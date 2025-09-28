Heti szerelmi horoszkóp szept. 29 - okt. 05. : a Mérlegnek csalódással, a Kosnak pedig családi viszállyal indul a hét

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Döcögősen indul a szerelmi járat a csillagjegyeknek a hét elején, viszont a hétvégére mindenki megkapja amit szeretne. Meghoztuk a heti szerelmi horoszkópot!

Nehezen indul a hét több csillagjegy számára is, de van kiút a rózsaszín ködfelhőből. Nézzük a heti szerelmi horoszkópot! 

A heti szerelmi horoszkóp sokakat felkavarhat majd
Heti szerelmi horoszkóp szeptember 29 - október 05.

  • Kos

A hét elején feszült lehetsz a családi ügyek miatt, és ez a párkapcsolatodra is rányomhatja a bélyegét. Jobban jársz, ha nem vállalod magadra az „igazságtevő” szerepét, mert csak vitához vezetne. Hétvégén a Halak Hold segít lelassulni, pihenni és újrahangolódni a pároddal.

  • Bika

Szeptember végén a jövőddel kapcsolatos gondolataid háttérbe szoríthatják a szerelmi ügyeket. Október első napjaiban a feszültség könnyen veszekedésbe fordulhat, főleg, ha egy kapcsolatban túl sok elvárás jelenik meg. A hétvégén viszont érdemes vigyázni: az alkohol félreértéseket szülhet...

  • Ikrek

A család és az otthon körüli kiadások miatt bizonytalannak érezheted magad, de a párod támogatása most sokat számít. Ha szingli vagy, egy beszélgetés során kaphatsz olyan visszajelzést, ami új perspektívát ad. Nagy szerelem kezdődhet!

  • Rák

A hét első fele szorongást és aggodalmat jelez, amit könnyen a párodon vezethetnél le. Vigyázz, hogy ne a kapcsolatod lássa kárát! A hét második felében oldódik a feszültség, és visszatér az érzelmi egyensúly.

  • Oroszlán

Most minden azon múlik, hogyan fejezed ki magad a szerelmi életedben. A hét közepén könnyen érhet kritika a párod részéről, ami befolyásolhatja a hangulatodat. Jobban jársz, ha nem reagálsz hirtelen. A hétvégén a kedvező égi konstellációk újra bizakodóvá tesznek, és nyitottabbá a szeretetre.

  • Szűz

A Vénusz hol romantikus, hol feszült helyzeteket teremt. Lesznek napok, amikor támogatást és kedvességet kapsz a párodtól, és lesznek, amikor kritikus hangulatot tapasztalsz. A kulcs most az, hogyan reagálsz. A hétvégére már sokkal kiegyensúlyozottabb leszel.

  • Mérleg

Hiába közeleg a születésnapod, a hét elején nem mindenki veszi figyelembe az igényeidet. Ez csalódást okozhat a párkapcsolatban is. De ne aggódj: a hét közepétől a kedvező fényszögek segítik a beszélgetéseket, és közelebb hoznak a másikhoz. A hétvégére sok közös élmény vár.

  • Skorpió

A Mars a jegyedben szinte „mágnesessé” tesz, de vigyázz, mert a túlzott intenzitás félelmet kelthet másokban. Ha kapcsolatban élsz, könnyen kialakulhatnak erőpróbák a pároddal. Csütörtök után oldódik a helyzet, és sokkal barátságosabban mutatod ki az érzelmeidet.

  • Nyilas

Az igazságérzeted most a szerelemben is összetűzést hozhat. Nem biztos, hogy a másik fél érti, miért érzed ennyire fontosnak a saját álláspontodat. Ha nem akarsz felesleges veszekedést, inkább nyugodtan mondd el az érzéseidet.

  • Bak

A hét első napjaiban görcsösen ragaszkodhatsz a saját nézőpontodhoz, ami feszültséget okozhat a kapcsolatban. Csütörtöktől lazább hangulatban leszel, és sokkal könnyebben nyílsz meg érzelmileg is.

  • Vízöntő

A hét elején úgy érezheted, hogy nem értenek meg a kapcsolataidban. Hiába mondod, mintha falakba ütköznél. Légy türelmes, mert csütörtöktől javul a helyzet, és sokkal könnyebben szót értesz a másikkal. Hétvégén egy vidám, közös program segíthet kisimítani a félreértéseket.

  • Halak

A hét elején pénzügyi kérdések miatt háttérbe szorulhat a romantika. De október első napjai kinyitják a szívedet, és újra teret kapnak az érzelmek. A Halakban járó Hold a hétvégén segít, hogy ismerkedj!

Óriási megpróbáltatás vár ezekre a csillagjegyekre a hétvégén: szembe kell nézniük a legsötétebb félelmeikkel

Köztük vagy?

Minden csillagjegynek lesznek szerencsétlen napjai az év végéig – Mutatjuk, melyek ezek!

Bár 2025 eddig sokak számára ígéretesen alakult, lesznek olyan napok, amikor a csillagok inkább ellenünk fordulnak. Félreértések, belső feszültség, apró, de bosszantó akadályok – mind arra figyelmeztetnek, hogy érdemes óvatosnak lennünk. Mutatjuk, mikor kell különösen résen lenni az egyes csillagjegynek az év végéig.

3 csillagjegy nagy áttörésre számíthat, most indul a legszerencsésebb időszakuk

A horoszkóp szerint ősszel különlegesen szerencsés fordulatok kísérhetik 3 zodiákus jegy életét! Fedezd fel, kik azok a csillagjegyek, akik hamarosan igazán kedvező lehetőségekre számíthatnak.

 

