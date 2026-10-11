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Diane Keaton egy éve nincs velünk: így lett a különc hollywoodi lányból felejthetetlen legenda

hollywood halál Diane Keaton
Nagy Anna
2026.10.11.
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Egy év telt el azóta, hogy Hollywood elveszítette egyik legkülönlegesebb színésznőjét. Diane Keaton 79 évesen hunyt el, de filmjei, utánozhatatlan stílusa és élethez való hozzáállása máig inspirációt jelentenek. Fotókon idézzük fel, hogyan változott az évtizedek során a mindig önazonos sztár.

Pontosan egy évvel ezelőtt, 2025. október 11-én érkezett a szomorú hír: meghalt Diane Keaton. A színésznő több mint öt évtizedes pályafutása során bebizonyította, hogy Hollywoodban nem feltétlenül kell megfelelni az elvárásoknak ahhoz, hogy valaki legendává váljon. Nemcsak emlékezetes szerepeivel, hanem különc humorával, szokatlan divatválasztásaival és függetlenségével is kitűnt kortársai közül. Halálának első évfordulóján fotókon keresztül elevenítjük fel életének legfontosabb állomásait.

Diane Keaton 1 éve halt meg.
Diane Keaton 1 éve halt meg.
Forrás: BESTIMAGE | Getty Images via AFP 
  • Diane Keaton 2025. október 11-én, 79 éves korában hunyt el, halálát bakteriális tüdőgyulladás okozta.
  • Az Oscar-díjas színésznő több mint öt évtizedes karrierje során olyan legendás filmekben szerepelt, mint A Keresztapa, az Annie Hall és az Elvált nők klubja.
  • Bár Woody Allen, Warren Beatty és Al Pacino is a szerelmei között volt, Diane Keaton soha nem ment férjhez.
  • Ötvenévesen lett először édesanya, két gyermekét, Dextert és Duke-ot egyedülálló szülőként nevelte fel.
  • Halálának első évfordulóján különleges fotógalériával idézzük fel életét, filmes sikereit és utánozhatatlan stílusát.

Diane Keaton: a színésznő, aki a saját szabályai szerint élt

Mielőtt a világ Diane Keatonként megismerte volna, Diane Hallnak hívták. A négygyermekes család legidősebb gyermekeként nőtt fel, édesapja mérnökként dolgozott, édesanyja pedig amatőr fényképész volt. A művészet iránti érdeklődése már fiatalon megmutatkozott, és hamar eldöntötte, hogy színésznő szeretne lenni.

A hatvanas évek közepén New Yorkba költözött, ahol színházi előadásokban és zenés produkciókban szerepelt. Művésznevét édesanyja leánykori nevéből választotta, és ezen a néven kezdett egyre ismertebbé válni. A színházi világ nemcsak az első komoly szakmai lehetőségeket hozta meg számára, hanem Woody Allennel is itt találkozott, aki később karrierjének és magánéletének egyaránt meghatározó szereplője lett.

A Keresztapa és Annie Hall: Diane Keaton filmjei meghódították Hollywoodot

Az igazi fordulópontot 1972 jelentette, amikor Francis Ford Coppola szerepet adott neki A Keresztapában. Diane Keaton Kay Adamsként, Michael Corleone szerelmeként, majd feleségeként került a filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotásába. Al Pacinóval közös jelenetei a trilógia későbbi részeiben is fontos szerepet kaptak.

Öt évvel később újabb mérföldkő következett: az Annie Hall.

 Woody Allen romantikus vígjátékának címszerepe meghozta számára a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. 

A film azonban nemcsak a színészi teljesítménye miatt vált emlékezetessé. Annie különleges ruhatára, a férfimellényekkel, nyakkendőkkel és bő nadrágokkal új divathullámot indított el.

A Diane Keaton-filmek között a következő évtizedekben is akadtak komoly drámák és könnyed közönségkedvencek. A Vörösök és a Marvin szobája újabb Oscar-jelöléseket hozott számára, míg az Örömapa, az Elvált nők klubja és a Minden végzet nehéz a romantikus és családi vígjátékok egyik legkedveltebb arcává tette.

A kétezres években sem lassított: a Kőkemény család és a Férjhez mész, mert azt mondtam után is rendszeresen vállalt szerepeket. Késői munkái közé tartozott a 2024-es Barátnők újratöltve is.

Al Pacino volt az egyik nagy szerelme, mégsem ment soha férjhez

Miközben a filmvásznon gyakran szerelmes nőket vagy feleségeket alakított, a saját életében egészen más utat választott. Diane Keaton soha nem házasodott meg, pedig több híres hollywoodi férfi is fontos szerepet játszott az életében.

Woody Allenhez nemcsak romantikus kapcsolat fűzte: közös munkáik a hetvenes évek amerikai filmművészetének meghatározó darabjai lettek. 

Warren Beattyvel a Vörösök idején alkotott egy párt, Al Pacinóval pedig hosszú éveken át tartó, többször megszakadó kapcsolatban élt.

Al Pacinót élete egyik legnagyobb szerelmének tartotta, ám a házasság végül nem valósult meg. Keaton később sem érezte úgy, hogy egy nő életének szükségszerű része lenne a férjhez menetel. A függetlenség számára nem kényszerű kompromisszumot, hanem tudatosan vállalt életformát jelentett.

Diane Keaton gyerekei teljesen megváltoztatták az életét

A színésznő életének egyik legfontosabb fejezete akkor kezdődött, amikor már évtizedek óta sikeres hollywoodi sztárnak számított. Ötvenévesen, 1996-ban örökbe fogadta lányát, Dextert, öt évvel később pedig kisfiát, Duke-ot.

Diane Keaton gyerekei egy olyan oldalát is megmutatták a színésznőnek, amelyet a közönség korábban kevésbé ismert. Bár továbbra is aktívan dolgozott, az anyaság új prioritásokat hozott az életébe. Egyedülálló szülőként nevelte fel Dextert és Duke-ot, és több alkalommal beszélt arról, milyen mély hatással volt rá ez a döntés.

Diane Keaton gyerekei Duke Keaton és Dexter Keaton 2018-ban.
Diane Keaton és gyerekei Duke Keaton és Dexter Keaton 2018-ban.
Forrás: Northfoto/Janet Gough / AFF-USA.COM / MEGA

A családi életet igyekezett távol tartani a hollywoodi felhajtástól, miközben soha nem csinált titkot abból, mennyire fontos számára a két gyermeke.

Kalapok, öltönyök és egy kis különcség: Diane Keaton divatikonná vált

Diane Keaton stílusát lehetett szeretni vagy szokatlannak találni, de összetéveszteni biztosan nem lehetett senki máséval. Miközben Hollywoodban sokáig a testhez simuló estélyik és a feltűnő ruhaköltemények uralták a vörös szőnyeget, ő gyakran inkább férfias szabású öltönyt, széles karimájú kalapot, kesztyűt vagy hangsúlyos övet választott.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 08: Diane Keaton attends the premiere of "Book Club: The Next Chapter" at AMC Lincoln Square Theater on May 08, 2023 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Diane Keaton stílusa különleges volt.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DIMITRIOS KAMBOURIS

Öltözködése az évek során szinte művészi önkifejezéssé vált. Nem a mindenkori trendeket próbálta követni, hanem a saját ízlését helyezte előtérbe.

A színészet és a divat mellett a fényképezés, az építészet és a lakberendezés is foglalkoztatta. Régi kaliforniai ingatlanok felújításával, könyvek írásával és rendezéssel is foglalkozott. Kreativitása tehát jóval túlmutatott a filmvásznon.

Diane Keaton halála: tüdőgyulladás okozta a színésznő elvesztését

Diane Keaton halála 2025. október 11-én, 79 éves korában következett be Los Angelesben. A halálának okaként bakteriális tüdőgyulladást neveztek meg. Diane Keaton betegségéről és egészségi állapotáról korábban kevés információ került nyilvánosságra, így elvesztése különösen megrázta rajongóit.

Bár Diane Keaton halálának oka később ismertté vált, a színésznőre ma elsősorban nem élete utolsó napjai miatt emlékezünk. Sokkal inkább azért a rendkívüli pályafutásért, amelynek során újra és újra képes volt megújulni, miközben soha nem veszítette el egyéniségét.

Halálának első évfordulóján galériánkban végigkövetjük, hogyan lett a fiatal, feltörekvő színésznőből Oscar-díjas világsztár, majd generációkat inspiráló hollywoodi ikon. A képek egy olyan nőt idéznek meg, aki minden életkorában mert önmaga lenni.

Kattints a képre, és idézd fel Diane Keaton életének legfontosabb pillanatait:

Diane Keaton 1972-ben A Keresztapa című filmben.
Diane Keaton 1975-ben: a nyakkendő ekkortól válhatott a védjegyévé.
Diane Keaton és Woody Allen az Annie Hall című ikonikus filmben 1977-ben.
Diane Keaton és Warren Beatty 1978-ban.
Diane Keaton 1982-ben a Vörösök című filmben.
Diane Keaton és Al Pacino A Keresztapa III-ban 1990-ben.
Diane Keaton és Steve Martin az Örömapa című 1991-es vígjátékban.
Az 1996-os Elvált nők klubja: Diane Keaton Bette Midler és Goldie Hawn oldalán játszott.
Diane Keaton és Jack Nicholson a Minden végzet nehéz című 2003-as vígjátékban.
Diane Keaton és Rachel McAdams a Kőkemény családban 2005-ben.
Diane Keaton a 2018-as Könyvklubban.
Diane Keaton és Richard Gere a Talán igent mondok című 2023-as filmben.
Diane Keaton és Eugene Levy a Mindörökké nyár című vígjátékban, ami a színésznő utolsó filmje.
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Diane Keaton 1972-ben A Keresztapa című filmben.
PARAMOUNT / Collection ChristopheL via AFP

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