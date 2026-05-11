Csak ezekkel a cipőkkel viseld a szezon kedvenc farmerját: mutatjuk az 5 legjobbat

Ha már beszerezted a legtutibb barrel farmert, akkor ideje hozzá passzoló cipőt is keresni! Lehet, hogy már ott lapul a tökéletes darab a cipős szekrényed mélyén, de ha nem, az se baj, elvégre imádunk shoppingolni!

A hordó alakú barrel farmer a legújabb divattrend.

A legújabb trend: a barrel farmer

2026 tavasza csupa forradalmi újításról szól – legalábbis, ami a farmertrendeket illeti. És nem olyan biztos, hogy mindegyiket szívből tudjuk szeretni. Itt van például a Sarah Jessica Parker által visszahozott háromnegyedes farmer – amit őszintén próbálunk elfogadni, de sajnos csak poszttraumás stressz szindrómánk lesz tőle.

Most viszont a barrel farmer került a divat epicentrumába, vagyis a hordó alakú (ezért is barrel), bő szárú, de boka felé szűkülő fazon.

Ezt a trendet már befogadtuk a szívünkbe, úgyhogy ideje elkezdeni azon agyalni, hogy hogyan lehetne a divatos ruhadarabot beépíteni a gardróbunkba! 50 felettiek, ti is figyeljetek, ez nektek is be fog válni!

Milyen cipő illik a barrel farmerhez?

A szett felső részéhez szinte bármit választhatsz: egy egyszerű pólótól kezdve egy fullextrás blúzig. A lényeg, hogy megtaláld magad benne. A szett legsarkalatosabb része viszont a cipő! Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen surranót veszel fel hozzá, hiszen a farmer legjellegzetesebb része a bő szára, amit a hozzá passzoló cipő más és más módon emel ki.

Mutatjuk, hogy melyek azok a cipők, amelyekkel biztosan nem lősz mellé!

1. Pántokkal ékelt szandállal

Ha beüt a jó idő, akkor nincs mese: szabadjára kell engedni a lábfejeket! Válassz egy pántokkal teli szandált, egy lábujjgyűrűs papucsot vagy egy halász szandált – de csak a lapos talpúakat ajánljuk ebben az esetben. A nyitott cipőnél ugyanis inkább a farmer sziluettjére kerül a hangsúly, mely sarkak nélkül tud a legjobban kirajzolódni.

Jó időben jöhet a pántos szandál!

2. Egy jó kis sneakerrel

Az edzőcipő korszaka visszatért! Azt gondolod, hogy ezt csak apukák hordhatják, vagy hogy az ilyesmi tesiórára való? Akkor nagyot tévedsz! Ugyanis ez a csuka nemcsak kényelmes, hanem elképesztően trendi is! Úgyhogy természetesen a sneaker is tökéletesen megy a barrel farmerhez, ha egy lezserebb szettet öltesz magadra.