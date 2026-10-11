Diane Keaton egy éve nincs velünk: így lett a különc hollywoodi lányból felejthetetlen legenda

Pontosan egy évvel ezelőtt, 2025. október 11-én érkezett a szomorú hír: meghalt Diane Keaton. A színésznő több mint öt évtizedes pályafutása során bebizonyította, hogy Hollywoodban nem feltétlenül kell megfelelni az elvárásoknak ahhoz, hogy valaki legendává váljon. Nemcsak emlékezetes szerepeivel, hanem különc humorával, szokatlan divatválasztásaival és függetlenségével is kitűnt kortársai közül. Halálának első évfordulóján fotókon keresztül elevenítjük fel életének legfontosabb állomásait.

Diane Keaton 1 éve halt meg.

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Diane Keaton 2025. október 11-én, 79 éves korában hunyt el, halálát bakteriális tüdőgyulladás okozta.

Az Oscar-díjas színésznő több mint öt évtizedes karrierje során olyan legendás filmekben szerepelt, mint A Keresztapa, az Annie Hall és az Elvált nők klubja.

Bár Woody Allen, Warren Beatty és Al Pacino is a szerelmei között volt, Diane Keaton soha nem ment férjhez.

Ötvenévesen lett először édesanya, két gyermekét, Dextert és Duke-ot egyedülálló szülőként nevelte fel.

Halálának első évfordulóján különleges fotógalériával idézzük fel életét, filmes sikereit és utánozhatatlan stílusát.

Diane Keaton: a színésznő, aki a saját szabályai szerint élt

Mielőtt a világ Diane Keatonként megismerte volna, Diane Hallnak hívták. A négygyermekes család legidősebb gyermekeként nőtt fel, édesapja mérnökként dolgozott, édesanyja pedig amatőr fényképész volt. A művészet iránti érdeklődése már fiatalon megmutatkozott, és hamar eldöntötte, hogy színésznő szeretne lenni.

A hatvanas évek közepén New Yorkba költözött, ahol színházi előadásokban és zenés produkciókban szerepelt. Művésznevét édesanyja leánykori nevéből választotta, és ezen a néven kezdett egyre ismertebbé válni. A színházi világ nemcsak az első komoly szakmai lehetőségeket hozta meg számára, hanem Woody Allennel is itt találkozott, aki később karrierjének és magánéletének egyaránt meghatározó szereplője lett.

A Keresztapa és Annie Hall: Diane Keaton filmjei meghódították Hollywoodot

Az igazi fordulópontot 1972 jelentette, amikor Francis Ford Coppola szerepet adott neki A Keresztapában. Diane Keaton Kay Adamsként, Michael Corleone szerelmeként, majd feleségeként került a filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotásába. Al Pacinóval közös jelenetei a trilógia későbbi részeiben is fontos szerepet kaptak.