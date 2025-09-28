Heti szerelmi horoszkóp szept. 29 - okt. 05. : a Mérlegnek csalódással, a Kosnak pedig családi viszállyal indul a hét

Nehezen indul a hét több csillagjegy számára is, de van kiút a rózsaszín ködfelhőből. Nézzük a heti szerelmi horoszkópot!
A hét elején feszült lehetsz a családi ügyek miatt, és ez a párkapcsolatodra is rányomhatja a bélyegét. Jobban jársz, ha nem vállalod magadra az „igazságtevő” szerepét, mert csak vitához vezetne. Hétvégén a Halak Hold segít lelassulni, pihenni és újrahangolódni a pároddal.
Szeptember végén a jövőddel kapcsolatos gondolataid háttérbe szoríthatják a szerelmi ügyeket. Október első napjaiban a feszültség könnyen veszekedésbe fordulhat, főleg, ha egy kapcsolatban túl sok elvárás jelenik meg. A hétvégén viszont érdemes vigyázni: az alkohol félreértéseket szülhet...
A család és az otthon körüli kiadások miatt bizonytalannak érezheted magad, de a párod támogatása most sokat számít. Ha szingli vagy, egy beszélgetés során kaphatsz olyan visszajelzést, ami új perspektívát ad. Nagy szerelem kezdődhet!
A hét első fele szorongást és aggodalmat jelez, amit könnyen a párodon vezethetnél le. Vigyázz, hogy ne a kapcsolatod lássa kárát! A hét második felében oldódik a feszültség, és visszatér az érzelmi egyensúly.
Most minden azon múlik, hogyan fejezed ki magad a szerelmi életedben. A hét közepén könnyen érhet kritika a párod részéről, ami befolyásolhatja a hangulatodat. Jobban jársz, ha nem reagálsz hirtelen. A hétvégén a kedvező égi konstellációk újra bizakodóvá tesznek, és nyitottabbá a szeretetre.
A Vénusz hol romantikus, hol feszült helyzeteket teremt. Lesznek napok, amikor támogatást és kedvességet kapsz a párodtól, és lesznek, amikor kritikus hangulatot tapasztalsz. A kulcs most az, hogyan reagálsz. A hétvégére már sokkal kiegyensúlyozottabb leszel.
Hiába közeleg a születésnapod, a hét elején nem mindenki veszi figyelembe az igényeidet. Ez csalódást okozhat a párkapcsolatban is. De ne aggódj: a hét közepétől a kedvező fényszögek segítik a beszélgetéseket, és közelebb hoznak a másikhoz. A hétvégére sok közös élmény vár.
A Mars a jegyedben szinte „mágnesessé” tesz, de vigyázz, mert a túlzott intenzitás félelmet kelthet másokban. Ha kapcsolatban élsz, könnyen kialakulhatnak erőpróbák a pároddal. Csütörtök után oldódik a helyzet, és sokkal barátságosabban mutatod ki az érzelmeidet.
Az igazságérzeted most a szerelemben is összetűzést hozhat. Nem biztos, hogy a másik fél érti, miért érzed ennyire fontosnak a saját álláspontodat. Ha nem akarsz felesleges veszekedést, inkább nyugodtan mondd el az érzéseidet.
A hét első napjaiban görcsösen ragaszkodhatsz a saját nézőpontodhoz, ami feszültséget okozhat a kapcsolatban. Csütörtöktől lazább hangulatban leszel, és sokkal könnyebben nyílsz meg érzelmileg is.
A hét elején úgy érezheted, hogy nem értenek meg a kapcsolataidban. Hiába mondod, mintha falakba ütköznél. Légy türelmes, mert csütörtöktől javul a helyzet, és sokkal könnyebben szót értesz a másikkal. Hétvégén egy vidám, közös program segíthet kisimítani a félreértéseket.
A hét elején pénzügyi kérdések miatt háttérbe szorulhat a romantika. De október első napjai kinyitják a szívedet, és újra teret kapnak az érzelmek. A Halakban járó Hold a hétvégén segít, hogy ismerkedj!
