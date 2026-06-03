Bomba fenekek és elképesztő dekoltázsok: íme, a Miami Swim Week legszexibb fürdőruhái

A celebek és szupermodellek idén minden eddiginél kevesebbet hagytak a képzeletre. A Miami Swim Week egész hetes, fülledt hangulatú divateseményén a tervezők falatnyi bikinik és az ultra-szexi egyberészes fürdőruhák előtt tisztelegtek. Galériánkban összegyűjtöttük a fürdőruhadivat legimpozánsabb tervezései!

Mutatjuk a legjobb bikinitrendeket a Miami Swim Week 2026-os kifutójáról!

Forrás: Getty Images North America

A fürdőruhadivat abszolút fellegvára: Miami Swim Week 2026 Minden évben megrendezik Miamiban a fürdőruhadivathetet, amely aztán meghatározza az év trendjeit.

Idén a szokásosnál pikánsabb, sőt bevállalósabb bikinikben láthattuk a modelleket.

Kattints a galériára és nézd meg a kifutók legszexibb fürdőruháit!

A Miami Swim Week 2026-ban ismét a földi paradicsom és a stranddivat fellegvára volt. A szakma legnevesebb tervezői, a legkeresettebb modellek, a legmeghatározóbb influenszerek és a divatipar bennfentesei gyűltek össze egyetlen intenzív, kifutókkal és exkluzív show-kkal teli hétre, hogy diktálják a nyári tempót. A rendezvény nemcsak a luxust és a csillogást hozta el, hanem tűpontos iránytűt adott a kezünkbe, hogy miként alakul a globális bikinidivat az előttünk álló hónapokban.

Íme a legszexibb fürdőruhákat és modellek a Miami Swim Weekről.

Forrás: Getty Images North America

Bikinitrend 2026: a legforróbb stílusok a kifutóról

A teljesen minimalista, alig takaró mikrobikiniktől kezdve az óceán ihlette vibráló printeken át a hangsúlyos, ékszerszerű fém kiegészítőkig az idei felhozatal lenyűgöző képet festett arról, mi dominál majd a luxusresortokban és a legmenőbb tengerpartokon. Bár minden kollekció egyedi látásmódot képviselt, a bikinidivat terén három abszolút uralkodó irányvonal kristályosodott ki.

Az oldalt kötős fazonok dicsőséges visszatérése

Az idei év egyik legszembetűnőbb jelensége a klasszikus oldalt kötős bikini reneszánsza volt. A tervezők újragondolták a hagyományos sziluettet: ultra-vékony zsinórokkal, tetszés szerint állítható szabással és extra hosszúra hagyott megkötőkkel dobták fel a darabokat, amelyek drámai mozgást adtak. Ez a nosztalgikus stílus továbbra is a divatrajongók kedvence, hiszen tökéletesen ötvözi a kora 2000-es évek ikonikus esztétikáját a testre szabható, rendkívül előnyös formákkal.