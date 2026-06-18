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Katalin gyönyörű édesanyja rózsaszínben pompázott Ascotban: a hercegné sógornője sem hagyta ki a lovas derbyt

Profimedia -
divat Carole Middleton brit királyi család Katalin hercegné ruha Royal Ascot
Laci Patricia
2026.06.18.
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Katalin hercegné fiatalos anyukája ellopta a show-t a 2026-os Royal Ascot lovas derbyn. Carole Middleton talpig rózsaszínbe öltözve vonta magára a figyelmet. Nem egyedül érkezett a rendezvényre.

Carole Middleton lányához hasonlóan kifinomult és elegáns nő, ha öltözködésről van szó, ő sem tud hibát véteni, erről tett tanúbizonyosságot az idei Royal Ascoton, amelyen Katalin hercegné sógornője, Alizée Thevenet is részt vett.

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Carole Middleton és Alizée Thevenet a 2026-os Royal Ascot lovasderbin.
Forrás: Profimedia
  • Carole Middleton, Katalin hercegné szépséges édesanyja talpig rózsaszínben tündökölt a 2026-os Royal Ascoton.
  • A 71 éves üzletasszony nem Katalinnal, hanem menyével, Alizée Thevenet-vel érkezett a lovas derbyre.
  • A fotósok több felvételt készítettek róluk a rendezvényen.

Katalin hercegné anyja, Carole Middleton a 2026-os Royal Ascoton

A 71 éves Middleton egy nagyon elegáns Catherine Walker ruhában lépett a nyilvánosság elé, a rózsaszín Catherine Walker kreációhoz árnyalatban passzoló kalapot, magassarkút és táskát párosított. Érdekesség, hogy az említett márka Katalin hercegné egyik nagy kedvence.

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Carole Middleton rendszeresen részt vesz a lovas derbyn. Most Alizée Thevenet csatlakozott hozzá.
Forrás: Profimedia

Carole-on egyébként már láthattuk ezt a szettet, 2017-ben lánya, Pippa Middleton esküvőjén is ugyanezt viselte. Middleton menye, Alizée a visszafogottságra tette le a voksát: egy földig érő, virágmintás ruhában jelent meg a rendezvényen, amit egy szalmakalappal dobott fel.

Alizée Thevenet 2021-ben hivatalosan is csatlakozott a Middleton családhoz

A francia szőke szépség 2018-ban ismerkedett meg Katalin hercegné öccsével, James Middletonnal. Esküvőjüket 2021-ben tartották meg Franciaországban, Thevenet anyósa esküvői ruháját viselte, ami csak még különlegesebbé tette a lagzit. Alizée és James azóta már gyereket is vállaltak, kisfiuk, Inigo 2023-ban jött a világra.

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