugye most már számodra sem kérdés, hogy beszerzel-e palazzo nadrágot idén? A nyári kánikulában is jó szolgálatot fog tenni, és ne feledd: komfortot és stílust biztosít – ez az a kombináció, amiből sosem elég. 

A palazzo nadrág az olasz divatban, főként Emilio Pucci divattervező által vált először népszerűvé az 1960-as években, amikor a nők elkezdtek eltávolodni a merev, szűk ruhákkal fémjelzett öltözködési szabályoktól. Ez a nadrágfazon remek alternatívát kínált a szoknyák helyett, anélkül hogy feszengeni kellett volna benne. 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Feltöltenéd a gardróbod? Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

5 női ruhadarab, ami sosem megy ki a divatból és amire soha ne sajnáld a pénzt

Ha minőségi alapdarabokat válogatsz össze, azzal egyrészt rengeteg időt spórolsz meg, másrészt magabiztosságot is vásárolsz.

Maxi- vagy midi? Így találd meg a tökéletes szoknyahosszt!

Bizonytalan vagy benne, melyik szoknyahossz állna a legjobban? Segítünk eligazodni a hosszúszoknya-divat fazonjaiban, és megmutatjuk, miért elengedhetetlen a midi és maxiszoknya szabás a divatot követő, tudatos nő ruhatárában.

5 szezonális félcipő, amelyek sokkal sikkesebbek az egyszerű fehér sneakereknél

Nyugdíjba mehet a kedvenc fehér sneakered, mert idén a félcipők lesznek minden stílusikon ruhatárának alapdarabjai. Mutatjuk a szezon legtrendibb fazonjait, hogy te is az elsők között viselhesd őket!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu