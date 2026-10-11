Használt ruhákból másolta le a Chanel szettjeit, most a divatház kifutóján debütált

Jóval azelőtt, hogy a Grand Palais üvegteteje alatt végigvonult volna a Chanel show-ján a párizsi divathéten, Rachel Ojuromi már Lagos utcáit is kifutóként használta. Legjobb barátnőjével, Debby Fasingha stylisttal közösen készített Outfit Check videói az interneten nagyon népszerűek lettek: Ojuromi tökéletes modelljárással mutatott be különböző szetteket. A videók hangulatában egyszerre jelent meg a filmipar maximalista világa és a nigériai nagyváros nyüzsgése. Az alapötlet egyszerű volt: ha a divatvilág ajtaja nem nyílt ki előtte, létrehozza magának a saját kifutóját. Az igazi áttörést a Chanel 2026-os Métiers d'art kollekciójának használt ruhákból összeállított változata hozta meg Rachel Ojuromi számára. A videó pillanatok alatt virálissá vált, így fedezték fel.

Rachel Ojuromi a Chanel szettjeit alkotta újra használt ruhákból

Forrás: Instagram

„Ez a videó volt az eszköz, ami eljuttatott minket oda, ahol most vagyunk” – mondta Ojuromi a Vogue-nak, aki a 2026-os párizsi divathéten, a Chanel kifutóján sétálhatott végig.

A Chanel felkérése egy szokásos hétköznapon érkezett. Otthon ült fürdőköpenyben, amikor felhívták. Meglepőden higgadtan reagált, csak később, az első beállásnál tudatosult benne igazán, mi is történik vele.

„Akkor elkezdtem sírni, mert arra gondoltam: »Várjunk, várjunk, várjunk, várjunk… mi történik itt?«” - mesélte.

A Chanel kifutóján teljesült be Rachel Ojuromi álma

Megtiszteltetésnek érzi, hogy éppen Matthieu Blazy irányítása alatt debütálhatott a Chanelnél. Blazy munkáit már régóta figyelte. Különösen emlékezetesek maradtak számára a Bottega Venetánál készített bőrkreációi, és az, ahogyan a tervező képes megmutatni „az egyszerűség erejét”. Amikor megtudta, hogy Blazy a Chanelhez igazol, csak ennyit gondolt: „Wow, a két világom találkozik.”

Ojuromi a bemutatón szürke-sárga tweedinget és midiszoknyát viselt. A színösszeálításnak külön örült, mert a napsárga a legjobb barátnője, Debby Fasingha kedvenc színe. A jellegzetes tweedanyag szintén rögtön közel áll hozzá, azt érezte, hogy szettje a Chanel legismertebb stílusjegyeit hordozza, mégis fiatalos.