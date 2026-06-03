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Bomba fenekek és elképesztő dekoltázsok: íme, a Miami Swim Week legszexibb fürdőruhái

Getty Images North America - Alexander Tamargo
2026 nyári divat bikini body szupermodell fürdőruha
Life
2026.06.03.
Olyan parányi textilekben vonultak fel a világ leggyönyörűbb topmodelljei, hogy a közönség szó szerint elfelejtett lélegezni. Mutatjuk a Miami Swim Week 2026-os kifutójának legforróbb fürdőruháit!
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A celebek és szupermodellek idén minden eddiginél kevesebbet hagytak a képzeletre. A Miami Swim Week egész hetes, fülledt hangulatú divateseményén a tervezők falatnyi bikinik és az ultra-szexi egyberészes fürdőruhák előtt tisztelegtek. Galériánkban összegyűjtöttük a fürdőruhadivat legimpozánsabb tervezései! 

Miami Swim week 2026
Mutatjuk a legjobb bikinitrendeket a Miami Swim Week 2026-os kifutójáról!
Forrás: Getty Images North America

A fürdőruhadivat abszolút fellegvára: Miami Swim Week 2026 

  • Minden évben megrendezik Miamiban a fürdőruhadivathetet, amely aztán meghatározza az év trendjeit.  
  • Idén a szokásosnál pikánsabb, sőt bevállalósabb bikinikben láthattuk a modelleket.  
  • Kattints a galériára és nézd meg a kifutók legszexibb fürdőruháit! 

A Miami Swim Week 2026-ban ismét a földi paradicsom és a stranddivat fellegvára volt. A szakma legnevesebb tervezői, a legkeresettebb modellek, a legmeghatározóbb influenszerek és a divatipar bennfentesei gyűltek össze egyetlen intenzív, kifutókkal és exkluzív show-kkal teli hétre, hogy diktálják a nyári tempót. A rendezvény nemcsak a luxust és a csillogást hozta el, hanem tűpontos iránytűt adott a kezünkbe, hogy miként alakul a globális bikinidivat az előttünk álló hónapokban. 

Miami Swim Week 2026
Íme a legszexibb fürdőruhákat és modellek a Miami Swim Weekről.
Forrás: Getty Images North America

Bikinitrend 2026: a legforróbb stílusok a kifutóról 

A teljesen minimalista, alig takaró mikrobikiniktől kezdve az óceán ihlette vibráló printeken át a hangsúlyos, ékszerszerű fém kiegészítőkig az idei felhozatal lenyűgöző képet festett arról, mi dominál majd a luxusresortokban és a legmenőbb tengerpartokon. Bár minden kollekció egyedi látásmódot képviselt, a bikinidivat terén három abszolút uralkodó irányvonal kristályosodott ki. 

Az oldalt kötős fazonok dicsőséges visszatérése

Az idei év egyik legszembetűnőbb jelensége a klasszikus oldalt kötős bikini reneszánsza volt. A tervezők újragondolták a hagyományos sziluettet: ultra-vékony zsinórokkal, tetszés szerint állítható szabással és extra hosszúra hagyott megkötőkkel dobták fel a darabokat, amelyek drámai mozgást adtak. Ez a nosztalgikus stílus továbbra is a divatrajongók kedvence, hiszen tökéletesen ötvözi a kora 2000-es évek ikonikus esztétikáját a testre szabható, rendkívül előnyös formákkal. 

Ékszerként ragyogó fémes elemek 

A fürdőruhák idén szinte valódi ékszerekké lényegültek át a masszív, hangsúlyos fém kiegészítők elterjedésének köszönhetően. Arany karikák, fémes összekötők, szoborszerű absztrakt elemek és dekoratív díszítések bukkantak fel a legtöbb kollekcióban, luxusszintre emelve az egyszerűbb darabokat is.  

Sikkes kivágások és aszimmetria 

A bikinitrend 2026-os előrejezései szerint a kivágások továbbra is megkerülhetetlenek, legyen szó kétrészes szettekről vagy egyberészes fürdőruhákról. Ez a trend bizonyította, hogy a sokat mutató, merész szabásvonalak is képesek abszolút high-fashion, elegáns és kifinomult hatást kelteni. 

Kattints a képre a galériáért, és merülj el a Miami Swim Week hangulatában! 

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Miami Swim Week 2026
Getty Images North America

 

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