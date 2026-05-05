Kylie Jenner mű mellbimbókkal és 10 000 igazgyönggyel hódított a Met-gálán - KÉPEK

Kifutó vagy anatómiai kiállítás? Kylie Jenner mindent egy lapra tett fel az idei Met-gálán. A modell és üzletasszony 11 ezer órán át készült, provokatív Schiaparelli kreációban sokkolta a fotósokat, amelyen érdekes és méregdrága dekorációs elemeket láthattunk. Mutatjuk a fotókat a szettről, ami mellett idén senki nem tudott szó nélkül elmenni!

Kylie Jenner Met-gála ruhája divattörténelmet írt.

Forrás: Getty Images North America

Kylie Jenner lett a Met-gála egyik legjobban öltözött sztárja Az idei met-gála vörös szőnyegén egymásra licitáltak a jobbnál jobb ruhák.

Emma Chamberlain és Hailey Bieber mellett Kylie Jenner estélyije lett az est legnépszerűbb szettje.

Mutatjuk a luxus ruhatervezés részleteit!

Kylie Jenner kilencedik alkalommal hódította meg a divatvilág legfontosabb eseményét, a Met-gálát, de a 2026-os megjelenése garantáltan bevonul a történelemkönyvekbe. Az idei "Fashion Is Art" dress code-ot a végletekig komolyan véve, egy egyedi Schiaparelli alkotásban érkezett, ami egyszerre volt zavarba ejtő és lélegzetelállító. A mogul egy olyan testszínű fűzőt viselt, amelyen hangsúlyos mű mellbimbók feszültek, felette pedig egy hatalmas, vajszínű szaténszoknya omlott alá, azt az illúziót keltve, mintha épp most csúszna le róla az estélyi.

Kylie Jenner a Met-gála vörös szőnyegén.

Forrás: Getty Images

A számok, amiktől elszédülsz:

10 000 darab természetes barokk igazgyöngy.

7 000 darab kézzel festett, gyöngyházfényű pikkely.

11 000 munkaóra hímzés (ez több mint 450 napnyi megállás nélküli munka!).

Antik ezüst ékszerek, melyeket apró, kézzel faragott madárfejek díszítettek.

"Nincs szemöldököm, szurkoljatok!" – üzente Kylie az Instagramján, utalva a drasztikusan kiszőkített szemöldökére, ami még vadabbá tette az összhatást. A megjelenés nem véletlenül lett népszerű. Az idei kiállítás a ruházat és az emberi test kapcsolatát járja körül, legyen szó terhességről, öregedésről vagy épp a meztelenségről. A modell ruháját sokan a világhírű Méloszi Aphrodité szoborhoz hasonlítják, könnyen lehet, hogy ez volt a fő inspiráció hozzá. Kylie Jenner pedig bebizonyította, hogy ő a "meztelen ruha" koronázatlan királynője, aki több száz évnyi művészettörténetet képes egyetlen polgárpukkasztó szettbe sűríteni.