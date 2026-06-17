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Katalin hercegné ruhája kiverte a biztosítékot: „Olyan, mint a 80-as évekbeli kocsmafüggöny”

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Bárhol is jelenik meg Vilmos herceg felesége, rajongók és stylistok is szuperlatívuszokban beszélnek outfitjéről. Most azonban a Térdszalagrend ünnepségén másképp történt: Katalin hercegné vajsárga öltözéke rengeteg kritikát kapott.

A Térdszalagtrend 2026-os szertartásán a Windsor-kastélyban minden szem most is Katalin hercegnére szegeződött. A várt pozitív kritikák azonban most elmaradtak, többen úgy értékelték a szettjét, hogy nem az ő stílusa. 

Katalin hercegné törtfehér ruhája nem aratott osztatlan sikert.
Katalin hercegné törtfehér ruhája nem aratott osztatlan sikert.
Forrás: Northfoto

Katalin hercegné nem bízta a véletlenre, mégse találta el

Katalin hercegné öltözékét látva a Térdszalagrend ünnepségén mindenki felkapta a fejét és számos rajongó élesen bírálta a választott ruhát, különösen annak anyagát és a kalap formáját. Vilmos herceg felesége vajsárga összeállításban érkezett: elegáns kabátruhát viselt hozzá illő kalappal. A ruhát Patrick McDowell tervezte, a kalapot Jane Taylor készítette, a textil pedig a suffolki Stephen Walters and Sons gyárából származik, ami különösen fontos, mert azt még 2025-ban Katalin maga választotta ki. 

Régimódi és öreges szettben jelent meg a ceremónián

A gondos megtervezettség ellenére a kompozíció ezúttal nem jött át, a legtöbben a brokátot és a kalap szabását kifogásolták.  „A ruha színe szép, a fazonja is jó, de az anyaga öregíti, ahogy a merev karimájú kalap is” − idéz egy hozzászólót az Express. Abban, hogy a szabás régimódi, sokan egyetértettek. 

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