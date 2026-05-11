Csak ezekkel a cipőkkel viseld a szezon kedvenc farmerját: mutatjuk az 5 legjobbat

Ha már beszerezted a legtutibb barrel farmert, akkor ideje hozzá passzoló cipőt is keresni! Lehet, hogy már ott lapul a tökéletes darab a cipős szekrényed mélyén, de ha nem, az se baj, elvégre imádunk shoppingolni!
A legújabb trend: a barrel farmer
2026 tavasza csupa forradalmi újításról szól – legalábbis, ami a farmertrendeket illeti. És nem olyan biztos, hogy mindegyiket szívből tudjuk szeretni. Itt van például a Sarah Jessica Parker által visszahozott háromnegyedes farmer – amit őszintén próbálunk elfogadni, de sajnos csak poszttraumás stressz szindrómánk lesz tőle.
Most viszont a barrel farmer került a divat epicentrumába, vagyis a hordó alakú (ezért is barrel), bő szárú, de boka felé szűkülő fazon.
Ezt a trendet már befogadtuk a szívünkbe, úgyhogy ideje elkezdeni azon agyalni, hogy hogyan lehetne a divatos ruhadarabot beépíteni a gardróbunkba! 50 felettiek, ti is figyeljetek, ez nektek is be fog válni!
Milyen cipő illik a barrel farmerhez?
A szett felső részéhez szinte bármit választhatsz: egy egyszerű pólótól kezdve egy fullextrás blúzig. A lényeg, hogy megtaláld magad benne. A szett legsarkalatosabb része viszont a cipő! Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen surranót veszel fel hozzá, hiszen a farmer legjellegzetesebb része a bő szára, amit a hozzá passzoló cipő más és más módon emel ki.
Mutatjuk, hogy melyek azok a cipők, amelyekkel biztosan nem lősz mellé!
1. Pántokkal ékelt szandállal
Ha beüt a jó idő, akkor nincs mese: szabadjára kell engedni a lábfejeket! Válassz egy pántokkal teli szandált, egy lábujjgyűrűs papucsot vagy egy halász szandált – de csak a lapos talpúakat ajánljuk ebben az esetben. A nyitott cipőnél ugyanis inkább a farmer sziluettjére kerül a hangsúly, mely sarkak nélkül tud a legjobban kirajzolódni.
2. Egy jó kis sneakerrel
Az edzőcipő korszaka visszatért! Azt gondolod, hogy ezt csak apukák hordhatják, vagy hogy az ilyesmi tesiórára való? Akkor nagyot tévedsz! Ugyanis ez a csuka nemcsak kényelmes, hanem elképesztően trendi is! Úgyhogy természetesen a sneaker is tökéletesen megy a barrel farmerhez, ha egy lezserebb szettet öltesz magadra.
3. Hegyes orrú magassarkúval
Egy elegáns magassarkú minden farmerhez passzol. Ha ki szeretnéd csípni magad, akkor válassz egy hegyes orrú magassarkút, mellyel a farmer sziluettje helyett az ívekre és az összeállításra helyezheted a hangsúlyt.
4. Elegáns loafer cipővel
Még ha lezserebb is az öltözéked, akkor is fel tudod dobni a szetted egy loafer cipővel. Elegáns, trendi, de közben extrán kényelmes!
5. Tabi cipővel (csak nagyon merészeknek!)
Igazán megosztó trend, de kétségen felüli, hogy a tabi cipők, vagyis a tevepatára emlékeztető surranók ismét virágkorukat élik. Ha pedig két megosztó divatrend találkozik, abból elvileg csak jó születhet, hiszen mínusz meg mínusz, az plusz, nemde?
TOP 5 cipő barrel farmerhez
Kövesd a legújabb trendeket, és dobd fel a gardróbod egy íves vonalú barrel farmerral! Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor válogasd meg a hozzá passzoló cipőidet is, hiszen mindegyik típussal más-más hatást érhetsz el. De nyugi, a nap végén igazi stílusikon leszel!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: