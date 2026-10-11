Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 11., vasárnap Brigitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
nadrág

Ezért tedd a farmert a fagyasztóba: őrültségnek tűnik, de nagyon hatásos

123rf -
nadrág házi praktika farmernadrág
Váradi Melinda
2026.10.11.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Elsőre furcsa ötletnek hangzik, mégis egyre többen próbálják ki ezt a szokatlan háztartási trükköt, amellyel mosás nélkül frissítenék fel kedvenc nadrágjukat. A furcsa farmeros módszer egyszerű, ráadásul pénzt és időt spórolhat neked.

A farmer az egyik legsokoldalúbb ruhadarabunk: sportcipővel, elegáns blúzzal és blézerrel is remekül mutat. Nem véletlen, hogy sokan szinte minden alkalomra ezt választják. A gyakori viselésnek azonban megvan a hátulütője is: egy idő után a nadrág átveheti a kellemetlen szagokat, a rendszeres mosás pedig időigényes lehet, ráadásul az anyagának sem tesz mindig jót.

A farmer könnyen tönkremehet a gyakori mosás miatt, ezért érdemes bevetni a fagyasztós trükköt
A farmer könnyen tönkremehet a gyakori mosás miatt, ezért érdemes bevetni a fagyasztós trükköt.
Forrás: 123rf
  • Egy hétköznapi háztartási eszköz egészen új szerepet kaphat a ruhatisztításban.
  • Egy apró változtatássa megkímélheted a kedvenc nadrágodat a felesleges mosástól. 
  • Eláruljuk, miért vetik be egyre többen a fagyasztós trükköt.

Ezért tedd a farmert a fagyasztóba

A farmernadrágot nem feltétlenül szükséges minden egyes viselés után kimosni, különösen akkor, ha nem lett foltos, és nem izzadtunk bele jelentősen. A túl gyakori tisztítás fakíthatja a színét, és idővel az anyag állapotát is ronthatja. Éppen ezért sokan keresnek olyan alternatív megoldásokat, amelyekkel két mosás között felfrissíthetik kedvenc darabjaikat. Az egyik ilyen módszer első hallásra egészen meghökkentő: a nadrágot egyszerűen a fagyasztóba kell tenni. A praktika népszerűsége részben annak köszönhető, hogy nem igényel különleges eszközöket vagy tisztítószereket, és néhány óra alatt elvégezhető.

A módszer rendkívül egyszerű. Hajtsd össze a farmernadrágot, helyezd egy tiszta, jól zárható műanyag zacskóba, majd tedd a fagyasztóba néhány órára. A zacskó segít elkülöníteni a ruhadarabot az élelmiszerektől, és megóvja attól, hogy közvetlenül érintkezzen a fagyasztóban tárolt egyéb dolgokkal. A trükk mögötti elképzelés az, hogy az alacsony hőmérséklet átmenetileg mérsékelheti a kellemetlen szagokat úgy, hogy elpusztítja az ezeket okozó baktériumokat. 

Fontos azonban tisztázni: a háztartási fagyasztó hidege nem helyettesíti a mosást, és nem tekinthető fertőtlenítési módszernek. Ha a nadrág a fagyasztás után frissebbnek érződik, az még nem jelenti azt, hogy tiszta is lett. A módszer legfeljebb kiegészítő megoldás lehet két mosás között, ha a farmer nem szennyeződött össze, és nincs szüksége alapos tisztításra.

Bármennyire praktikusnak tűnik a fagyasztós megoldás, nem szabad csodát várni tőle. A hideg nem távolítja el a foltokat, a port, az izzadságmaradványokat és a bőrrel való érintkezés során a ruhára kerülő szennyeződéseket. Ezek eltávolításához továbbra is mosásra van szükség.

Ezek is érdekelhetnek még:

Visszatér a 80-as évek kedvenc farmerja: így lesz ultrasikkes ősszel

Mutatjuk, hogyan viselheted ősszel úgy a kedvenc farmert, hogy a retró hangulat helyett friss, nőies és modern legyen az összhatás.

Olyan puha lesz a régi, kemény törölköző, mintha most vetted volna: ezt tedd a gépbe

Egy egyszerű házi praktikával fellazíthatod a szálakat, és újra kellemesen pihe-puhává teheted a régi törölközőket.

Ezért áraszt kellemetlen szagot a fekete ruha mosás után – Nem a mosószer a hibás

Több oka is lehet annak, hogy a fekete ruha furcsa szagot áraszt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu