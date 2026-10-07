Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 7., szerda Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
luxushatás

Ez az olcsó kiegészítő luxushatásúvá teszi az egész szettet: nem a táskáról van szó

123rf -
luxushatás kiegészítő öltözködés
Váradi Melinda
2026.10.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy jól megválasztott kiegészítő pillanatok alatt összeszedettebbé és elegánsabbá teheti még a legegyszerűbb összeállítást is. Ráadásul nem kell vagyonokat költened ahhoz, hogy a szettednek luxushatást adj: néha egy apró részlet sokkal többet számít, mint egy drága márkajelzés.

A divatban nem mindig az árcédula dönti el, hogy egy összeállítás mennyire sikkes vagy tűnik drágának. A kifinomult hatás sokszor az apró részletekből épül fel: egy megfelelően szabott blézer, egy szép cipő, egy igényes táska vagy éppen egy karakteres kiegészítő képes teljesen megváltoztatni az összképet. Az öv ráadásul nemcsak praktikus ruhadarab, hanem valódi stylingeszköz is: kiemelheti a derekat, megtörheti az egyszínű szetteket, és még egy egyszerű farmer-póló kombinációt is sokkal nőiesebbé tehet.

Olcsó, mégis feldobja és elegánsabbá tesz minden szettet ez a kiegészítő
Olcsó, mégis feldobja és elegánsabbá tesz minden szettet ez a kiegészítő.
Forrás: 123rf
  • Egyetlen apróság látványosan megváltoztatja az összhatást. 
  • Nem mindegy, milyen szélességű és milyen csattal választod. 
  • Néhány egyszerű kombinációval egészen más arcát mutathatja a ruhatárad.

Luxushatást ad ez a kiegészítő: olcsó és egyszerű

A titok nem feltétlenül abban rejlik, hogy mennyibe kerül az öved, hanem abban, hogyan választod ki, és hogyan viseled. A túl látványos, rosszul megválasztott darab könnyen elviheti a szettet egy olcsóbb irányba, míg egy letisztult, megfelelő arányú változat kifejezetten kifinomult összhatást adhat. A klasszikus fekete bőrhatású öv például időtálló alapdarab lehet, különösen akkor, ha egyszerű csattal párosul. 

Egy elegáns arany- vagy ezüstszínű csat finom ékszerhatást kelthet, így az öv nem különálló kiegészítőként jelenik meg, hanem a teljes megjelenés részeként. A kulcs itt is a mértékletesség: ha az öv karakteres, érdemes a többi kiegészítőt visszafogottabbra venni. A megfelelő fazon a sziluettet is megváltoztathatja. Magas derekú nadrágnál vagy farmernél szépen hangsúlyozhatja a derékvonalat, egy bővebb blézert pedig nőiesebbé tehet, ha a derekadra helyezed a hangsúlyt. Egy egyszerű ingruhát szintén teljesen más karakterűvé varázsolhat, miközben ugyanaz a ruha marad.

És éppen ez benne a legjobb: nem kell új ruhatárat építened ahhoz, hogy frissebbnek tűnjön a megjelenésed. Egy jól megválasztott öv több különböző szettedben is működhet, ezért sokszor sokkal jobb befektetés, mint egy újabb, csak néhányszor viselt trenddarab. Ha pedig igazán elegáns hatásra vágysz, érdemes az öv színét vagy fémes részleteit összekötni a többi kiegészítőddel. A cipő, a táska, az óra vagy akár az ékszerek apró összhangja ugyanis azt az érzést keltheti, mintha az egész outfitet gondosan megtervezted volna – még akkor is, ha valójában csak felkaptad a kedvenc farmeredet és egy pólót.

Ezek is érdekelhetnek még:

Visszatér a 80-as évek kedvenc farmerja: így lesz ultrasikkes ősszel

Mutatjuk, hogyan viselheted ősszel úgy a kedvenc farmert, hogy a retró hangulat helyett friss, nőies és modern legyen az összhatás.

Alacsony nőknek előnytelenek: 3 tiltólistás őszi darab, ha 165 centi alatt vagy

Ha szeretnéd nyújtani és arányosabbnak láttatni a sziluettedet, ne ezeket válaszd.

6 öltözködési hiba, amitől még a legszebb pulóver is unalmasnak tűnik

Amint hűvösebbre fordul az idő, előkerülnek a szekrényből a pulóverek. Ősszel aligha akad kényelmesebb és sokoldalúbb ruhadarab, mégis hajlamosak vagyunk mindig ugyanúgy viselni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu