A dívalétben nincs korhatár: a 79 éves Cher bőrmacaként lépett a Met-gála vörös szőnyegére

79 évesen is ő a vörös szőnyeg királynője! Cher bőrszerkóban tért vissza a Met-gálára, és egy dögös ruhával emlékeztetett mindenkit, miért ő az egyetlen, aki fél évszázada diktálja a tempót Hollywoodban.

Amikor már azt hittük, hogy a 2026-os Met-gála nem tud újat mutatni, megérkezett az örök ikon. Cher bebizonyította, hogy a "díva" státusz nem korfüggő, olyan szettben vonult végig a legendás lépcsőkön, amit csak a legmerészebbek mernek bevállalni. 

Cher visszatért a Met-gálára  

  • 11 év kihagyás után Cher ismét tiszteletét tette a divatvilág legnívósabb eseményén. 
  • A díva fekete domina szerkóban vonult végig a Met-gála vörös szőnyegén. 
  • Mutatjuk, hogyan írt újra történelmet! 

Bár a pop istennője 2019-ben meglepetésvendégként fellépett a gálán, a vörös szőnyeges bevonulást már 2015 óta hanyagolta. Akkor Marc Jacobs oldalán tündökölt, idén viszont egyedül is ellopta a show-t. A rajongók már tűkön ülve várták, hogy a stílus királynője mikor méltóztat újra végiglejteni a Metropolitan Múzeum lépcsőin, és őszintén a várakozás minden percet megért. 

A sztár nem bízta a véletlenre a megjelenését. Egy lélegzetelállító, Burberry által tervezett összeállításban érkezett. A fekete selyem és tüll estélyi csavart fazonja sejtelmesen libbent minden lépésénél. Karcsú derekát egy fűzőre hasonlító öves betéttel hangsúlyozták. A megjelenését egy kristályokkal és drágakövekkel díszített dzsekivel koronázták meg. Az egész összeállítás a rock’n’roll életérzést sugallta.  

„1974-ben gyakorlatilag meztelen voltam a gálán” – emlékezett vissza Cher a Vogue-nak adott interjújában. „Akkor mindenki kiakadt rajta, ma meg már fel sem tűnne senkinek. Olyan vékony voltam, hogy nem is volt mit mutogatni!” 

Cher nemcsak a ruhájával, hanem a hozzáállásával is tarolt. Amikor arról kérdezték, mi a kedvenc része az este folyamán, megható választ adott: imádja nézni, ahogy a fiatalabb generációk kifejezik önmagukat, mert ez neki is új ötleteket és bátorságot ad a folytatáshoz. 

Cher at The Met Gala 2026 wearing a custom Burberry look inspired by her iconic style history

