Csak ezekkel a cipőkkel viseld a szezon kedvenc farmerját: mutatjuk az 5 legjobbat

Ha te is követed a trendeket, akkor biztosan tudod, hogy most az igazán bőszárú barrel farmer trendingel, ajánljuk, hogy gyorsan szerezd be! De milyen cipővel érdemes viselni ezt a nacit?

Ha már beszerezted a legtutibb barrel farmert, akkor ideje hozzá passzoló cipőt is keresni! Lehet, hogy már ott lapul a tökéletes darab a cipős szekrényed mélyén, de ha nem, az se baj, elvégre imádunk shoppingolni!

A hordó alakú barrel farmer a legújabb divattrend.
A legújabb trend: a barrel farmer

2026 tavasza csupa forradalmi újításról szól – legalábbis, ami a farmertrendeket illeti. És nem olyan biztos, hogy mindegyiket szívből tudjuk szeretni. Itt van például a Sarah Jessica Parker által visszahozott háromnegyedes farmer – amit őszintén próbálunk elfogadni, de sajnos csak poszttraumás stressz szindrómánk lesz tőle.

Most viszont a barrel farmer került a divat epicentrumába, vagyis a hordó alakú (ezért is barrel), bő szárú, de boka felé szűkülő fazon.

Ezt a trendet már befogadtuk a szívünkbe, úgyhogy ideje elkezdeni azon agyalni, hogy hogyan lehetne a divatos ruhadarabot beépíteni a gardróbunkba! 50 felettiek, ti is figyeljetek, ez nektek is be fog válni!

Milyen cipő illik a barrel farmerhez?

A szett felső részéhez szinte bármit választhatsz: egy egyszerű pólótól kezdve egy fullextrás blúzig. A lényeg, hogy megtaláld magad benne. A szett legsarkalatosabb része viszont a cipő! Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen surranót veszel fel hozzá, hiszen a farmer legjellegzetesebb része a bő szára, amit a hozzá passzoló cipő más és más módon emel ki.

Mutatjuk, hogy melyek azok a cipők, amelyekkel biztosan nem lősz mellé!

1. Pántokkal ékelt szandállal

Ha beüt a jó idő, akkor nincs mese: szabadjára kell engedni a lábfejeket! Válassz egy pántokkal teli szandált, egy lábujjgyűrűs papucsot vagy egy halász szandált – de csak a lapos talpúakat ajánljuk ebben az esetben. A nyitott cipőnél ugyanis inkább a farmer sziluettjére kerül a hangsúly, mely sarkak nélkül tud a legjobban kirajzolódni.

Jó időben jöhet a pántos szandál!
2. Egy jó kis sneakerrel

Az edzőcipő korszaka visszatért! Azt gondolod, hogy ezt csak apukák hordhatják, vagy hogy az ilyesmi tesiórára való? Akkor nagyot tévedsz! Ugyanis ez a csuka nemcsak kényelmes, hanem elképesztően trendi is! Úgyhogy természetesen a sneaker is tökéletesen megy a barrel farmerhez, ha egy lezserebb szettet öltesz magadra.

Válassz sneakert, és légy laza!
3. Hegyes orrú magassarkúval

Egy elegáns magassarkú minden farmerhez passzol. Ha ki szeretnéd csípni magad, akkor válassz egy hegyes orrú magassarkút, mellyel a farmer sziluettje helyett az ívekre és az összeállításra helyezheted a hangsúlyt.

A hegyes orrú magassarkúval igazán elegáns lehetsz!
4. Elegáns loafer cipővel

Még ha lezserebb is az öltözéked, akkor is fel tudod dobni a szetted egy loafer cipővel. Elegáns, trendi, de közben extrán kényelmes!

Egy loafer cipő bármikor jöhet!
5. Tabi cipővel (csak nagyon merészeknek!)

Igazán megosztó trend, de kétségen felüli, hogy a tabi cipők, vagyis a tevepatára emlékeztető surranók ismét virágkorukat élik. Ha pedig két megosztó divatrend találkozik, abból elvileg csak jó születhet, hiszen mínusz meg mínusz, az plusz, nemde?

Az biztos, hogy a tabi cipővel igazán különlegessé teheted a szetted.
TOP 5 cipő barrel farmerhez

Kövesd a legújabb trendeket, és dobd fel a gardróbod egy íves vonalú barrel farmerral! Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor válogasd meg a hozzá passzoló cipőidet is, hiszen mindegyik típussal más-más hatást érhetsz el. De nyugi, a nap végén igazi stílusikon leszel!

