Katalin gyönyörű édesanyja rózsaszínben pompázott Ascotban: a hercegné sógornője sem hagyta ki a lovas derbyt

Carole Middleton lányához hasonlóan kifinomult és elegáns nő, ha öltözködésről van szó, ő sem tud hibát véteni, erről tett tanúbizonyosságot az idei Royal Ascoton, amelyen Katalin hercegné sógornője, Alizée Thevenet is részt vett.
- Carole Middleton, Katalin hercegné szépséges édesanyja talpig rózsaszínben tündökölt a 2026-os Royal Ascoton.
- A 71 éves üzletasszony nem Katalinnal, hanem menyével, Alizée Thevenet-vel érkezett a lovas derbyre.
- A fotósok több felvételt készítettek róluk a rendezvényen.
Katalin hercegné anyja, Carole Middleton a 2026-os Royal Ascoton
A 71 éves Middleton egy nagyon elegáns Catherine Walker ruhában lépett a nyilvánosság elé, a rózsaszín Catherine Walker kreációhoz árnyalatban passzoló kalapot, magassarkút és táskát párosított. Érdekesség, hogy az említett márka Katalin hercegné egyik nagy kedvence.
Carole-on egyébként már láthattuk ezt a szettet, 2017-ben lánya, Pippa Middleton esküvőjén is ugyanezt viselte. Middleton menye, Alizée a visszafogottságra tette le a voksát: egy földig érő, virágmintás ruhában jelent meg a rendezvényen, amit egy szalmakalappal dobott fel.
Alizée Thevenet 2021-ben hivatalosan is csatlakozott a Middleton családhoz
A francia szőke szépség 2018-ban ismerkedett meg Katalin hercegné öccsével, James Middletonnal. Esküvőjüket 2021-ben tartották meg Franciaországban, Thevenet anyósa esküvői ruháját viselte, ami csak még különlegesebbé tette a lagzit. Alizée és James azóta már gyereket is vállaltak, kisfiuk, Inigo 2023-ban jött a világra.
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