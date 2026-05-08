Cindy Crawford 24 éves lánya falatnyi szettben mutatta meg bomba alakját - Dögös felvételek

Köpni-nyelni nem tudtak a rajongók: Kaia Gerber olyan szűk edzőruhában mutatta meg mindenét, hogy még a sokat látott Instagram is lángra lobbant! Cindy Crawford lánya nemcsak a nadrágját tolta lejjebb a kamerák előtt, de azt is bebizonyította, hogy az anyjától örökölt genetikát kőkemény edzéssel teszi tökéletessé.

Elképesztő formában van Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber.

Kaia Gerber szeptemberben tölti a 25. életévét, de már fiatal tinédzser kora óta aktív a modelliparban.

Bár még nem érte el azt a színtű hírnevet a modellkedésben, mint édesanyja Cindy Crawford, határozottan dolgozik rajta.

A nepo baby modell most új edzős fotókat osztott meg az Instagram oldalán, amely egyből felrobbantotta az internetet.

Kaia Gerber, a divatvilág legendájának, Cindy Crawfordnak a lánya szerdán közel 10 millió követőjének mutatta meg, miért is ő az egyik legkeresettebb modell napjainkban. A 24 éves szépség egy aprócska fekete sportmelltartóban és a hozzá passzoló biciklis nadrágban pózolt, amit saját edzője, Kirsty Godso kollekciójából válogatott össze.

A fiatal modell nem szégyenlősködött: az egyik felvételen konkrétan lejjebb húzta nadrágja derekát, hogy mindenki láthassa tónusos hasizmát, miközben otthoni edzőtermében pózolt. Később egy szürke pamutnadrágra váltott, és profi módon feszült neki a hátgépnek, de a rajongók legnagyobb örömére a kőkemény munkafolyamatba is engedett némi betekintést.

Bár Kaia Gerber már 14 évesen berobbant a divatvilágba mint, úgy tűnik, most válaszút elé érkezett: nehezen egyensúlyoz a kifutók világa és színészi ambíciói között. A magánélete viszont, úgy tűnik, hogy sínen van. Jelenleg a szintén sztárcsemete Lewis Pullmannal (a Spaceballs sztárjának, Bill Pullmannak a fiával) alkotnak egy párt 2024 év vége óta.

Úgy fest, a 33 éves színész mellett végre megállapodhat, hiszen Kaia korábban olyan nevekkel randizott, mint Austin Butler, Pete Davidson és mindenki kedvence, Jacob Elordi.

